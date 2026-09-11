Jokioisten Leipä nousee suurtuhosta vauhdilla – Lidl seisoo kumppaninsa rinnalla

– Vieläkin sydän jättää kahdesti lyömättä, jos kuulen palo-sanan, Jokioisten Leivän toimitusjohtaja Mikko Virtanen sanoo 10-tien varressa työmaalla, johon nousee uusi näyttävä tehdashalli palaneen tilalle.

Syyskuun alussa Lidlin toimitusjohtaja Conor Boyle tiimeineen suuntasi Jokioisille tutustumaan uuteen tehdasrakennukseen ja tapaamaan leipomon väkeä. Lidlille Jokioisten Leipä on isossa roolissa oleva tavarantoimittaja, sillä leipomo toimittaa myymälöihin merkittävän osan paistopistetuotteista aina lihapiirakoista munkkeihin.

Yhteistyökumppanuus on ollut pitkä ja siinä tärkeässä roolissa on ollut toisen tukeminen suuntaan ja toiseen vuosien varrella. Siksi oli selvää, että palosta selvitään, vaikka jälleenrakennus onkin vaatinut töitä ja sinnikästä asennetta.

– Muistan edelleen hyvin, kuinka Lidlin ostopäällikkö Hannes Herbst tuli sanomaan minulle pian palon jälkeen: ”Ei hätää Mikko, kyllä tästä selvitään.” Se merkitsi rankan alkuvuoden keskellä valtavasti, Virtanen muistelee.

Uusi tehdasrakennus nousee kovaa vauhtia

Leipomon vuosi alkoi Jokioisilla upeasti, kun yritys teki tammikuussa kaikkien aikojen myyntiennätyksensä, 3,2 miljoonaa euroa. Vain hetkeä myöhemmin tapahtui katastrofi, jota kukaan ei osannut odottaa. Päähallin yllättävä palo pudotti leipomon tuotantokapasiteetista kerralla yli 70 prosenttia. Poliisi tutki paloa tuhopolttona.

Uusi, 3 000 neliömetrin pääleipomo on kuitenkin noussut Jokioisille uskomattomassa ajassa – vain kahdeksassa kuukaudessa. Tavoitteena on, että tuotanto käynnistyy uusissa tiloissa jo loppuvuodesta. Uuden tehdasrakennuksen leipomolinja tulee olemaan huomattavasti entistä tehokkaampi, ja se mahdollistaa täysin uudenlaisten tuotteiden valmistamisen myös vientimarkkinoille.

– Olemme joutuneet rakentamaan kaiken alusta. Tämä on ollut hurja vuosi, mutta haluamme näyttää osaamisemme ja nostaa tekemisemme uudelle tasolle. Lidlin kumppanuudella on meille suuri merkitys, sillä se on mahdollistanut kasvumme vuosien varrella, Virtanen sanoo.

Lidlin toimitusjohtaja Conor Boyle jatkaa saman näkemyksen yhteisestä tulevaisuudesta.

– Meille on ensiarvoisen tärkeää tukea tavarantoimittajiamme, vaikeissakin hetkissä. Jokioisten leipä on meille tärkeä ja pitkäaikainen kumppani, sillä olemme tehneet heidän kanssa yhteistyötä jo 15 vuotta. He ovat poikkeuksellinen yritys, sillä he ovat osoittaneet uskomatonta joustavuutta ja ratkaisukykyä vaikeidenkin aikojen keskellä. Haluamme auttaa heitä ja kasvaa yhdessä jatkossakin, Boyle sanoo.