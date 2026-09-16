Insinööriliitto tuottaa tietoa korkeakoulupolitiikan uudistamiseksi – Ida Mielityinen selvityshenkilöksi
17.9.2026 08:00:00 EEST | Insinööriliitto IL ry | Tiedote
Jo seitsemän ammattikorkeakoulua on päätynyt yliopistojen enemmistöomistukseen ilman kunnollista vaikutusarviointia ja yhteiskunnallista keskustelua. Kolmen ammattikorkeakoulun osalta käydään omistajuudesta tällä hetkellä neuvotteluja. Insinööriliitto haluaa pysäyttää tämän kehityksen sekä tarjota vaihtoehtoja varmistaakseen ammattikorkeakoulutuksen omaehtoisen kehittymisen.
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston entinen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen tekee Insinööriliitolle selvityksen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön vaikutuksista ammattikorkeakoulutuksen laatuun ja vaikuttavuuteen. Selvitystyö kestää puoli vuotta.
Selvityksellä rakennetaan ymmärrystä, miten olemassa olevat ja suunnitteilla olevat yhteistyöratkaisut vaikuttavat koulutuksen ja eri tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja jatkokoulutusmahdollisuuksiin sekä ylipäätään ammattikorkeakoulutuksen säilymiseen.
– Suomessa tarvitaan tulevaisuudessakin erilaista osaamista, jota tuetaan koulutuksen ja tutkimuksen sekä niiden yhdistämisen avulla korkeakoulujen arjessa. Näitä erilaisuuksia tulisi nyt vahvistaa ja eriyttää, eikä hukuttaa epämääräisten ja valtakeskeisten tavoitteiden alle. Tähän keskusteluun Mielityinen tuo nyt vahvan osaamisensa, korostaa Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo.
Insinööriliitto haluaa varmistaa työelämälähtöisen, laadukkaan insinöörikoulutuksen jatkumisen
Tekniikan koulutuksen aloittaa ammattikorkeakouluissa vuosittain lähes 10 000 uutta opiskelijaa. Heidän osaamisellaan on valtava vaikutus Suomen tulevaisuuden kilpailukyvylle. Insinööriliitto haluaa vaihtoehtoja yliopistojohtoiselle ammattikorkeakoulutuksen kehittämiselle.
– Korkeakoulu- ja kuntatoimijat sekä sidosryhmät ovat ihmeissään seuratessaan kansallisen ohjauksen, vertailtavan tietopohjan ja avoimen valmistelun puutetta, sanoo Insinööriliiton uusi erityisasiantuntija Ida Mielityinen.
Koulutuksen rakenteilla, järjestämisen tavoilla, opetussuunnitelmilla ja pedagogisilla järjestelyillä on merkittävät vaikutukset vasta julkaistun koulutuksen ja tutkimuksen visiotyön tavoitteiden toteutumiselle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ida MielityinenPuh:050 594 0731ida.mielityinen@ilry.fi
Samu SaloInsinööriliiton puheenjohtajaPuh:040 184 2290samu.salo@ilry.fi
Linkit
Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 80 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita.
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