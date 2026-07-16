Kaksi lakiuudistusta tavoittelee savutonta asumista
16.9.2026 05:11:00 EEST | Suomen Vuokranantajat ry | Tiedote
Tupakointi on 1. lokakuuta alkaen kielletty kaikissa vuokra-asunnoissa suoraan lain nojalla. Kielto koskee myös jo voimassa olevia vuokrasuhteita. Lisäksi hallitus esittää taloyhtiöille nykyistä laajempaa oikeutta päättää kiinteistön tupakointikielloista vuoden 2027 alusta.
Asumisen savuttomuutta edistetään kahdella eri lainsäädäntömuutoksella. Lokakuussa voimaan tuleva huoneenvuokralain muutos tuo tupakointikiellon suoraan asuntojen vuokrasuhteisiin. Tupakkalakiin ehdotetut muutokset puolestaan helpottaisivat taloyhtiöiden päätöksentekoa tupakointikielloista parvekkeilla, huoneistopihoilla ja asuintilojen sisällä.
”Muutokset parantavat asukkaiden mahdollisuuksia terveelliseen asuinympäristöön. Jokaisen tulisi voida asua kodissaan altistumatta tupakansavulle”, Suomen Vuokranantajien vt. johtava juristi Susanna-Maria Aarnivuo sanoo.
Tupakointi vuokra-asunnoissa kielletään lailla
Tupakointi vuokra-asunnoissa on kiellettyä lokakuun alusta alkaen. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin lisätyn, 1.10.2026 voimaan tulevan säännöksen mukaan tupakointi kielletään kaikissa vuokra-asunnoissa.
”Tämä tarkoittaa sitä, että tupakointikielto koskee lokakuusta lähtien niin nykyisiä kuin uusia solmittavia vuokrasuhteita”, Aarnivuo täsmentää.
Kielto kattaa asuntojen sisätilat, huoneistoon kuuluvat parvekkeet sekä muut huoneistoon liittyvät yksityiset sisä- ja ulkotilat. Kiellon piiriin kuuluu myöskasviperäisten tuotteiden polttaminen sekä sähkösavukkeet.
”Vuokranantaja voi lähtökohtaisesti erikseen sallia tupakoinnin vuokraamassaan asunnossa. Lupaa ei kuitenkaan voida antaa tilanteessa, jossa muu lainsäädäntö, viranomaisen määräys tai esimerkiksi asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys estää tupakoinnin kyseisessä tilassa”, Aarnivuo sanoo.
Vuokra-asuntoja koskeva tupakointikielto tulee voimaan automaattisesti. ”Siitä on kuitenkin hyvä informoida vuokralaista”, Aarnivuo toteaa.
Päätösvaltaa tupakoinnin kieltämisestä ollaan siirtämässä taloyhtiölle
Vuokra-asuntoihin lokakuussa voimaan astuvan tupakointikiellon lisäksi hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi tupakkalain muuttamisesta. Lakimuutoksen tavoitteena on helpottaa tupakointikielloista päättämistä asuntoyhteisöissä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027.
Esityksen mukaan asunto-osakeyhtiöt voisivat jatkossa päättää parvekkeille ja huoneistopihoille sekä asuintilojen sisäosiin määrättävästä tupakointikielloista itse ilman kunnan viranomaisen päätöstä.
”Päätös voitaisiin tehdä yhtiökokouksessa kahden kolmasosan määräenemmistöllä, eikä tupakointikieltoon enää tarvittaisi kaikkien osakkaiden suostumusta, jos kieltojen määräämisen edellytykset täyttyvät”, Aarnivuo sanoo.
Tupakointikielto voitaisiin määrätä huoneistoparvekkeille, huoneistopihoille ja muille asukkaan yksinomaisessa käytössä oleville ulkoalueille, jos savua voi muutoin kuin poikkeuksellisissa olosuhteissa kulkeutua toisiin huoneistoihin tai niiden käytössä oleviin tiloihin. Näin voi tapahtua esimerkiksi vierekkäisillä tai päällekkäisillä parvekkeilla.
Myös asunnon sisätiloihin voitaisiin tietyissä tilanteissa määrätä tupakointikielto. Kielto olisi mahdollinen, jos savun kulkeutumista ei voida kohtuudella ehkäistä rakenteellisilla ratkaisuilla, ja huoneiston haltijalle on annettu mahdollisuus estää savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.
”Taloyhtiön mahdollisesti päättämä tupakointikielto muuallakin kiinteistössä sitoo niin osakkaita kuin vuokralaisiakin, joten vuokranantajan on syytä huolehtia siitä, että vuokralainen tuntee myös taloyhtiössä voimassa olevat kiellot”, Aarnivuo summaa.
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Yhteyshenkilöt
Susanna-Maria AarnivuoJuristi, Suomen Vuokranantajat ryPuh:09 166 76 243susanna.aarnivuo@vuokranantajat.fi
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Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Jäsenenämme on yli 37 000 vuokranantajaa. Järjestö edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhteensä noin 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisiä vuokranantajia on Suomessa noin 370 000 ja yksittäinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1-3 asuntoa.
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