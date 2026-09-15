Kokoomuksen Koulumies: Suomeen muuttavan sosiaaliturva sidotaan jatkossa vahvemmin kotoutumiseen
15.9.2026 17:56:25 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies pitää hallituksen esittämää uutta kotoutumistukea merkittävänä muutoksena Suomen sosiaaliturvaan. Jatkossa hiljattain Suomeen muuttanut työtön, joka ei ole vielä täyttänyt työssäoloehtoa, saisi yleistuen sijaan kotoutumistukea. Riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon osoittamalla voisi päästä yleistuen piiriin.
Uusi kotoutumistuki koskisi pääsääntöisesti työttömiä työnhakijoita, jotka ovat asuneet Suomessa alle kolme vuotta eivätkä ole vielä täyttäneet työssäoloehtoa.
– Suomeen juuri muuttaneen sosiaaliturva lasketaan jatkossa lähtökohtaisesti alemmalle tasolle kuin pidempään täällä asuneen. Siten rakennamme kannustimen opetella suomea tai ruotsia. Tämä on iso muutos nykytilanteeseen, Koulumies sanoo.
Riittävän kielitaidon osoittanut voisi saada kotoutumistuen sijaan yleistukea. Samalla työvoimaviranomaiselle tulisi velvollisuus järjestää kotoutumistukea saavalle hänen tarvitsemansa palvelu tai ohjata hänet siihen viimeistään kuuden kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta.
– Tässä ei vain muuteta tuen tasoa ja jätetä ihmistä oman onnensa nojaan. Yhteiskunta tarjoaa tien eteenpäin: kielikoulutusta ja työllistymistä tukevia palveluita. Vastineeksi ihmiseltä odotetaan omaa aktiivisuutta, Koulumies sanoo.
Kelan aineiston mukaan työmarkkinatukea maksettiin vuoden tarkastelujaksolla lähes 19 000 henkilölle, jotka olivat asuneet Suomessa alle kolme vuotta, eivät täyttäneet työssäoloehtoa ja joiden äidinkieli oli muu kuin suomi tai ruotsi.
– Sosiaaliturvan pitää kannustaa osallistumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Mitä nopeammin kielen oppii, sitä suuremmaksi kasvavat mahdollisuudet myös työllistyä, harrastaa ja rakentaa Suomeen sujuvaa arkea. Hyvä kotoutumispolitiikkaa ei kannata vesittää sillä, että madallamme odotuksia. Ihmisiltä pitää vaatia omaa aktiivisuutta ja vaivannäköä, Koulumies sanoo.
– Suomalaisen sosiaaliturvan pitää kannustaa työntekoon ja kotoutumiseen, mutta olla samalla reilu niitä kohtaan, jotka ovat työllään osallistuneet yhteisen hyvinvointimme rakentamiseen, Koulumies päättää.
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Yhteyshenkilöt
Terhi KoulumiesKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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