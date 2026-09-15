Kokoomuksen Koulumies: Suomeen muuttavan sosiaaliturva sidotaan jatkossa vahvemmin kotoutumiseen

Uusi kotoutumistuki koskisi pääsääntöisesti työttömiä työnhakijoita, jotka ovat asuneet Suomessa alle kolme vuotta eivätkä ole vielä täyttäneet työssäoloehtoa.

– Suomeen juuri muuttaneen sosiaaliturva lasketaan jatkossa lähtökohtaisesti alemmalle tasolle kuin pidempään täällä asuneen. Siten rakennamme kannustimen opetella suomea tai ruotsia. Tämä on iso muutos nykytilanteeseen, Koulumies sanoo.

Riittävän kielitaidon osoittanut voisi saada kotoutumistuen sijaan yleistukea. Samalla työvoimaviranomaiselle tulisi velvollisuus järjestää kotoutumistukea saavalle hänen tarvitsemansa palvelu tai ohjata hänet siihen viimeistään kuuden kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta.

– Tässä ei vain muuteta tuen tasoa ja jätetä ihmistä oman onnensa nojaan. Yhteiskunta tarjoaa tien eteenpäin: kielikoulutusta ja työllistymistä tukevia palveluita. Vastineeksi ihmiseltä odotetaan omaa aktiivisuutta, Koulumies sanoo.

Kelan aineiston mukaan työmarkkinatukea maksettiin vuoden tarkastelujaksolla lähes 19 000 henkilölle, jotka olivat asuneet Suomessa alle kolme vuotta, eivät täyttäneet työssäoloehtoa ja joiden äidinkieli oli muu kuin suomi tai ruotsi.

– Sosiaaliturvan pitää kannustaa osallistumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Mitä nopeammin kielen oppii, sitä suuremmaksi kasvavat mahdollisuudet myös työllistyä, harrastaa ja rakentaa Suomeen sujuvaa arkea. Hyvä kotoutumispolitiikkaa ei kannata vesittää sillä, että madallamme odotuksia. Ihmisiltä pitää vaatia omaa aktiivisuutta ja vaivannäköä, Koulumies sanoo.



– Suomalaisen sosiaaliturvan pitää kannustaa työntekoon ja kotoutumiseen, mutta olla samalla reilu niitä kohtaan, jotka ovat työllään osallistuneet yhteisen hyvinvointimme rakentamiseen, Koulumies päättää.