Yli 20 miljoonan euron investointi Kotkansaarelle – torin laidalle uusi S-market, Rosso ja asuinhuoneistoja
16.9.2026 10:00:00 EEST | Kymen Seudun Osuuskauppa | Tiedote
Kymen Seudun Osuuskauppa osti vuoden 2025 kesäkuussa tontin Kotkan kauppatorin laidalta. Suunnittelutyöt ovat valmistuneet ja rakentaminen käynnistyy lokakuussa 2026. Rakennushankkeen tavoitteena on kehittää Kotkansaaren palveluita ja elävöittää torin aluetta sekä tuoda lisää vetovoimaisuutta Kotkan keskusta-alueelle.
KSO osti 11.6.2025 asuin-, toimisto- ja liikerakentamiseen kaavoitetun tontin osoitteesta Kirkkokatu 8. Tontti oli ollut tyhjillään vuodesta 2021 lähtien, jolloin paikalta purettiin Pohjolatalo. Rakennushankkeen suunnittelutyöt aloitettiin kesällä 2025 ja nyt rakennuslupa- ja tarjouspyyntövaiheen suunnitelmat ovat valmistuneet sekä hankkeen suurimmat urakat kilpailutettu. Kohteen pääsuunnittelijana toimii Mikko Juntura Suunnitteluhuone Oy:stä.
Uudisrakennustyöt tontilla aloitetaan lokakuussa. Suunnitelman mukaan paikalle kohoaa 5-kerroksinen rakennus, joka käsittää paikoitushallin katutason alapuolelle, katutasoon liiketiloja ja ylempiin kerroksiin asuinhuoneistoja. Kerrosalaa rakennuksessa on n. 5200 m 2.
Marketkaupan palvelut uudistuvat
Kotkansaarella on tällä hetkellä kaksi KSO:n S-markettia: vuonna 2006 avattu Kauppakeskus Pasaatin myymälä ja marraskuussa 2024 avautunut S-market Kotkansaari. Uudisrakennuksen myötä, Pasaatin S-marketin toiminnot tullaan siirtämään uusiin tiloihin torin laidalle. Rakennushankkeen valmistuttua Kotkan keskustassa on kaksi modernia, kattavan valikoiman päivittäistavaramyymälää.
- Marketyksikkömme Pasaatissa on palvellut asiakkaita pian 20 vuoden ajan, ja se on ollut tärkeä osa toimipaikkaverkostoamme Kotkassa. Haluamme kuitenkin tehdä palveluistamme entistäkin saavutettavampia asiakkaillemme tuomalla myös toisen marketyksikkömme katutasoon nykyaikaisiin tiloihin, taustoittaa KSO:n toimitusjohtaja Laura Koistinen.
Rosso tekee paluun Kotkaan
Rosso palaa yli kymmenen vuoden tauon jälkeen Kotkaan. Rosso on suomalaisten oma italialainen ravintola, joka tarjoaa paikan iloiselle yhdessäololle. Pöytään katetaan antipastoja, maukkaita pizzoja – unohtamatta moderneja pastaklassikoita, ihania viinejä ja herkullisia jälkiruokia.
Kotkan torin laidalle avautuvassa Rossossa on yli sata asiakaspaikkaa. Koko perheen ravintola täydentää Kymen Seudun Osuuskaupan ravintolatarjontaa Kotkansaarella, jossa entuudestaan palvelevat ravintolamaailma Pasaatissa, Frans & Rosalie, Amarillo ja VENN, Public Corner ja Soittoruokala Karoliina.
Hyvinvointialue vuokraa asuinkerrokset palveluasunnoiksi
Kymenlaakson hyvinvointialue vuokraa Osuuskaupalta rakennuksen yläkerrokset ja niiden 81 asuinhuoneistoa.
- Kyseessä on Kymenlaakson ikääntyvän väestön palvelujen näkökulmasta erittäin merkittävä hanke. Väestön ikääntyessä tarvitsemme lisää laadukkaita yhteisöllisen asumisen koteja keskeisiltä sijainneilta, palvelujen, joukkoliikenteen ja arjen toimintojen läheisyydestä. Kotkan keskustaan rakentuvat uudet asumisratkaisut tukevat ikääntyneiden mahdollisuuksia turvalliseen, yhteisölliseen ja omannäköiseen arkeen sekä vähentävät tarvetta raskaampiin palveluihin, sanoo Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Anu Salonen.
- On tärkeää, että voimme vastata ikääntyvän väestön asumistarpeisiin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tämä hanke vahvistaa samalla Kotkan keskustan elinvoimaa ja monipuolistaa kaupungin asumismahdollisuuksia, Salonen toteaa.
Osuuskauppa näkee potentiaalia Kotkansaarella
Kymen Seudun Osuuskaupan investointi nyt alkavaan rakennusprojektiin on yli 20 miljoonaa euroa. Hanke valmistuu kesällä 2028, jolloin myös uudet palvelut avautuvat.
- Osuuskaupassa näemme Kotkansaarella monia mahdollisuuksia, ja tämä hanke tukee osaltaan alueen elinvoimaisuutta ja palvelukokonaisuutta. Hyvinvointialue on meille vakaa ja luotettava yhteistyökumppani, ja olemme mielellämme mukana mahdollistamassa ikääntyvien kotkalaisten monipuolisia asumispalveluita, kertoo Laura Koistinen.
KSO on investoinut viime vuosina merkittävästi Kotkansaaren palveluihin. Vuonna 2025 valmistui Original Sokos Hotel Seurahuoneen laajennus, ja marraskuussa 2024 avattiin S-market Kotkansaari. S-market oli KSO:n ensimmäinen täysin uusi päivittäistavarakauppa yli kymmeneen vuoteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Laura KoistinenToimitusjohtajaKymen Seudun OsuuskauppaPuh:0107635001laura.koistinen@sok.fi
Johanna KoistinenViestintäpäällikköKymen Seudun OsuuskauppaPuh:0107624019johanna.koistinen@sok.fi
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Tietoja julkaisijasta
Kymen Seudun Osuuskauppa, eli KSO, on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja 100 toimipaikassa Kymenlaaksossa. Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat yli 90 000 kymenlaaksolaista kotitaloutta ja se työllistää 1 600 eri ammattialojen osaajaa.
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