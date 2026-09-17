Ekonomisk prognos 2026–2028: Tillväxten tar lovande fart på bred front
17.9.2026 00:01:00 EEST | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Tiedote
Forskningsinstitutet Labore höjer prognosen för Finlands ekonomiska tillväxt 2026 till 1,7 procent, vilket är 0,8 procentenheter mer än i vårens prognos. Exporten och investeringarna stöder tillväxten, och även den privata konsumtionen återhämtar sig. Sysselsättningen förbättras dock långsamt. År 2027 och 2028 väntas ekonomin växa med 1,6 respektive 1,5 procent.
Varuexporten och investeringarna under början av året har stärkt Finlands tillväxtutsikter. Labore har också höjt tillväxtprognosen för 2027 med 0,4 procentenheter jämfört med vårens prognos. Prognosen för 2028 är oförändrad. Återhämtningen är ändå ojämn: svårigheterna inom bostadsbyggandet fortsätter, och stigande energipriser samt internationell osäkerhet ökar riskerna för tillväxten.
Prognosens centrala siffror
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Den privata konsumtionen växer med 1,3 procent 2026. Tillväxten stärks under de kommande åren tack vare stigande realinkomster och en gradvis förbättring av sysselsättningen. Prognosen bygger också på antagandet att hushållens försiktighetssparande minskar.
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Investeringarna växer med 4,4 procent 2026. Tillväxten stöds särskilt av datacenterprojekt och försvarsanskaffningar. Utsikterna för bostadsbyggandet förblir svaga.
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Exporten växer med 4,7 procent 2026. Exporten stöds av en starkare konjunktur hos handelspartnerna samt efterfrågan på verkstads- och marinindustrins produkter.
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Arbetslösheten minskar långsamt. Den väntas sjunka från i genomsnitt 10,4 procent 2026 till 9,2 procent 2028.
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Det offentliga underskottet förblir stort. År 2026 uppgår underskottet till 3,8 procent av BNP. Skuldsättningen fortsätter trots att konjunkturen förbättras, och den offentliga skulden stiger till 94,5 procent av BNP 2028.
Ökad sysselsättning skulle också stödja konsumtionen
Även om ekonomin har börjat växa har sysselsättningen ännu inte ökat. I början av återhämtningen har företagen kunnat öka produktionen utan att anställa fler. När tillväxten fortsätter väntas också behovet av arbetskraft öka mot slutet av året och under nästa år.
”Stigande realinkomster stöder konsumtionen, men osäkerheten kring jobben kan få hushållen att fortsätta spara i stället för att konsumera. En förbättrad sysselsättning skulle stärka förtroendet och uppmuntra hushållen att öka sin konsumtion”, bedömer Juho Koistinen, Labores prognoschef.
Dyr energi är en risk för tillväxten
Höga energipriser kan bromsa tillväxten på Finlands viktiga exportmarknader. Prognosen bygger på antagandet att effekterna av energiprischocken avtar och att penningpolitiken inte stramas åt väsentligt från dagens nivå.
”För Finlands export är det avgörande hur länge den dyra energin belastar europeiska företag och minskar efterfrågan på investeringsvaror. En varaktig fred i Mellanöstern skulle kunna stärka förtroendet och möjliggöra en snabbare tillväxt än prognostiserat”, säger Koistinen.
Läs prognosen (PDF, suomeksi). Prognosen publiceras i HTML-format på Labores webbplats den 2 april kl. 00.01. Du kan också ladda ner prognosen från bilagorna till detta pressmeddelande.
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Yhteyshenkilöt
Juho KoistinenennustepäällikköMakrotalous, ennusteet ja toimialatalousPuh:040 940 2833juho.koistinen@labore.fi
Liitteet
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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