Johannes Leppänen jättää MTV:n seitsemän toimitusjohtajavuoden jälkeen

Johannes Leppänen on päättänyt jättää tehtävänsä MTV:n toimitusjohtajana seitsemän vuoden jälkeen. Leppänen ja MTV:n hallituksen puheenjohtaja, TV4:n toimitusjohtaja ja Schibsted TV & Median johtaja Mathias Berg ovat keskustelleet muutoksen ajankohdasta jo jonkin aikaa ja sopineet, että nyt on MTV:lle hyvä aika jatkaa jo tehtyä kehitystä uuden toimitusjohtajan johdolla. Johannes Leppänen jättää toimitusjohtajan tehtävän 30.9.2026.

”Johanneksen johdolla MTV on käynyt läpi merkittäviä muutoksia, vienyt onnistuneesti läpi useita suuria uudistuksia sekä vahvistanut markkina-asemaansa ja parantanut taloudellista asemaansa. MTV:llä on nyt aiempaa vahvempi pohja, josta jatkaa eteenpäin. Työ kannattavan liiketoiminnan rakentamiseksi jatkuu määrätietoisesti. Haluan kiittää Johannesta hänen vahvasta johtajuudestaan, sitoutumisestaan ja saavutuksistaan MTV:llä”, Mathias Berg sanoo.

”On ollut etuoikeus johtaa MTV:tä. Olemme vieneet läpi mittavia muutoksia, ja olen erittäin ylpeä siitä, mitä olemme yhdessä saaneet aikaan. Seitsemän intensiivisen vuoden jälkeen olen päättänyt, että nyt on oikea aika luovuttaa toimitusjohtajan tehtävä eteenpäin. MTV on tänään aiempaa vahvemmassa asemassa, ja uskon, että nyt on hyvä hetki uuden toimitusjohtajan jatkaa tekemäämme kehitystä. Olen syvästi kiitollinen kaikille MTV:llä ja toivotan yhtiölle kaikkea menestystä tulevaisuuteen”, Johannes Leppänen sanoo.

Uuden toimitusjohtajan haku on käynnistetty. Mathias Berg toimii MTV:n väliaikaisena toimitusjohtajana siihen asti, kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty ja aloittanut tehtävässään. Berg tuntee MTV:n liiketoiminnan hyvin nykyisen tehtävänsä kautta ja johtaa yhtiötä yhdessä MTV:n johtoryhmän kanssa. Syksyn aikana Leppänen jatkaa Bergin tukena neuvonantajana muutamissa käynnissä olevissa projekteissa sujuvan siirtymän varmistamiseksi.

Johannes Leppänen