Kotkansaarelle valmistuu yhteisöllisen asumisen koteja ikääntyneille kesällä 2028
16.9.2026 10:05:00 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialue vuokraa Kotkansaarelle toteutettavasta asuin- ja liikerakennuksesta 81 asuinhuoneistoa yhteisöllisen asumisen kodeiksi ikääntyneille. Alustavan aikataulun mukaan kohde valmistuu kesällä 2028. Kohde vastaa ikääntyvän väestön kasvavaan asumistarpeeseen ja lisää yhteisöllisen asumisen vaihtoehtoja eri puolilla maakuntaa.
Kotkan kauppatorin laidalle osoitteeseen Kirkkokatu 8 rakennetaan asuin- ja liikerakennus. Kohteen toteuttajana toimii Kymen Seudun Osuuskauppa. Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 15.9.2026 kohteen asuinhuoneistojen ja yhteistilojen vuokraamisen yhteisöllisen asumisen tiloiksi ikääntyneille. Huoneistoja on yhteensä 81.
Rakentaminen käynnistyy lokakuussa 2026 ja kohde valmistuu alustavan aikataulun mukaan kesäkuussa 2028.
Merkittävä hanke ikääntyvän väestön palveluille
Yhteisöllinen asuminen tarkoittaa ikääntyneille suunnattua asumismuotoa, jossa asukkailla on oma asunto, mutta samalla mahdollisuus yhteiseen toimintaan, kohtaamisiin ja yhteisiin tiloihin.
Kohde sijaitsee keskeisellä paikalla Kotkansaaren palveluita. Saman rakennuksen katutasolle sijoittuu myös eri palveluja kuten päivittäistavarakauppa.
Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Anu Salosen mukaan kyseessä on Kymenlaakson ikääntyvän väestön palvelujen näkökulmasta merkittävä hanke.
– Väestön ikääntyessä tarvitsemme lisää laadukkaita yhteisöllisen asumisen koteja keskeisiltä sijainneilta, palvelujen, joukkoliikenteen ja arjen toimintojen läheisyydestä. Kotkan keskustaan rakentuvat uudet asumisratkaisut tukevat ikääntyneiden mahdollisuuksia turvalliseen, yhteisölliseen ja omannäköiseen arkeen sekä vähentävät tarvetta raskaampiin palveluihin.
Tavoitteena lisätä yhteisöllistä asumista eri puolilla maakuntaa
Kouvolassa on parhaillaan käynnissä vastaava ikääntyneiden asumiseen liittyvä yhteisöllisen asumisen rakennushanke. Kohde sijaitsee Kouvolan keskustassa torin laidalla osoitteessa Torikatu 1. Kohteeseen valmistuu 75 yhteisöllisen asumisen asuntoa yhteistiloineen vuoden 2027 loppuun mennessä.
Hyvinvointialueella arvioidaan jatkuvasti ikääntyneiden asumispalvelujen ja yhteisöllisen asumisen tarpeita, jotta hyvinvointialue voi vastata väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin muutoksiin myös tulevina vuosina.
Yhteyshenkilöt
Mervi TakalatulosaluejohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 0677 570mervi.takala@kymenhva.fi
Jari ToikkatoimitilajohtajaKymen TukiPuh:040 4898 544jari.toikka@kymenhva.fi
Anu SalonensosiaalipalvelujohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:02 0633 4300anu.salonen@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Kymen Tuki
Kymen Tuki eli Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy on Kymenlaakson hyvinvointialueen konserniin kuuluva yhtiö. Yhtiö tarjoaa yli 500 ammattilaisen voimin monipuolisia sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluita muun muassa rakennuttamisen, puhtauspalvelujen, kiinteistönhuollon, sisäisen logistiikan, hoitolaitekeskuksen, lääkintätekniikan, kuljetusten sekä toimitilapalveluiden saralla.
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