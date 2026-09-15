Kotkansaarelle valmistuu yhteisöllisen asumisen koteja ikääntyneille kesällä 2028

C-hepatiitti voi tarttua yllättävissäkin tilanteissa – testissä käyminen kannattaa 7.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote

Ulkomailla saatu sairaalahoito, suonensisäisten huumeiden käyttö, epähygieenisissä olosuhteissa otettu tatuointi tai yhteisten hygieniavälineiden käyttö voivat lisätä C-hepatiitin tartuntariskiä. C-hepatiitti ei useinkaan aiheuta oireita, joten tartuntaa ei voi päätellä omasta voinnista tai ulkonäöstä. Varmuuden saa vain sormenpäästä otettavalla pikatestillä/verikokeella.