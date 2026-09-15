Kohtaaminen mukaan digihoitoon – digipalvelut eivät saa jäädä yksisuuntaisiksi tiedonvälityksen kanaviksi
16.9.2026 08:45:09 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Terveydenhuollon digipalvelut pitää nähdä alustoina, joilla potilas ja terveydenhuollon ammattilainen kohtaavat – ei vain paikkoina, joissa potilas vastaanottaa ja tuottaa tietoa. PROSHADE-tutkimuskonsortion politiikkasuositus kehottaa, että vuorovaikutus on säilytettävä myös digitaalisissa palveluissa.
Toimiva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välillä on keskeinen osa onnistunutta hoitoa. Digitaaliset hoitopolut ja etäpalvelut kuitenkin muuttavat edellytyksiä, joille hoitosuhde rakentuu. Niinpä digipalvelujen kehittämisessä ei riitä, että tieto liikkuu tehokkaasti. Potilaan pitää tulla myös kuulluksi ja saada palautetta tuottamastaan tiedosta.
– Yksipuolinen tiedon tuottaminen etäännyttää potilasta sen sijaan, että se vahvistaisi hoitosuhdetta, yliopistotutkija Tuuli Turja Tampereen yliopistosta toteaa.
Turja on yksi Kohtaaminen mukaan digihoitoon – vuorovaikutus potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välillä on säilytettävä myös digihoidossa -politiikkasuosituksen kirjoittajista.
Toimivan vuorovaikutuksen avulla potilas ja ammattilainen muodostavat yhteisen ymmärryksen potilaan tilanteesta ja tarpeista sekä tekevät yhdessä päätöksiä, joihin molemmat voivat sitoutua. Nämä hoidon kannalta tärkeät sosiaaliset prosessit sekä tiedollinen ja emotionaalinen tuki on turvattava myös digipalveluissa. Muuten digitalisaatiolla tavoitellut hyödyt uhkaavat jäädä saavuttamatta.
– Tutkimustieto osoittaa muun muassa, että aktiivisesti omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon osallistuva potilas sitoutuu paremmin hoitoonsa. Tämä tarkoittaa vaikuttavampaa terveydenhuoltoa sekä häiriökysynnän vähentymistä, Turja kertoo
Digitaaliset hoitopolut ja etäpalvelut muuttavat myös potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen toimintaa ja rooleja. Potilaan rooli oman hoitonsa toteuttajana voi kasvaa, kun häneltä voidaan edellyttää muun muassa aktiivista tiedon tuottamista, mittausten tekemistä tai muita hoidollisia tehtäviä. Ammattilaisen puolestaan pitää osata tunnistaa, miten käytetty palvelu tukee tai rajoittaa vuorovaikutusta ja hoitosuhteen rakentumista. Tämä vaatii sekä tutkimusta digitaalisten palveluiden hyvistä käytänteistä että riittäviä resursseja niiden jalkauttamiseen ja terveydenhuollon henkilöstön koulutukseen.
– Digipalvelujen kehittämisessä pitää siirtyä eteenpäin ajatuksesta, että digitalisaatio tarkoittaa ennen kaikkea tiedon tehokkaampaa siirtämistä. Terveydenhuollossa olennaista on myös se, miten ihminen kohdataan, Turja kiteyttää.
Politiikkasuositukseen voit tutustua tarkemmin PROSHADE-hankkeen verkkosivuilla.
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Politiikkasuosituksen ovat kirjoittaneet yliopistotutkija Tuuli Turja, tutkijatohtori Sakari Ilomäki ja professori Johanna Ruusuvuori Tampereen yliopistosta. Julkaisija on PROSHADE-tutkimuskonsortio, jossa on tutkittu tietoon pohjautuvaa jaettua päätöksentekoa terveydenhuollossa. Vuonna 2020 alkanut hanke päättyy syyskuun 2026 lopussa. Hanketta on rahoittanut Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.
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Lisätietoja
Tuuli Turja
PROSHADE-tutkimuskonsortio, Tampereen yliopisto
tuuli.turja@tuni.fi
050 318 7765
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