Omakotiliitto datakeskusinvestoinneista: Kasvua Suomelle, ei lisäkustannuksia kotitalouksille

Viime päivien keskustelu Googlen Suomeen ilmoittamista merkittävistä datakeskusinvestoinneista on herättänyt jälleen kuluttajien huolta sähkön riittävyydestä ja hintakehityksestä. Datakeskusten tuomat investoinnit ja uudet työpaikat ovat Suomen taloudelle tärkeitä, mutta Omakotiliitto pitää välttämättömänä, että hankkeita tarkastellaan kokonaisuutena myös kotitalouksien näkökulmasta. Kotitalouksien asema ei saa jäädä kansainvälisten hankkeiden varjoon.

Datakeskukset eivät ole enää yksittäisiä paikallisia hankkeita, vaan niillä voi olla vaikutuksia koko Suomen energiajärjestelmään. Myös energia-alan asiantuntijat ovat arvioineet, että suuri ja jatkuva sähkönkulutus voi lisätä paineita sähkön hinnoille erityisesti kysyntähuippujen aikana.

Omakotiliitto muistuttaa, että tarvitaan vahva kansallinen koordinaatio ja tarkkoja arviointeja siirtoverkkojen kuormitukseen ja sähkön toimitusvarmuuteen. Tähän kuuluvat mukaan taloudelliset vaikutusarviot Suomen kansantaloudelle, eli miten rahavirrat kulkevat Suomeen ja Suomesta pois sekä rakennus- että käyttövaiheessa.

”Kun kotitalouksilta odotetaan energiamurroksessa yhä enemmän joustavuutta oman sähkönkäyttönsä suhteen, on myös uusien suurkuluttajien joustettava ja kannettava vastuunsa järjestelmän toimivuudesta”, sanoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

Myös datakeskusten tuottaman hukkalämmön hyödyntämismahdollisuudet paikallisesti on kartoitettava realistisesti.

Uusien sähkönkäyttäjien verkkoon liittymistä ohjattava

Uusien suurten sähkönkäyttäjien liittymistä verkkoon tulee ohjata niin, että sähkön tuotanto, siirtokapasiteetti ja kulutus kasvavat hallitusti samassa tahdissa. Sähköjärjestelmän ja sähköntuotannon kehittämisen kustannusten on kohdistuttava ensisijaisesti niille toimijoille, joiden tarpeista investoinnit syntyvät.

”Nykyinen energiatuotantojärjestelmä on osa arvokasta pitkäjänteisesti kehitettyä kansallisvarallisuutta. Kysymys ei ole siitä, ovatko datakeskukset hyvä vai huono asia, vaan millä ehdoilla niitä rakennetaan ja miten Suomen nykyistä infraa hyödynnetään taloudellisesti”, sanoo Silander.

”Asukkaille ei kuulu maksajan rooli suurkuluttajien tarvitsemien uusien verkkoinvestointien kustannuksista sähkölaskuissaan. Erityisesti huolta herättää ikääntyneiden omakotitaloasukkaiden tilanne, jossa kustannusnousu voi johtaa taloudelliseen ahdinkoon”, sanoo Omakotiliiton puheenjohtaja Jukka Malila.

”Sähkön on riitettävä kohtuullisilla asumiskustannuksilla myös tulevina vuosina ja talvina, minkä vuoksi investoinneille tarvitaan nopeasti yhteiset lainsäädännön pelisäännöt”, Malila korostaa.