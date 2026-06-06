Kuurojen Liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Tiina Van Hoorebeke
16.9.2026 14:32:32 EEST | Kuurojen Liitto ry | Tiedote
Tiina Van Hoorebeke aloittaa Kuurojen Liiton toiminnanjohtajana marraskuussa. Hän tuo tehtävään pitkän kokemuksen kuurojen järjestötyöstä, muutosjohtamisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.
Kuurojen Liiton hallitus on valinnut liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi Tiina Van Hoorebeken.
Van Hoorebeke on järjestöalan kokenut asiantuntija, jolla on yli 25 vuoden kokemus työskentelystä Suomessa ja Belgiassa. Hänen erityisosaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan ovat muutosjohtaminen, varainhankinta ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen. Hänellä on myös laaja kansainvälinen verkosto ja vahva kokemus kuurojen järjestötyöstä.
– Palaan Suomeen ja Kuurojen Liittoon ilolla ja kiitollisena saamastani luottamuksesta. Odotan innolla, että pääsemme rakentamaan liiton uutta vaihetta yhdessä hallituksen, henkilöstön ja jäsenyhdistysten sekä laajasti eri ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Haluan vahvistaa yhteistyötä ja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, kertoo Tiina Van Hoorebeke.
Belgiassa Van Hoorebeke on toiminut flaaminkielisen kuurojen liiton Doof Vlaanderenin toiminnanjohtajana. Kuurojen Liiton toiminnanjohtajaksi siirtymisen myötä hän palaa Belgiasta takaisin Suomeen.
– Van Hoorebeke tuo Kuurojen Liitolle arvokasta muutosjohtamiskokemusta ja kokemusta jäsenlähtöisestä kehittämisestä. Hallitus uskoo, että yhteistyö uuden toiminnanjohtajan kanssa vaikuttaa positiivisesti kuurojen yhdistystoimintaan. Van Hoorebeken kokemus, osaaminen ja kyky ajatella laajemmin tuovat myös toivoa tässä ajassa, jolloin järjestötoiminta koko Suomessa elää historiansa vaikeinta vaihetta. Hallitus kiittää pitkäaikaista toiminnanjohtajaa Markku Jokista hänen panoksestaan Kuurojen Liiton hyväksi, kommentoi Kuurojen Liiton puheenjohtaja Salla Fagerström valintaa.
Van Hoorebeke aloittaa tehtävässään marraskuussa.
– Odotamme innolla uutta yhteistyötämme ja toivotamme Tiina Van Hoorebeken sydämellisesti tervetulleeksi takaisin kotiin Suomen Kuurojen Liittoon, jatkaa Salla Fagerström.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Tiina Vihra
tiedottaja
GSM 040 8281 846
tiina.vihra@kuurojenliitto.fi
Yhteyshenkilöt
Tiina VihraKuurojen LiittoPuh:0408281846tiina.vihra@kuurojenliitto.fi
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Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, palvelu- ja asiantuntijajärjestö. Viittomakielen arvioidaan olevan äidinkieli 3000–4000 kuurolle Suomessa. Suomessa viittomakieliä on kaksi: suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli. Maailmassa arvioidaan olevan noin 70 miljoonaa kuuroa. Lisätiedot: www.kuurojenliitto.fi
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