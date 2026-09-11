KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus, syksy 2026 on julkaistu: Likviditeetti on yhä markkinan tärkein rakenteellinen kysymys

Suomessa toimii 22 kiinteistöihin ja tontteihin sijoittavaa erikoissijoitusrahastoa. Suomalaisten rakennettuihin kiinteistöihin ja tontteihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen toimintaympäristöä leimasi vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla edelleen markkinan hallittu sopeutuminen aiempaa korkeampaan korkotasoon, kiinteistöjen arvonmuutoksiin ja pitkittyneeseen lunastuspaineeseen.

KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus kattaa kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen keskeiset tunnusluvut ja kehityksen kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Rahastomarkkinan keskeisin haaste on edelleen kiinteistövarallisuuden epälikvidin luonteen ja rahasto-osuuksien lunastustarpeiden yhteensovittaminen. Merkintöjen ja lunastusten nettovaikutus kääntyi negatiiviseksi vuonna 2023 ja myös kuluvana vuonna lunastusten määrä on ylittänyt uudet merkinnät.