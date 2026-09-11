KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus, syksy 2026 on julkaistu: Likviditeetti on yhä markkinan tärkein rakenteellinen kysymys
16.9.2026 10:58:00 EEST | KTI Kiinteistötieto Oy | Tiedote
Suomessa toimii 22 kiinteistöihin ja tontteihin sijoittavaa erikoissijoitusrahastoa. Suomalaisten rakennettuihin kiinteistöihin ja tontteihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen toimintaympäristöä leimasi vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla edelleen markkinan hallittu sopeutuminen aiempaa korkeampaan korkotasoon, kiinteistöjen arvonmuutoksiin ja pitkittyneeseen lunastuspaineeseen.
KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus kattaa kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen keskeiset tunnusluvut ja kehityksen kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Rahastomarkkinan keskeisin haaste on edelleen kiinteistövarallisuuden epälikvidin luonteen ja rahasto-osuuksien lunastustarpeiden yhteensovittaminen. Merkintöjen ja lunastusten nettovaikutus kääntyi negatiiviseksi vuonna 2023 ja myös kuluvana vuonna lunastusten määrä on ylittänyt uudet merkinnät.
Markkinan supistuminen jatkuu
KTI:n katsauksen mukaisten rahastojen yhteenlaskettu bruttoarvo (GAV) jatkoi laskuaan vuoden 2026 toisella neljänneksellä ja oli kesäkuun lopussa 8,6 miljardia euroa (maaliskuu 2026: 8,8 miljardia). Bruttoarvon lasku johtui sekä kiinteistöjen myynneistä että omistettujen kiinteistöjen markkina-arvon lievästä laskusta vuoden 2026 kahden ensimmäisen kvartaalin aikana.
Kiinteistökauppamarkkinan aktiviteetti edellisiä vuosia korkeammalla tasolla
Suomen kiinteistömarkkinan transaktiovolyymi oli vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla noin 3,5 miljardia euroa. Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen volyymi 2,3 miljardia euroa oli korkein lukema sitten vuoden 2020 ja yhdessä toisen kvartaalin 1,2 miljardin kanssa kokonaisvolyymi ylittää jo vuosien 2023 ja -24 vuositason transaktiovolyymin.
Erikoissijoitusrahastot ovat vastanneet likviditeettipaineeseen vähentämällä investointejaan ja myymällä kiinteistöomaisuutta. Transaktiomarkkinan aktivoituminen viimeisen 12 kuukauden aikana on vahvistanut rahastojen edellytyksiä realisoida kiinteistöjä. Vuoden 2026 kahdella ensimmäisellä kvartaalilla niiden osuus kaikista myynneistä oli noin viisi prosenttia eikä kiinteistöostoja ollut lainkaan.
Tuotot vakiintumassa, mutta edelleen lievästi negatiivisia
Kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen vuoden 2026 ensimmäisen puolikkaan, ja myös edellisen 12 kuukauden kokonaistuotto olivat keskimäärin -1,1 prosenttia. Kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon tuotto muodostui 1,7 prosentin tuotto-osuudesta sekä -2,8 prosentin arvonmuutoksesta. Vuoden 2025 jälkimmäisen puolikkaan 0 % arvonmuutoksen jälkeen vuoden 2026 kahden ensimmäisen kvartaalin arvonmuutos kääntyi taas negatiiviseksi geopoliittisen epävarmuuden ja korkojen nousun heijastuessa kiinteistöjen arvoihin.
Lisätietoja:
Kati Paatela, johtaja, kati.paatela@kti.fi
Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, hanna.kaleva@kti.fi
Yhteyshenkilöt
KTI Kiinteistötieto OyPuh:020 7430 130kti@kti.fiwww.kti.fi
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