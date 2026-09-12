Ylen aamu nosti turbokanojen hyvinvoinnin valtakunnalliseen keskusteluun

Ylen aamussa nähty materiaali dokumentoi lintujen elämää kasvatushalleissa aina untuvikkovaiheesta teurastusikään saakka. Kuvissa näkyy liikkumisvaikeuksista kärsiviä lintuja, kuolleita broilereita elävien joukossa sekä ahtaita olosuhteita, jotka vaikeutuvat lintujen kasvaessa nopeasti kohti teuraspainoa. Myös Ylen aamussa haastatellut asiantuntijat korostivat, että materiaalissa nähtävät olosuhteet ja ilmiöt ovat normaali osa nykyaikaista broilerintuotantoa. Tämä vahvistaa sen, että kyse ei ole yksittäisistä poikkeamista vaan koko tuotantojärjestelmää koskevasta ongelmasta.

"On erittäin merkittävää, että myös Yle nostaa turbokanojen hyvinvoinnin valtakunnalliseen keskusteluun. Helsingin Sanomien julkaisema materiaali herätti voimakkaita reaktioita suomalaisissa, mutta samalla alan edustajat ovat korostaneet, että kuvissa nähtävät olosuhteet ovat täysin normaaleja. Juuri siinä piilee ongelman ydin. Jos liikkumisvaikeuksista kärsivät linnut, kuolleet eläimet elävien joukossa ja hyvinvoinnin heikkeneminen nähdään normaalina, järjestelmässä on jotain perustavanlaatuisesti vialla", sanoo Project 1882:n toiminnanjohtaja Benny Andersson.

Suomessa kasvatetaan ja teurastetaan vuosittain yli 80 miljoonaa broileria. Valtaosa niistä on nopeasti kasvavia hybridejä eli niin kutsuttuja turbokanoja. Tieteellinen tutkimus on yhdistänyt nopean kasvun muun muassa liikkumisongelmiin, jalkavaivoihin, sairauksiin ja kohonneeseen kuolleisuuteen.

Alan, yritysten ja päättäjien on reagoitava

Project 1882:lle pelkkä keskustelu ei enää riitä. Näyttö on kiistaton. Alan toimijoiden, yritysten ja poliittisten päättäjien on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin turbokanoista luopumiseksi.

"Suomessa on luovuttava nopeasti kasvavista turbokanoista. Kyse ei ole yksittäisistä tiloista vaan koko tuotantojärjestelmästä, joka perustuu eläinten äärimmäisen nopeaan kasvuun. Eläimiä ei pidä kasvattaa niiden hyvinvoinnin kustannuksella", Benny Andersson sanoo.

Project 1882 korostaa, että siirtyminen hitaammin kasvaviin hybrideihin ei yksistään riitä. Eurooppalainen kanasitoumus (European Chicken Commitment, ECC) tarjoaa selkeän viitekehyksen broilereiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Pitkällä aikavälillä myös siirtymä kohti kasvipohjaisempaa ruokajärjestelmää on välttämätön. Sekä yrityksillä että kuluttajilla on mahdollisuus vähentää riippuvuutta eläinperäisestä tuotannosta suosimalla kasvipohjaisia vaihtoehtoja. Jokainen kananlihan sijaan valittu kasvipohjainen tuote vähentää eläinten kärsimystä ja tarvetta nykyisenkaltaiselle tuotannolle.

Keskeiset faktat

Ylen aamu käsitteli suomalaista broilerintuotantoa ja eläinten hyvinvointia. Ohjelmassa käytettiin kontekstina Project 1882:n haltuunsa saamaa kuvamateriaalia suomalaisista turbokanoista.

Samaa materiaalia julkaistiin viikonloppuna Helsingin Sanomissa. Materiaali on herättänyt voimakkaita reaktioita suomalaisissa.