Taloyhtiöissä tehdään remontteja nyt miljardeilla – RALAn palvelut auttavat urakoitsijan valinnassa

Suomessa merkittävä osa rakentamishankkeista on korjaushankkeita. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2025 asunto-osakeyhtiöiden korjauksiin käytettiin yhteensä 2,7 miljardia euroa. Kerrostaloyhtiöiden korjauksiin kului 2,2 miljardia euroa ja rivitaloyhtiöiden korjauksiin 480 miljoonaa euroa. Samalla kerrostaloyhtiöissä korjauksiin käytetty rahamäärä nousi 5,2 %.

Korjaustarve jatkuu myös tulevina vuosina. Tilastokeskuksen kyselyn mukaan 18 prosenttia vastanneista asunto-osakeyhtiöistä suunnittelee seuraavan kymmenen vuoden aikana julkisivuremonttia ja 17 prosenttia kattoremonttia. Myös käyttövesi- ja viemärijärjestelmien sekä lämmitysjärjestelmien uusiminen kuuluu monien taloyhtiöiden tuleviin hankkeisiin.

Rakennushankkeet ovat taloyhtiöille usein suuria ja pitkäkestoisia kokonaisuuksia, joiden onnistunut läpivienti edellyttää huolellista suunnittelua, kustannusten hallintaa ja eri osapuolten yhteistyötä. Siksi hankkeiden tehokas johtaminen ja tiedonhallinta korostuvat entisestään, kun taloyhtiöt investoivat rakennustensa kuntoon, toimivuuteen ja tulevaisuuden arvoon.

Hankkeet ovat taloyhtiöille mittavia yksittäisiä ponnistuksia, mutta niillä on merkitystä myös yhteiskunnallisesti erityisesti rakentamisen laadun, turvallisuuden ja yhteisen elinympäristömme yleisen viihtyvyyden kannalta. Hankkeen onnistumisessa urakoitsijoiden ja muiden toteuttajien valinta on avainasemassa, ja siksi siihen kannattaa panostaa.

RALAn palveluista apua taloyhtiöiden hankkeisiin

Rakentamisen Laatu RALA ry tarjoaa taloyhtiöille työkaluja erityisesti korjaus-, kunnossapito- ja rakennushankintojen tueksi. RALAn palvelut auttavat arvioimaan urakoitsijoiden ja muiden palveluntuottajien luotettavuutta, osaamista ja taloudellista vakautta ennen hankintapäätösten tekemistä.

Keskeinen työkalu on RALAn yrityshaku, josta löytyy kattavasti tietoa rakennusalan yritysten pätevyyksistä, sertifikaateista, referensseistä sekä tilaajavastuuseen liittyvien velvoitteiden hoitamisesta. Palvelu helpottaa sopivien urakoitsijoiden löytämistä ja tarjoaa taloyhtiöille ja isännöintiyrityksille riippumatonta tietoa hankintojen valmisteluun.

RALAn pätevyys- ja sertifiointijärjestelmät auttavat tunnistamaan yritykset, joiden toimintatapoja, osaamista ja laatujärjestelmiä RALAn puolueettomat asiantuntijat ovat arvioineet. Tämä vähentää hankintoihin liittyviä riskejä ja tukee laadukkaiden sekä vastuullisten kumppaneiden valintaa taloyhtiöiden korjaus- ja rakennushankkeisiin.

RALA-referenssipalvelussa tarjoajien referenssejä aiemmista vastaavista hankkeista voi vertailla yhdenmukaisten tietojen pohjalta, mikä tehostaa kilpailutuksia, nopeuttaa päätöksentekoa ja parantaa hankintojen laatua.

Lisäksi RALA julkaisee syyskuussa 2026 Laadun tekijät -podcastin, jossa pureudutaan taloyhtiöiden korjaushankkeisiin ja omaisuuden hallintaan sekä jaetaan parhaat käytännöt korjaushankkeissa onnistumiseen. Ensimmäinen jakso on kuunneltavissa Spotifyssa ja YouTubessa 16.9.2026. Uusi jakso julkaistaan keskiviikkoisin.

Laadun tekijät -podcast Spotifyssa: https://open.spotify.com/show/5exnBKEI7RQFSdDPtc5Iqy

Laadun tekijät -podcast RALAn YouTubessa: https://www.youtube.com/@rakentamisenlaaturalary