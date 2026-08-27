MEP Aura Salla: EU:n puolustuslauseke vastaamaan NATO:n artiklaa 5
16.9.2026 12:21:53 EEST | MEP Aura Salla | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla näkee, että Ursula von der Leyenin unionin tila -puheessa esiin nostamaa ajatusta EU:n omasta puolustuksen ”artikla 4:stä” tulisi rakentaa EU:n keskinäisen avunannon artikla 42.7:n pohjalta. Artikla koskee tilannetta, jossa jäsenvaltio joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, ja velvoittaa muita jäsenmaita antamaan sille apua. Sallan mukaan tämä vahvistaisi jäsenmaiden keskinäistä puolustusvelvoitetta ja loisi Naton artikla 5:tä vastaavan uskottavan pelotteen.
”Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut. Von der Leyenin ehdotus EU:n omasta puolustuksen artikla 4:stä on tärkeä avaus, mutta meidän on varmistettava, että EU:n keskinäinen avunanto toimii myös käytännössä”, Salla sanoo.
Sallan mukaan EU:n artikla 42.7 on tehtävä käytännössä toimivaksi selkeillä menettelyillä, säännöllisillä harjoituksilla ja koordinoidulla avulla. Salla näkee, että EU:n solidaarisuuslauseke, artikla 222, voisi täydentää sitä terrorismin, hybridiuhkien, laajojen kyberhyökkäysten ja muiden siviiliturvallisuuteen vaikuttavien kriisien yhteydessä.
”Meidän on kyettävä vastaamaan sekä sotilaallisiin että hybridiuhkiin uskottavalla pelotteella. Velvoitteet ovat jo olemassa. Nyt meidän on rakennettava niiden ympärille toimivat menettelytavat, jotta apua voidaan tarvittaessa mobilisoida nopeasti ja uskottavasti”, Salla sanoo.
Salla korostaa, että Euroopan turvallisuuden vahvistaminen edellyttää investointeja puolustukseen, energiaan ja kriittiseen infrastruktuuriin sekä riittävää tuotantokapasiteettia ja yhteiskuntien kriisinkestävyyttä.
”Hybridiuhkiin on vastattava ennakoivasti ja yhdessä. Meidän on tunnistettava vihamielisen toiminnan pienetkin signaalit ja vahvistettava yhteiskuntiemme kriisinkestävyyttä. Venäjälle on tehtävä selväksi, että tavanomaisen sodankäynnin kynnyksen alapuolellakin toimimisesta koituu seuraamuksia”, Salla sanoo.
Salla näkee, että Euroopan on myös vahvistettava omaa teknologista ja teollista kapasiteettiaan.
”Kriittisiä teknologioita, kuten pilvipalveluita, tekoälyä ja puolijohteita, koskevia strategisia riippuvuuksia ei voida ulkoistaa muille”, Salla muistuttaa.
Salla kuitenkin pitää von der Leyenin esittämää tiiviimpää yhteistyötä Kanadan kanssa tervetulleena ja Suomelle tärkeänä mahdollisuutena. Salla näkee Suomen ja Kanadan yhteisiä painopisteitä erityisesti turvallisuudessa, arktisessa alueessa, kriittisissä raaka-aineissa, kaivosteollisuudessa ja teknologiassa.
”Tiiviimpi yhteistyö Kanadan kanssa voi vahvistaa toimitusketjuja, edistää investointeja ja vahvistaa Euroopan strategista asemaa”, Salla päättää.
Yhteyshenkilöt
Aura Sallaeuroparlamentaarikko, VTTEuroopan parlamentti
Aura Salla (Kok/EPP-ryhmä). Jäsen ITRE:ssä, varajäsen BUDG- ja IMCO-valiokunnissa.
Petra JärvimaaerityisavustajaEuroopan parlamentti
Petra Järvimaa vastaa MEP Sallan mediasuhteista, kotimaan asioista sekä avustaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) työssä.
Europarlamentaarikko Aura Salla
Jäsen
ITRE Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-IN Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
Varajäsen
BUDG Budjettivaliokunta
IMCO Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
D-CA Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
DASE Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
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