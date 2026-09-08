Tätä pakkausta kukaan ei halua saada: Attendo toimitti päättäjille Läheispakkauksen

Suomi ikääntyy nopeammin kuin mikään muu EU-maa. Samalla vanhustenhoidon todellinen hinta jää suurelta osin näkymättömäksi. Sitä eivät maksa vain hyvinvointialueet tai valtio, vaan sadattuhannet suomalaiset läheiset, jotka hoitavat ikääntyviä omaisiaan kodeissaan usein ilman riittävää tukea.



Hoivayhtiö Attendo lähettää tällä viikolla ministereille, kansanedustajille ja medialle Läheispakkauksen. Kyseessä on äitiyspakkauksen vastakohta: pakkaus, jota kukaan ei halua saada, mutta jonka sisältö on monelle suomalaiselle tuttu.



Läheispakkaus sisältää muun muassa yösoittojen vihkon, turvaliivin, lääkedosetin, hätälappuja ja taskulampun. Jokainen esine perustuu Attendon helmikuussa 2026 toteuttamaan läheiskyselyyn ja se kuvastaa sitä hetkeä, jolloin ikäihmisen läheinen ymmärsi, että nykyinen arki ei voi enää jatkua ilman hoivapaikkaa. Attendon kyselyyn vastasi 104 Attendon asukkaan läheistä.



Pakkauksen tarkoitus on tehdä näkyväksi vanhuuden todellinen hinta: ne tunnit, yöunet, työpäivät, huolet ja vastuut, jotka jäävät läheisten kannettaviksi silloin, kun ikääntyvä ihminen tarvitsee enemmän hoivaa kuin järjestelmä pystyy tarjoamaan.



"Suomi ikääntyy nopeammin kuin koskaan ja tämä näkyy lähes jokaisen suomalaisen elämässä. Hoivavastuun raskaimman taakan kantavat usein puoliso, tytär tai poika. Läheispakkaus on muistutus siitä, ettei vastuuta voi kasvattaa loputtomiin ilman, että läheisten hyvinvointi ja työkyky kärsii", sanoo Eveliina Huurre, Attendon liiketoimintajohtaja.

Yhä useamman vanhuksen hoitaa läheinen

Suomessa läheiset hoitavat tällä hetkellä arviolta jopa 80 prosenttia apua tarvitsevista ikäihmisistä. Samaan aikaan väestön ikääntyminen kiihtyy, syntyvyys on historiallisen matala ja julkisen hoivan resurssit ovat tiukoilla.



Attendon läheisille tehdyssä kyselyssä 87 prosenttia vastaajista kertoi tunnistaneensa selkeän hetken, jolloin läheisen kotona asuminen ei enää ollut turvallista tai mahdollista. Tyypillisiä tilanteita olivat toistuvat kaatumiset, lieden unohtaminen päälle, eksyminen, yölliset harhailut sekä ongelmat lääkityksen kanssa.



Lähes kaksi kolmesta vastaajasta koki hoivaan hakeutumisen prosessin liian pitkäksi, monimutkaiseksi tai vaikeaksi.



"Mieheni sairasti Parkinsonia, ja hän tarvitsi apua kaikessa – kaatumisia ja harhoja tuli jatkuvasti. Hoidin kaiken yksin enkä voinut jättää häntä hetkeksikään, mutta mahdollisuutta lepoon ei ollut. Nyt hän on hoivakodissa ja saan vihdoin huolehtia myös itsestäni", kertoo Gun Hirvonen, Attendon asukkaan vaimo.



Attendon mukaan hoivaan pääsyä hidastavat usein monimutkaiset arviointi- ja päätösprosessit sekä alueelliset erot palveluiden saatavuudessa. Kun päätöksiä odotetaan kuukausia, vastuu jää käytännössä läheisille.



"Hoivapaikan odotusta leimaa pelko siitä, että jotain vakavaa sattuu. Jatkuva huoli ja vastuu ikääntyvästä valuu monen suomalaisen työajalle ja vaikuttaa suoraan työssä jaksamiseen”, Huurre kertoo.

Päätöksenteon aika

Läheispakkaus lähetetään päättäjille ja medialle eduskunnan syyskauden käynnistyessä.



Attendon tavoitteena on nostaa keskusteluun hoivan saatavuus aikana, jolloin väestön ikääntyminen lisää palveluiden tarvetta voimakkaasti ja hyvinvointialueet etsivät ratkaisuja kasvaviin kustannuspaineisiin.



"Kun äitiyspakkaus aikanaan luotiin, yhteiskunta tunnisti uuden vaiheen ja halusi tukea erityisesti perheitä. Nyt edessä on toinen suuri väestöllinen muutos, ja meidän on käytävä rehellinen keskustelu siitä, saavatko ikääntyvät tarvitsemansa palvelut. Muuten Läheispakkauksesta tulee tuote, joka pitäisi oikeasti toimittaa", Huurre sanoo.



Läheispakkaus on osa Attendon Pitkä matka kotiin -kampanjaa.



Yhteystiedot medialle:

Silja Silvasti, Attendo Suomen yhteiskuntasuhdepäällikkö

silja.silvasti@attendo.fi

041 515 2233