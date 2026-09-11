Mai Kivelä: Hallitus vaarantaa suomalaisen ruoantuotannon ja viljelijöiden toimeentulon
16.9.2026 15:00:00 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Eduskunta keskustelee tänään keskustan välikysymyksestä suomalaisen ruoan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Myös vasemmistoliitto esitti epäluottamusta Orpon hallitukselle sen ilmasto- ja ympäristöpoliittisen toimettomuuden vuoksi. Vasemmistoliiton mukaan hallituksen toimettomuus vaarantaa suomalaisen ruoantuotannon sekä viljelijöiden toimeentulon ja tulevaisuuden.
– Suomalainen maatalous on vaikeassa kriisissä. Ekologisen kriisin torjuminen on maatalouden ensimmäinen elinehto. Jollemme muuta kurssia, ruoasta tulee pulaa, ja maanviljelijät menettävät toimeentulonsa, vasemmistoliiton kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Mai Kivelä sanoi ryhmäpuheessaan.
Kivelän mukaan ruoantuotantoa ja ilmasto- ja ympäristötyötä ei pidä asettaa vastakkain. Maanviljelijöitä on tuettava siirtymässä ekologisesti kestävään tuotantoon, ja tämän pitäisi näkyä myös maataloustukien kohdentamisessa.
– Vasemmistoliiton tavoitteena on yhdessä maanviljelijöiden kanssa rakennettu ekologisesti kestävä kotimainen maatalous, joka tarjoaa tuottajille reilun hinnan tuotteistaan ja uusia taloudellisia mahdollisuuksia.
Kivelä esitti ryhmäpuheessa myös kansallista kasvipohjaisen ruoan toimintasuunnitelmaa ja investointiohjelmaa.
– Tanskassa kaikki eduskuntapuolueet ovat jo heränneet siihen, että ruoantuotantoa on uudistettava. Siellä onkin tehty vastaava ohjelma puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä, Kivelä sanoo.
Yhteyshenkilöt
Mai KiveläkansanedustajaPuh:040 741 7379mai.kivela@eduskunta.fi
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