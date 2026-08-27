Hirvikolarien riski kasvaa syksyllä – näin voit ehkäistä vahinkoja
16.9.2026 13:36:48 EEST | Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö | Tiedote
Hirvikolareiden määrä vaihtelee vuosittain hirvikannan koon mukaan. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2025 hirvikolareita tapahtui yhteensä 1 814. Syksyn tullen hirvet liikkuvat aktiivisesti, ja hirvikolarien määrä kasvaa. Vakuutusyhtiö Pohjantähti koosti ohjeet hirvikolarien ehkäisyyn.
Hirvet liikkuvat paljon kiima-aikana syys-lokakuussa. Myös syksyn hirvenmetsästyskausi sekä muutto talvilaitumille saa hirvet liikkeelle. Toinen vilkkaan liikehdinnän kausi ajoittuu touko-kesäkuuhun, kun hirviemot vieroittavat ylivuotiset vasansa.
Hirvikolareita sattuu kaikkina vuorokaudenaikoina – eniten kuitenkin aamu- tai iltahämärän aikaan. ”Hirvikolari tapahtuu usein silloin kun jokin häiriötekijä vaikuttaa kuskiin. Häiriötekijä voi olla esimerkiksi näköeste, vastaantulija, huonot sääolot tai keskittymisen herpaantuminen”, muistuttaa Pohjantähden korvausasiantuntija Jaana Palonen.
Ajonopeuden lasku antaa lisäaikaa reagointiin ja vähentää mahdollisesta törmäyksestä aiheutuvia vammoja. ”Hirvivaaramerkki tulee ottaa tosissaan. Varsinkin vanhemmat hirvet ylittävät tien yleensä tietystä paikasta”, kertoo Palonen.
Näin vältät hirvivahingon
- Ole virkeänä ratissa.
- Keskity ajamiseen.
- Pidä tuulilasi ja ajovalot puhtaina.
- Käytä mahdollisimman paljon kaukovaloja.
- Katso laajalle alueelle, älä vain edessä ajavan takapuskuriin. Tarkkaile tien vierustoja, erityisesti paikoissa, joissa kasvaa pensaita ja puita tien lähellä.
- Vähennä ajonopeuttasi hirvivaara-alueella tai jos näet metsästäjiä tien läheisyydessä.
- Ole tarkkana alueilla, joilla hirviaidat alkavat tai päättyvät.
- Hidasta heti, jos näet hirven. Siellä missä on yksi hirvi, on usein toinenkin.
- Jos hirvi juoksee tielle, yritä väistää takaa. Hirvi jatkaa yleensä matkaansa suoraan tien yli. Näin myös pysyt helpommin omalla kaistallasi.
Jos olet osallisena hirvikolarissa, toimi näin
- Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ja laita hätävilkut päälle. Varoita muuta liikennettä ja aseta varoituskolmio 200–300 metrin päähän onnettomuuspaikasta tien onnettomuusalttiille puolelle.
- Tarkista, onko joku loukkaantunut ja soita hätänumeroon 112. Anna loukkaantuneille ensiapua taitojesi ja kykyjesi mukaan. Hirvikolarista tulee aina ilmoittaa poliisille hätänumeron kautta, vaikka henkilövahinkoja ei olisi. Kun soitat 112 Suomi –sovelluksella, hätäkeskus pystyy paikallistamaan onnettomuuspaikan tarkasti.
- Merkitse paikka, josta eläin poistui maastoon.
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Yhteyshenkilöt
Jaana PalonenKorvausasiantuntijaPohjantähtiPuh:020 763 4078jaana.palonen@pohjantahti.fi
Hanna KemppiMarkkinointi- ja viestintäsuunnittelijaPohjantähtiPuh:040 525 6192hanna.kemppi@pohjantahti.fi
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Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
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