Hirvikolarien riski kasvaa syksyllä – näin voit ehkäistä vahinkoja

Autolla ulkomaille? Nämä asiat unohtuvat helposti ennen matkaa 18.6.2026 14:47:04 EEST | Tiedote

Moni suomalainen suuntaa kesälomalla omalla autolla ulkomaille. Ennen lähtöä kannattaa kuitenkin tarkistaa muutakin kuin renkaat ja öljyt: puuttuvat asiakirjat, riittämätön vakuutusturva tai kohdemaan varustevaatimusten unohtaminen voi aiheuttaa turhaa stressiä tien päällä. Vakuutusyhtiö Pohjantähden korvausasiantuntija Jaana Palonen muistuttaa, että onnistunut autoloma alkaa käytännön tarkistuslistasta.