Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hirvikolarien riski kasvaa syksyllä – näin voit ehkäistä vahinkoja

16.9.2026 13:36:48 EEST | Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö | Tiedote

Jaa

Hirvikolareiden määrä vaihtelee vuosittain hirvikannan koon mukaan. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2025 hirvikolareita tapahtui yhteensä 1 814. Syksyn tullen hirvet liikkuvat aktiivisesti, ja hirvikolarien määrä kasvaa. Vakuutusyhtiö Pohjantähti koosti ohjeet hirvikolarien ehkäisyyn.

Hirvi seisoo sumuisella pellolla, taustalla metsän siluetti ja värikäs aamutaivas.
ArtBBNV / Shutterstock

Hirvet liikkuvat paljon kiima-aikana syys-lokakuussa. Myös syksyn hirvenmetsästyskausi sekä muutto talvilaitumille saa hirvet liikkeelle. Toinen vilkkaan liikehdinnän kausi ajoittuu touko-kesäkuuhun, kun hirviemot vieroittavat ylivuotiset vasansa.  

Hirvikolareita sattuu kaikkina vuorokaudenaikoina – eniten kuitenkin aamu- tai iltahämärän aikaan. ”Hirvikolari tapahtuu usein silloin kun jokin häiriötekijä vaikuttaa kuskiin. Häiriötekijä voi olla esimerkiksi näköeste, vastaantulija, huonot sääolot tai keskittymisen herpaantuminen”, muistuttaa Pohjantähden korvausasiantuntija Jaana Palonen

Ajonopeuden lasku antaa lisäaikaa reagointiin ja vähentää mahdollisesta törmäyksestä aiheutuvia vammoja. ”Hirvivaaramerkki tulee ottaa tosissaan. Varsinkin vanhemmat hirvet ylittävät tien yleensä tietystä paikasta”, kertoo Palonen. 

Näin vältät hirvivahingon 

  1. Ole virkeänä ratissa. 
  1. Keskity ajamiseen. 
  1. Pidä tuulilasi ja ajovalot puhtaina. 
  1. Käytä mahdollisimman paljon kaukovaloja. 
  1. Katso laajalle alueelle, älä vain edessä ajavan takapuskuriin. Tarkkaile tien vierustoja, erityisesti paikoissa, joissa kasvaa pensaita ja puita tien lähellä. 
  1. Vähennä ajonopeuttasi hirvivaara-alueella tai jos näet metsästäjiä tien läheisyydessä. 
  1. Ole tarkkana alueilla, joilla hirviaidat alkavat tai päättyvät.  
  1. Hidasta heti, jos näet hirven. Siellä missä on yksi hirvi, on usein toinenkin. 
  1. Jos hirvi juoksee tielle, yritä väistää takaa. Hirvi jatkaa yleensä matkaansa suoraan tien yli. Näin myös pysyt helpommin omalla kaistallasi. 

Jos olet osallisena hirvikolarissa, toimi näin  

  1. Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ja laita hätävilkut päälle. Varoita muuta liikennettä ja aseta varoituskolmio 200–300 metrin päähän onnettomuuspaikasta tien onnettomuusalttiille puolelle.  
  2. Tarkista, onko joku loukkaantunut ja soita hätänumeroon 112. Anna loukkaantuneille ensiapua taitojesi ja kykyjesi mukaan. Hirvikolarista tulee aina ilmoittaa poliisille hätänumeron kautta, vaikka henkilövahinkoja ei olisi. Kun soitat 112 Suomi –sovelluksella, hätäkeskus pystyy paikallistamaan onnettomuuspaikan tarkasti.
  3. Merkitse paikka, josta eläin poistui maastoon.

Avainsanat

hirvivahingothirvikolaritautovakuutuksetautovakuutus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Hirvi seisoo sumuisella pellolla, taustalla metsän siluetti ja värikäs aamutaivas.
ArtBBNV / Shutterstock
Lataa

Linkit

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Pohjantähti on ihmisen kokoinen vakuutusyhtiö, joka palvelee asiakkaitaan henkilökohtaisella otteella verkossa, puhelimessa sekä lähes 30 konttorilla Helsingistä Rovaniemelle.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Autolla ulkomaille? Nämä asiat unohtuvat helposti ennen matkaa18.6.2026 14:47:04 EEST | Tiedote

Moni suomalainen suuntaa kesälomalla omalla autolla ulkomaille. Ennen lähtöä kannattaa kuitenkin tarkistaa muutakin kuin renkaat ja öljyt: puuttuvat asiakirjat, riittämätön vakuutusturva tai kohdemaan varustevaatimusten unohtaminen voi aiheuttaa turhaa stressiä tien päällä. Vakuutusyhtiö Pohjantähden korvausasiantuntija Jaana Palonen muistuttaa, että onnistunut autoloma alkaa käytännön tarkistuslistasta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye