Muistutuskutsu medialle: Miten poliitikot huomioivat Uudenmaan päätöksissään?
16.9.2026 13:08:10 EEST | Helsingin seudun kauppakamari | Kutsu
Uusimaa tuottaa noin 40 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta ja yli puolet maan TKI-investoinneista. Kun Uusimaa menestyy, se kantaa koko Suomea verotuloina, työpaikkoina ja kansainvälisenä kilpailukykynä. Helsingin seudun, Länsi-Uudenmaan ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarit kutsuvat toimittajat kuuntelemaan paneelikeskustelua, jonka aiheena on Uudenmaan merkitys. Keskustelemassa ovat eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson (RKP), kolmas varapuheenjohtaja Simo Grönroos (PS), kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.), kansanedustaja Jarno Limnéll (kok.), eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja kansanedustaja Nasima Razmyar (SDP).
Perjantaina 18.9. kello 13.00–15.00 (ilmoittautuminen kello 12.15 alkaen)
Paikka: Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3, 00100 Helsinki
Uusimaa tuottaa noin 40 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta ja yli puolet maan TKI-investoinneista. Kun Uusimaa menestyy, se kantaa koko Suomea verotuloina, työpaikkoina ja kansainvälisenä kilpailukykynä. Metropolialueen kasvu ei ole aluepolitiikkaa, se on kansallinen kysymys.
Seuraavan hallituskauden päätökset osaajien saatavuudesta, liikenneinvestoinneista ja yritysten toimintaedellytyksistä määrittävät koko Suomen kilpailukyvyn pitkälle 2030-luvulle. Aiheesta keskustelevat eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson (RKP), kolmas varapuheenjohtaja Simo Grönroos (PS), kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.), kansanedustaja Jarno Limnéll (kok.), eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja kansanedustaja Nasima Razmyar (SDP). Paneelin teemoina muun muassa metropolialueen kilpailukyky, liikenteen verotuksen ja rahoituksen uudistus ja osaava työvoima.
Huom! Ilmoittautuneiden on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella (passi, henkilökortti tai ajokortti). Ilmoittautuminen alkaa klo 12.15 - tule ajoissa paikalle.
Järjestäjät: Helsingin seudun kauppakamari, Länsi-Uudenmaan kauppakamari ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari.
Ohjelma
Klo 12.15–13.00 Ilmoittautuminen ja turvatarkastus
Kuvallinen henkilötodistus mukaan
Klo 13.00–13.15 Tilaisuuden avaus ja johdanto teemaan
- Helsingin seudun kauppakamarin puheenjohtaja, toimitusjohtaja Hanna Korvenpää (Kuehne+Nagel)
- toimitusjohtaja Marja Heinimäki, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari
- toimitusjohtaja Tommi Knaapinen, Länsi-Uudenmaan kauppakamari
Klo 13.15 Mitä Uudenmaan elinkeinoelämä odottaa tulevalta hallitukselta? Miten Metropolialue saadaan kukoistamaan ja auttamaan koko Suomea menestymään? Uudenmaan keskeisten puolueiden edustajien paneeli.
Panelistit:
Otto Andersson, eduskuntaryhmän puheenjohtaja (RKP)
Simo Grönroos, 3. varapuheenjohtaja, Espoon kaupunginvaltuutettu (ps.)
Atte Harjanne, kansanedustaja (vihr.)
Jarno Limnéll, kansanedustaja, Uudenmaan liiton hallituksen puheenjohtaja (kok.)
Aino-Kaisa Pekonen, eduskuntaryhmän puheenjohtaja (vas.)
Nasima Razmyar, varapuheenjohtaja, kansanedustaja (SDP)
- Moderaattorina toimittaja Shahin Doagu
Klo 14.20 Paneelikeskustelun johtopäätökset
- toimitusjohtaja Pia Pakarinen, vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari
Klo 14.30–15.00 Verkostoitumista.
Median ilmoittautumiset perjantaihin 18.9. kello 9.00 mennessä: viestintäjohtaja Heini Larros, heini.larros@helsinki.chamber.fi
Yhteyshenkilöt
Heini LarrosViestintäjohtajaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 40 526 9728heini.larros@helsinki.chamber.fi
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Uusimaa tuottaa noin 40 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta ja yli puolet maan TKI-investoinneista. Kun Uusimaa menestyy, se kantaa koko Suomea verotuloina, työpaikkoina ja kansainvälisenä kilpailukykynä. Helsingin seudun, Länsi-Uudenmaan ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarit kutsuvat toimittajat kuuntelemaan paneelikeskustelua, jonka aiheena on Uudenmaan merkitys. Keskustelemassa ovat eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson (RKP), kolmas varapuheenjohtaja Simo Grönroos (PS), kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.), kansanedustaja Jarno Limnéll (kok.), eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja kansanedustaja Nasima Razmyar (SDP).
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