Kaikki puoluejohtajat arvioivat kuntien määrän vähenevän
16.9.2026 13:30:24 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote
Kuntamarkkinoiden puoluejohdon paneelissa vallitsi yhteinen näkemys siitä, että Suomessa on tulevaisuudessa nykyistä vähemmän kuntia. Muutoksen keinoista ei kuitenkaan löytynyt yhteistä linjaa: keskustelussa esitettiin vapaaehtoisia kuntaliitoksia, taloudellisia kannusteita ja velvoitteita. Paneelissa kiisteltiin myös kuntien osuudesta julkisen talouden säästöihin, hankintalain uudistuksesta sekä etsittiin ratkaisuja koulutuksen tasa-arvon turvaamiseen.
Keskiviikkona 16.9. Kuntamarkkinoiden paneeliin osallistuivat RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah, kokoomuksen varapuheenjohtaja, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Laura Meriluoto, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sekä vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.
Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen muistutti, että parlamentaarisessa kunta- ja palvelurakenteen uudistamistyössä on tarkasteltu kuntien yhteistyötä, tehtävien eriyttämistä ja kuntaliitoksia. Yksikään yksittäinen keino ei kuitenkaan riitä.
– Tarvitaan useita toisiaan tukevia polkuja, rohkeita linjauksia valtakunnan tasolla ja vaikeita päätöksiä myös paikallisesti, Karhunen sanoi.
Kaikkonen korosti vapaaehtoisuutta, Purra myös velvoitteita
Kaikki osallistujat kannattivat muutoksia kuntarakenteeseen. Keskustan Antti Kaikkonen arvioi, ettei Suomessa ole nykyistä noin 300 kuntaa ”maailman tappiin asti”. Hän korosti kuitenkin kuntien omaa päätösvaltaa ja esitti taloudellisia kannusteita vapaaehtoisten kuntaliitosten tueksi.
– Epäilemättä meillä on tulevaisuudessa hieman vähemmän kuntia, Kaikkonen sanoi.
Riikka Purra katsoi, etteivät vapaaehtoisuus ja kannusteet yksin riitä.
– Kyllä siinä tarvitaan molempaa puolta eli voimakasta kannustamista mutta myös tietynlaista velvollisuutta. Yksinkertaisesti tällä tavalla ei voida jatkaa, Purra sanoi.
Sofia Virta kuvasi kuntien määrää koskevaa keskustelua ”elefantiksi olohuoneessa”.
Sari Essayah ja Anna-Kaisa Ikonen painottivat, ettei kuntien lukumäärä ole itseisarvo: olennaista on turvata palvelut ja niiden rahoitus. Nasima Razmyar puolestaan varoitti antamasta kuvaa, että nopeilla kuntaliitoksilla saavutettaisiin suuria säästöjä jo seuraavalla hallituskaudella.
Virta haastoi: Mistä hallinnosta kunnissa leikattaisiin?
Julkisen talouden sopeutustarpeeksi on arvioitu 8–11 miljardia euroa. Karhusen mukaan kuntien osuudeksi on keskusteluissa esitetty jopa miljardia euroa, mikä vastaisi noin kolmannesta kuntien yleisestä valtionosuudesta.
– Jos kuntien tehtävät ja vastuut säilyvät ennallaan, mutta rahoitusta vähennetään, seurauksena ovat väistämättä heikommat sivistys- ja koulutuspalvelut. Silloin on myös rehellisesti sanottava, mistä palveluista ollaan valmiita luopumaan. Tätä vastuuta ei voi sälyttää yksin paikallisille päättäjille, Karhunen sanoi.
Sofia Virta kyseenalaisti ajatuksen, että säästöjä voitaisiin saada nimeämällä leikkauskohteeksi yleisesti hallinto.
– Jos halutaan leikata hallinnosta, niin onko se sitten sieltä sivistyshallinnosta, onko se sitten sieltä varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta ja niin edespäin, Virta kysyi.
Virta peräänkuulutti säästöesityksiltä myös euromääräistä konkretiaa: yksittäisten kohteiden nimeäminen ei vielä kerro, kuinka suuri osa sopeutustarpeesta niillä voidaan kattaa.
Hankintalakiin vaadittiin korjauksia, valtionosuusuudistukselle jatkoa
Nasima Razmyar arvosteli hallitusta siitä, etteivät kuntien tehtävien keventäminen ja valtionosuusuudistus ole hänen mukaansa edenneet tavoitteiden mukaisesti. Hän nosti esille vastakohdaksi hankintalain uudistuksen, joka sen sijaan on edennyt, ja arvosteli sen mahdollisia kustannuksia.
– Tämä hulluus pitää pysäyttää nyt, Razmyar sanoi hankintalain uudistuksesta.
Valtionosuusjärjestelmän ongelmat nousivat lisäksi esiin myös yleisöstä. Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kuvasi Kemin tilannetta: negatiivisten valtionosuuksien vuoksi kaupunki joutuu hänen mukaansa maksamaan valtiolle samalla, kun se järjestää lakisääteisiä palveluja.
Ruotsalainen kysyi puolueiden edustajilta, sitoutuvatko he korjaamaan järjestelmän seuraavalla hallituskaudella.
Valtionosuusuudistuksen tarve nousi esiin myös puolueiden vastauksissa: muun muassa Essayah piti valtionosuusuudistusta välttämättömänä, ja Adlercreutz korosti järjestelmän korjaamisen tarvetta.
Kuntaliitto haastoi puolueet turvaamaan koulutuksen tasa-arvon
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Susanna Huovinen kysyi puoluejohtajilta, miten valtio aikoo auttaa kuntia turvaamaan koulutuksen tasa-arvon ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin, kun kunnat eriytyvät eikä lisärahoitusta ole näköpiirissä.
– Suomalaiset kunnat eriytyvät, ja näin on käymässä myös lasten ja nuorten oppimiselle ja osaamiselle. Kunta tai koulu ei voi korjata sitä, mikä menee muualla rikki, Huovinen sanoi.
Kaikkonen esitti etäopetuksien mahdollisuuksien lisäämistä yhtenä keinona turvata opetustarjontaa, esimerkiksi valinnaisaineiden tarjontaa. Myös Adlercreutz piti etäopetusta mahdollisena keinona parantaa joidenkin oppiaineiden saavutettavuutta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maija Ruohoviestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 340 3541maija.ruoho@kuntaliitto.fi
Hanna Kaukopuro-KlemettiViestintäpäällikköPuh:+358 50 597 4918hanna.kaukopuro-klemetti@kuntaliitto.fi
Kuntaliiton mediapalvelupuhelin
Kuntaliiton viestintätiimi palvelee median edustajia mediapalvelupuhelinnumerossa arkisin kello 9-16.
Kuvat
Linkit
Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kommunförbundet: En kommunreform kräver flera djärva lösningar15.9.2026 15:15:40 EEST | Pressmeddelande
Finland måste på ett kontrollerat sätt förändra kommunerna genom djärva och snabba åtgärder, annars kommer befolkningsförändringen att tvinga fram en okontrollerad förändringsprocess med en kommun och en tjänst i taget. Kommunförbundet har publicerat ett nytt diskussionsunderlag där tre alternativa lösningar bedöms: ökat samarbete, differentiering av uppgifter och ändringar i kommunstrukturen. Slutsatsen är klar: den nuvarande situationen är inte hållbar, men ingen enskild lösning är heller tillräcklig.
Kuntaliitto: Kuntien uudistamiseen tarvitaan nippu rohkeita ratkaisuja15.9.2026 15:02:26 EEST | Tiedote
Suomen on uudistettava kuntia hallitusti, rohkeasti ja nopeasti, sillä muuten väestönmurros pakottaa muutokseen hallitsemattomasti kunta ja palvelu kerrallaan. Kuntaliitto julkaisi uuden keskustelualoitteen, jossa arvioidaan kolmea ratkaisusuuntaa, yhteistyön lisäämistä, tehtävien eriyttämistä ja kuntarakenteen muutoksia. Johtopäätös on selvä: nykytila ei ole kestävä, mutta myöskään mikään yksittäinen ratkaisu ei yksin riitä.
Kommunförbundets ekonomibarometer: Det samhällsekonomiska uppsvinget syns ännu inte i uppskattningarna för kommunekonomin15.9.2026 08:30:00 EEST | Pressmeddelande
Kommunernas ekonomiska nuläge ter sig rätt stabilt, enligt ekonomidirektörernas senaste bedömningar. På 12 månaders sikt ser utsikterna dock en aning sämre ut. Hela 40 procent av kommunernas ekonomidirektörer anser att det finns ett tryck på att höja skattesatsen. Dessutom anser de flesta att det finns ett måttligt eller stort behov av anpassningsåtgärder även i framtiden. Enligt ekonomidirektörerna kommer det ekonomiska spelrummet att minska i kommuner av alla storlekar under de kommande 10 åren. Det framgår av enkäten Ekonomibarometern, som Kommunförbundet genomfört i höst.
Kuntaliiton Talousbarometri: Kansantalouden piristyminen ei näy vielä kuntien talousjohdon odotuksissa15.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Kuntien talouden nykytila näyttäytyy talousjohtajien tuoreiden arvioiden mukaan melko vakaalta. Näkymät kuitenkin heikkenevät hieman arvioitaessa talouden tilaa 12 kuukauden kuluttua. Veroprosentin korotuspaineen tunnisti jopa 40 % vastanneista. Lisäksi valtaosa talousjohtajista näkee kohtalaista tai huomattavaa tarvetta sopeutustoimille myös tulevaisuudessa. Talousjohtajien näkemysten mukaan taloudellinen liikkumavara pienenee seuraavien kymmenen vuoden aikana kaikenkokoisissa kunnissa. Tiedot selviävät Kuntaliiton syksyn Talousbarometristä.
Färska siffror: Färre elever, men ändå ökade kostnader inom den grundläggande utbildningen – stora skillnader mellan kommunerna10.9.2026 00:01:00 EEST | Pressmeddelande
Antalet elever inom den grundläggande utbildningen har börjat minska, men kostnaderna har inte minskat. De krympande årskullarna innebär inte automatiska besparingar. Befolkningsförändringen innebär därför att kommunerna behöver se över hur tjänsterna ska tillhandahållas under de kommande åren. Enligt de kommunvisa uppgifter som Kommunförbundet sammanställt finns det stora skillnader mellan kommunerna i hur mycket det kostar per barn att ordna småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. En hög eller låg kostnad per elev är dock ingen direkt indikation på den grundläggande utbildningens tillgänglighet och kvalitet, såsom inlärningsresultat. ”För att grundläggande utbildning ska kunna ordnas måste skolorna ha undervisningspersonal, lokaler och andra grundläggande resurser, även om antalet elever är mindre än tidigare. När elevantalet minskar kan kostnaderna per elev till och med öka, åtminstone i början, om antalet skolor hålls oförändrat”, säger Mari Sjöström, specialsakkunnig vid K
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme