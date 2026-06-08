Rahoitusvakausvirasto

Puolella aikuisista oli pankkitileillään vähintään 5 000 euroa viime vuonna

17.9.2026 08:12:44 EEST | Rahoitusvakausvirasto | Tiedote

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Pankkitalletusten mediaaniarvo oli aikuisväestössä noin 5 000 euroa viime vuoden lopussa, kertoo Tilastokeskus.

Tieto sisältyy tilastoon kotitalouksien varallisuudesta. Tilaston lähteenä ovat ensimmäistä kertaa Rahoitusvakausviraston (RVV) tiedot tallettajista ja talletuksista. RVV ylläpitää Suomessa talletussuojajärjestelmää.

Mediaanitalletus kertoo, kuinka paljon keskimmäisellä henkilöllä on talletuksia, kun henkilöt järjestetään talletusten määrän mukaan pienimmästä suurimpaan. Puolella aikuisväestöstä oli siten tileillä vähintään 5 000 euroa.

Talletussuoja turvaa talletukset 100 000 euroon asti

Talletukset ovat aina turvassa 100 000 euroon asti asiakasta ja pankkia kohden, sillä ne on suojattu lakisääteisellä talletussuojalla. Jos jonkin pankin toiminta päättyisi konkurssiin, RVV pystyisi maksamaan talletussuojakorvaukset tallettajille automaattisesti seitsemässä työpäivässä.

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Rahoitusvakausvirasto suojelee veronmaksajia ja yhteiskuntaa pankkikriisien vaikutuksilta. Vastaamme pankkien kriisinratkaisusta ja talletussuojasta Suomessa. Huoltovarmuustilijärjestelmällä turvaamme päivittäismaksamista vakavissa häiriötilanteissa. Vaikutamme asiantuntemuksellamme rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn ja olemme osa EU:n pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia.

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