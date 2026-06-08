Puolella aikuisista oli pankkitileillään vähintään 5 000 euroa viime vuonna

Rahoitusvakausvirasto suojelee veronmaksajia ja yhteiskuntaa pankkikriisien vaikutuksilta. Vastaamme pankkien kriisinratkaisusta ja talletussuojasta Suomessa. Huoltovarmuustilijärjestelmällä turvaamme päivittäismaksamista vakavissa häiriötilanteissa. Vaikutamme asiantuntemuksellamme rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn ja olemme osa EU:n pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia.