Puolella aikuisista oli pankkitileillään vähintään 5 000 euroa viime vuonna
17.9.2026 08:12:44 EEST | Rahoitusvakausvirasto | Tiedote
Pankkitalletusten mediaaniarvo oli aikuisväestössä noin 5 000 euroa viime vuoden lopussa, kertoo Tilastokeskus.
Tieto sisältyy tilastoon kotitalouksien varallisuudesta. Tilaston lähteenä ovat ensimmäistä kertaa Rahoitusvakausviraston (RVV) tiedot tallettajista ja talletuksista. RVV ylläpitää Suomessa talletussuojajärjestelmää.
Mediaanitalletus kertoo, kuinka paljon keskimmäisellä henkilöllä on talletuksia, kun henkilöt järjestetään talletusten määrän mukaan pienimmästä suurimpaan. Puolella aikuisväestöstä oli siten tileillä vähintään 5 000 euroa.
Talletussuoja turvaa talletukset 100 000 euroon asti
Talletukset ovat aina turvassa 100 000 euroon asti asiakasta ja pankkia kohden, sillä ne on suojattu lakisääteisellä talletussuojalla. Jos jonkin pankin toiminta päättyisi konkurssiin, RVV pystyisi maksamaan talletussuojakorvaukset tallettajille automaattisesti seitsemässä työpäivässä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna KanninenTalletussuoja-asiantuntijaRahoitusvakausvirastoPuh:0295 253 534anna.kanninen@rvv.fi
Linkit
Lisätietoa Rahoitusvakausvirastosta
Rahoitusvakausvirasto suojelee veronmaksajia ja yhteiskuntaa pankkikriisien vaikutuksilta. Vastaamme pankkien kriisinratkaisusta ja talletussuojasta Suomessa. Huoltovarmuustilijärjestelmällä turvaamme päivittäismaksamista vakavissa häiriötilanteissa. Vaikutamme asiantuntemuksellamme rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn ja olemme osa EU:n pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rahoitusvakausvirasto
Krisberedskapen kräver att bankerna har tillräckliga förlustabsorberande buffertar8.6.2026 09:13:06 EEST | Pressmeddelande
Verket för finansiell stabilitet (VFS) betonar vikten av att säkerställa trovärdigheten i bankernas krisberedskap i utvecklingen av EU:s bankreglering. Måndagen den 8 juni publicerade VFS sin syn på utvecklingen av bankregleringen som en del av EU:s konkurrenskraftsmål.
Kriisinratkaisu vaatii pankeilta riittäviä tappionsietopuskureita8.6.2026 09:13:06 EEST | Tiedote
Rahoitusvakausvirasto (RVV) pitää tärkeänä, että EU:n pankkisääntelyn kehittämisessä turvataan pankkien kriisinratkaisun uskottavuus. RVV julkaisi maanantaina 8. kesäkuuta näkemyksensä pankkisääntelyn kehittämisestä osana EU:n kilpailukykytavoitteita.
Banks need to maintain sufficient loss-absorbing buffers for resolution8.6.2026 09:13:06 EEST | Press release
The Financial Stability Authority of Finland (FFSA) considers it important that the development of EU banking regulation safeguards the credibility of banks’ resolution capabilities. On Monday 8 June, the FFSA published its views on the development of banking regulation as part of the EU’s competitiveness targets.
Verket för finansiell stabilitet bedömer: Det snäva handlingsutrymmet i den offentliga ekonomin framhäver betydelsen av bankernas krisberedskap23.3.2026 15:00:00 EET | Pressmeddelande
Verket för finansiell stabilitet (VFS) har publicerat en uppdaterad bedömning av de finländska bankernas resolutionsberedskap för att förebygga omfattande konsekvenser av att bankerna fallerar. I rapporten redogör VFS för hur bankernas krishanteringssystem fungerar och hur man förbereder sig för bankernas krissituationer.
Rahoitusvakausviraston arvio: Julkisen talouden kapea liikkumavara korostaa pankkien kriisivalmiuksien merkitystä23.3.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Rahoitusvakausvirasto (RVV) on julkaissut päivitetyn arvion suomalaispankkien valmiudesta kriisinratkaisuun, jolla ehkäistään pankkien kaatumisen laajamittaisia vaikutuksia. Raportissa RVV avaa pankkien kriisinratkaisujärjestelmän toimintaa ja miten pankkien kriisitilanteisiin varaudutaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme