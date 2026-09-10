Paikkatieto tukee päätöksentekoa säteilyvaaratilanteessa

Luotettava ja ajantasainen tilannekuva on ratkaisevan tärkeää säteilyvaaratilanteissa. Viranomaisten on kyettävä nopeasti kokoamaan tietoa säteilymittauksista, ennusteista ja havainnoista sekä jakamaan tieto oikeille toimijoille päätöksenteon tueksi. Säteilyturvakeskuksen koordinoimassa IDEAMETA (Improvements for Data Exchange of Emergency Data) -hankkeessa STUK kehitti digitaalisia ratkaisuja, jotka automatisoivat tiedon käsittelyä ja sujuvoittavat tiedonkulkua eri järjestelmien välillä.

Hankkeessa kehitettiin erityisesti paikkatietoa hyödyntäviä toimintatapoja, joiden avulla säteilymittauksia, ennustemalleja ja muita tilannetietoja voidaan tarkastella yhdessä näkymässä. Tämä helpottaa STUKin asiantuntijoiden työtä. Ratkaisut tukevat myös kentällä tehtävien säteilymittausten suunnittelua ja kohdentamista alueille, joista tarvitaan kaikkein kriittisintä tietoa. Samalla tiedonkeruu, tulosten analysointi ja tilannekuvan muodostaminen nopeutuvat merkittävästi.

Hankkeen taustalla on tarve varautua aiempaa monimutkaisempiin ja laajamittaisempiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Muuttunut turvallisuusympäristö on korostanut kansallisen varautumisen, ajantasaisen tilannekuvan ja tehokkaan tiedonkulun merkitystä.

”Säteilyvaaratilanteissa väestön suojelutoimiin, kuten esimerkiksi sisälle suojautumiseen tai tilojen puhdistamiseen liittyviä päätöksiä on voitava tehdä nopeasti luotettavan tiedon pohjalta. Ajantasaista ja oikeaa tilannetietoa tarvitaan myös varmistamaan suojelutoimia tekevien työntekijöiden turvallisuus. IDEAMETA-hankkeessa kehitetyillä ratkaisuilla me STUKissa voimme muodostaa kuvan Suomessa vallitsevasta säteilytilanteesta aiempaa tehokkaammin ja jakaa tietoa sujuvammin muille viranomaisille. Tämä vahvistaa Suomen valmiutta vastata säteilyvaaratilanteisiin”, sanoo hankkeessa vastuuhenkilönä toiminut ylitarkastaja Petri Smolander.

IDEAMETA-hanke toteutettiin vuosina 2024–2025 Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin rahoituksella. Hanke päättyi alkuvuodesta 2026.

Hankkeessa tehty kehitystyö on saanut myös tunnustusta. Syyskuussa 2026 paikkatiedon asiantuntijayritys Esri myönsi STUKille kansainvälisen Special Achievement in GIS -palkinnon paikkatietoratkaisujen innovatiivisesta hyödyntämisestä säteilyvalvonnassa ja valmiustoiminnassa.

Esri Finlandin tiedote 8.9.2026: Säteilyturvakeskus palkittiin Esrin kansainvälisellä Special Achievement in GIS -tunnustuksella