Helppo ja nopea pannuateria sisältää noin 30 prosenttia kasviksia – Apetitin uutuudet tuovat arkeen makua, kasviksia ja vaivattomuutta

Uudet Apetit pannuateriat tarjoavat helpon ratkaisun kiireiseen arkeen. Kahdelle mitoitetut ateriat valmistuvat pannulla 12 minuutissa ja sisältävät noin 30 prosenttia kasviksia.

”Makuvaihtoehtoina on kanapasta sekä lihapullapasta, jotka maistuvat varmasti koko perheelle. Ateriat valmistuvat nimensä mukaan pannulla vain 12 minuutissa ja sisältävät runsaasti kasviksia”, brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Mari Pallonen kertoo.

Kanapastassa yhdistyvät kotimainen kana, pasta, parsakaali ja kotimainen keltainen porkkana juustoisessa kastikkeessa. Lihapullapastassa puolestaan on kotimaisia lihapyöryköitä, pastaa, tomaattia, paprikaa ja kotimaisia herneitä tomaattikastikkeessa.

Tuttu kasvipohjainen Crispy Chick uudessa muodossa nugettina



Apetitin Kasvisjauhis Crispy Chick -pihvit ovat kasvattaneet suosiotaan vuosi vuodelta. Nyt suosikiksi noussut tuoteperhe laajenee nugetteihin.

”Nugetit ovat monelle tuttu ja helppo tapa nauttia kasvipohjaisesta ruoasta. Crispy Chick -nugetit sopivat loistavasti esimerkiksi airfryerissa valmistettaviksi ja tarjoiltaviksi ranskalaisten kanssa”, brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala kertoo.



Crispy chick -nugetit ovat täysin kasvipohjaisia ja gluteenittomia, ja niissä on rapea panerointi. Nugettien pääraaka-aine on herneproteiini ja ne tarvitsevat ennen tarjoilua vain nopean kuumennuksen.



Twin-pizzoihin uusi Bolognese-maku



Apetit Twin-tuplapakkausten valikoima laajenee syksyllä uudella Bolognese-maulla. Juureen leivotun ja kiviuunissa paistetun pohjan päälle tulevat tutut miedot täytteet eli kotimaista jauhelihaa, sipulia sekä tomaattikastiketta, joka kruunataan tietysti kotimaisella juustolla.



”Twin-pizzamme ovat erityisesti perheiden suosiossa. Uskon, että tämä lempeänmakuinen uutuus on sekä lasten että aikuisten mieleen”, Pallonen sanoo.



Apetitin uutuudet tulevat myyntiin syyskuun loppuun mennessä.