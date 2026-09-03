Helppo ja nopea pannuateria sisältää noin 30 prosenttia kasviksia – Apetitin uutuudet tuovat arkeen makua, kasviksia ja vaivattomuutta
18.9.2026 10:30:00 EEST | Apetit Oyj | Tiedote
Apetitin syksyn uutuudet vastaavat helppojen ja maistuvien arkiruokien kysyntään. Uudet pannuateriat valmistuvat pannulla 12 minuutissa ja sisältävät 30 prosenttia kasviksia. Lisäksi Crispy chick -sarja laajenee nugetteihin ja Twin-pizzoihin saadaan uusi bolognese-maku.
Uudet Apetit pannuateriat tarjoavat helpon ratkaisun kiireiseen arkeen. Kahdelle mitoitetut ateriat valmistuvat pannulla 12 minuutissa ja sisältävät noin 30 prosenttia kasviksia.
”Makuvaihtoehtoina on kanapasta sekä lihapullapasta, jotka maistuvat varmasti koko perheelle. Ateriat valmistuvat nimensä mukaan pannulla vain 12 minuutissa ja sisältävät runsaasti kasviksia”, brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Mari Pallonen kertoo.
Kanapastassa yhdistyvät kotimainen kana, pasta, parsakaali ja kotimainen keltainen porkkana juustoisessa kastikkeessa. Lihapullapastassa puolestaan on kotimaisia lihapyöryköitä, pastaa, tomaattia, paprikaa ja kotimaisia herneitä tomaattikastikkeessa.
Tuttu kasvipohjainen Crispy Chick uudessa muodossa nugettina
Apetitin Kasvisjauhis Crispy Chick -pihvit ovat kasvattaneet suosiotaan vuosi vuodelta. Nyt suosikiksi noussut tuoteperhe laajenee nugetteihin.
”Nugetit ovat monelle tuttu ja helppo tapa nauttia kasvipohjaisesta ruoasta. Crispy Chick -nugetit sopivat loistavasti esimerkiksi airfryerissa valmistettaviksi ja tarjoiltaviksi ranskalaisten kanssa”, brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala kertoo.
Crispy chick -nugetit ovat täysin kasvipohjaisia ja gluteenittomia, ja niissä on rapea panerointi. Nugettien pääraaka-aine on herneproteiini ja ne tarvitsevat ennen tarjoilua vain nopean kuumennuksen.
Twin-pizzoihin uusi Bolognese-maku
Apetit Twin-tuplapakkausten valikoima laajenee syksyllä uudella Bolognese-maulla. Juureen leivotun ja kiviuunissa paistetun pohjan päälle tulevat tutut miedot täytteet eli kotimaista jauhelihaa, sipulia sekä tomaattikastiketta, joka kruunataan tietysti kotimaisella juustolla.
”Twin-pizzamme ovat erityisesti perheiden suosiossa. Uskon, että tämä lempeänmakuinen uutuus on sekä lasten että aikuisten mieleen”, Pallonen sanoo.
Apetitin uutuudet tulevat myyntiin syyskuun loppuun mennessä.
Yhteyshenkilöt
Mari Pallonenbrändi- ja tuoteryhmäpäällikköPuh:+358407546596mari.pallonen@apetit.fi
Wilhemiina Ritalabrändi- ja tuoteryhmäpäällikköPuh:+358104024435wilhelmiina.ritala@apetit.fi
Miika Kemiläviestintä- ja vastuullisuusjohtajaApetit OyjPuh:+358104024044miika.kemila@apetit.fi
Linkit
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka tuo kasvipohjaisen syömisen herkulliseksi osaksi arkea. Perustamme toimintamme tiiviiseen yhteistyöhön alkutuottajien kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa. Apetit luo kasviksista hyvinvointia kehittämällä herkullisia kasvipohjaisia ruokaratkaisuja ja öljykasvituotteita, joilla pelastamme arkea kaikenlaisissa keittiöissä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Apetit Oyj
Apetit pakasti Suomessa ennätyssuuren hernesadon – sopimusviljelijöillä onnistunut satokausi pakasteherneessä3.9.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Apetitin suomalaisilla herneen sopimusviljelijöillä oli onnistunut satokausi. Tuloksena oli Apetitin historian suurin pakasteherneen sato Suomessa. Kuluvana vuonna Apetit viljelytti hernettä yli 2 000 hehtaarilla Suomessa. Kotimaan pakasteherneen viljelypinta-ala on yli kaksinkertaistunut vajaassa kymmenessä vuodessa.
Uusi kotimainen palkokasvi pakastealtaaseen - tuoreena pakastettu härkäpapu on pohjoisen edamame1.9.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Apetit tuo pakastealtaaseen uuden kotimaisen palkokasvin, härkäpavun. Kotimainen härkäpapu on laadukas ja monipuolinen palkokasvi – pohjolan edamame - joka sopii käytettäväksi herneen tapaan sekä esimerkiksi aasialaisiin ruokiin. Sopimusviljelty, tuoreena puitava ja pakastettava härkäpapu on maultaan mieto ja raikas. Koostumus napakan kuoren alla on täyteläisen pehmeä.
Apetit Oyj:n tammi-kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksen julkistaminen 21. elokuuta 202614.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2026 julkistetaan perjantaina 21.8.2026 klo 8.30. Puolivuosikatsaus on luettavissa julkistamisen jälkeen yhtiön verkkosivuilla apetit.fi.
Publishing of Apetit Plc’s Half-Year Report for January-June 2026 on 21 August 202614.8.2026 08:00:00 EEST | Press release
Apetit Plc will publish its Half-Year Report for January-June 2026 on Friday, 21 August 2026 at 8:30 a.m. The report can be found on the company’s website at apetit.fi after its publishing.
Apetitin suosikkituote sai uuden version – uusi Värikäs Peruna & keittokasvikset tuo lisää keittoja ruokalistalle30.7.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Uutuustuote Apetit Värikäs Peruna & keittokasvikset (750 g) uudistaa Apetitin klassikon ja monipuolistaa keittoreseptejä. Uutuudessa perunan rinnalle on tuotu porkkanaa, vihreitä papuja, paprikaa ja sipulia. Lähes 20 vuotta suomalaisten arkea pelastanut Apetit Kotimainen Peruna & keittokasvikset on jo vuosia ollut Apetitin suosituin pakastekasvistuote.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme