Suomalaiset suuromistajat tekevät yhteisen kasvulupauksen: ”Nyt on aika painaa kaasua”

Jalka kaasulle: suomalaisten omistajien kasvulupauksen allekirjoittajien joukossa ovat muun muassa Mika Anttonen, Aaro Cantell, Antti Herlin ja Annika Paasikivi.

Omistajilla ja hallitusten puheenjohtajilla on ratkaiseva rooli siinä, kuinka korkealle yritysten tavoitteet asetetaan ja kuinka rohkeasti ne uudistuvat, investoivat ja tavoittelevat uusia markkinoita.

– Suomi ei tarvitse nyt varman päälle pelaamista vaan enemmän rohkeutta ja kunnianhimoa. Omistajien tehtävä on vaatia yrityksiltään uudistumista ja kasvua. Omistajien ptää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu se, että välillä epäonnistutaan. Suurempi riski on jäädä paikalleen, kun maailma ympärillä muuttuu, Aaro Cantell painottaa.

Suomessa on suuri määrä maailmanluokan yrityksiä, sekä suuria että pieniä, joilla olisi potentiaalia huomattavasti nopeampaan kasvuun. Allekirjoittajat korostavat, että Suomessa ja Suomesta käsin kannattaa yrittää, investoida ja rakentaa kansainvälisesti menestyviä yrityksiä. Samalla avoin ja kansainvälinen Suomi on edellytys sille, että suomalaiset yritykset pystyvät kasvamaan maailmalla.

– Kasvu syntyy yrityksissä, ei poliittisilla päätöksillä. Siksi näin vahvan omistajajoukon sitoutuminen kasvuun on tärkeä viesti koko Suomelle. Yhteiskunnan tehtävä on puolestaan rakentaa toimintaympäristö, jossa yritysten kannattaa investoida, palkata ja ottaa riskiä Suomessa. Tarvitsemme sekä kasvuhaluisia yrityksiä että kasvulle kannustavaa politiikkaa, EK:n toimitusjohtaja Minna Helle sanoo.

Kasvulupauksen allekirjoittajat haastavat kaikki Suomessa toimivat yritykset nostamaan kunnianhimon tasoa ja etsimään nykyistä rohkeammin omaa kasvupotentiaaliaan.

– Meidän ei pidä tyytyä siihen, että suomalainen yritys pärjää. Tavoitteena pitää olla, että se uudistuu ja kasvaa kilpailijoitaan nopeammin maailmalla. Omistajilla on valta nostaa rimaa – ja juuri sitä tällä lupauksella haluamme tehdä, Cantell sanoo.

Haastattelupyynnöt:

Aaro Cantell, EK:n hallituksen puheenjohtaja, assistentti Leea Tanner, p. 040 754 9938

Minna Helle, EK:n toimitusjohtaja, assistentti Tiina Romakkaniemi, p. 050 501 3921