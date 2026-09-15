Saloon muhkea voitto Kenosta
16.9.2026 13:57:14 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Salossa pelattiin onnekas Keno-rivi. Nettipelaaja voitti sillä 200 000 euron suurvoiton.
Kenon maanantain ilta-arvonta toi 200 000 euron voiton salolaiselle pelaajalle. Kymppitason voitto tuli yhden euron panoksella, kun pelaajan rivin kaikki 10 numeroa osuivat oikein.
Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.
Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.
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Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|8.3.
|500 000,00 €
|Kankaanpää
|4.2.
|325 000,00 €
|Lohja
|17.2.
|250 000,00 €
|Hyvinkää
|14.8.
|250 000,00 €
|Inari
|25.5.
|250 000,00 €
|Pälkäne
|12.9.
|225 000,00 €
|Porvoo
|14.9.
|200 000,00 €
|Salo
|31.8.
|200 000,00 €
|Lappeenranta
|29.8.
|200 000,00 €
|Tohmajärvi
|21.7.
|200 000,00 €
|Kankaanpää
|30.3.
|200 000,00 €
|Äänekoski
|16.8.
|150 000,00 €
|Lahti
|25.8.
|100 000,00 €
|Kurikka
|9.5.
|100 000,00 €
|Orimattila
|25.4.
|100 000,00 €
|Uusikaupunki
|26.3.
|100 000,00 €
|Rauma
|19.3.
|100 000,00 €
|Mikkeli
|15.3.
|100 000,00 €
|Isokyrö
|20.2.
|100 000,00 €
|Kurikka
|26.1.
|100 000,00 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000,00 €
|Seinäjoki
|4.3.
|100 000,00 €
|Helsinki
|3.4.
|100 000,00 €
|Lohja
|21.6.
|100 000,00 €
|Turku
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