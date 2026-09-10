Kutsu: Osuustoiminnan Vuosikirja 2026 julkistamiswebinaari

Miltä suomalainen osuustoiminta näyttää juuri nyt? Mitä tuoreimmat luvut kertovat osuustoimintayritysten kehityksestä, omistajuudesta ja asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa?

Eduskuntavaalit lähestyvät, ja keskustelu Suomen tulevaisuudesta, kasvusta ja alueiden elinvoimasta käy jo vilkkaana. Osuustoiminnalla on tässä keskustelussa tärkeä rooli: osuustoimintayritykset työllistävät, investoivat, tarjoavat palveluita eri puolilla Suomea ja pitävät omistajuutta laajasti suomalaisissa käsissä.

Osuustoiminnan Vuosikirja 2026 kokoaa yhteen tuoretta tietoa ja analyysejä osuustoiminnan vuodesta 2025. Talous- ja toimialalukujen rinnalla tarkastelussa on myös muun muassa jäsenomistajien aktiivisuus ja naisten kasvava määrä osuustoiminnan hallinnossa ja johdossa.

Pellervon Aamussa pureudutaan Vuosikirjan keskeisiin havaintoihin ja kysytään, millaista kuvaa ne kertovat suomalaisen osuustoiminnan suunnasta ja merkityksestä juuri nyt.

Keskustelemassa Osuustoiminta-lehden yritysanalyytikko ja väitöskirjatutkija Pasi Saarnivaara sekä Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko.

Tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu tästä ja lähetämme osallistumislinkin.