Kutsu toimituksille: Tervetuloa Telan päättäjädebattiin 29.9. – mitä sopeutusten vuosikymmen tekee eläkkeille?
16.9.2026 14:48:44 EEST | Työeläkevakuuttajat Tela | Kutsu
Tervetuloa seuraamaan Työeläkevakuuttajat Telan keskustelutilaisuutta, jossa puhutaan kiertelemättä seurauksista, joita tämän päivän päätöksillä on työeläkkeille. Livestriimattavassa keskustelussa 29.9. sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen, kansanedustajat Eeva Kalli, Jani Mäkelä ja Tytti Tuppurainen, valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä sekä Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén purkavat auki suomalaisen työeläkejärjestelmän pienet ja suuret valinnat.
Suomella on edessään sopeutusten vuosikymmen. Kaikkea pitää tarkastella, sanotaan. Mutta harvemmin pysähdytään kysymään: Mihin suuntaan työeläkejärjestelmän pienet tarkastelut oikeasti vievät? Tela järjestää tiistaina 29.9. klo 15–16 livestriimattavan päättäjädebatin, jossa katsotaan suoraan tulevaisuuteen. Olemmeko pikkuhiljaa menossa kohti järjestelmää, jossa jokainen huolehtii eläketurvastaan itse? Ja jos olemme – onko se tietoinen valinta, jonka haluammekin tehdä? Kysymme, mitä on sen polun päässä, jossa työeläkkeisiin tehdään sopeutuksia – ehkä katsomatta pitkälle tulevaisuuteen.
Lavalla nähdään poikkeuksellisen suora ja terävä keskustelu eri näkökulmien välillä. Luvassa ei ole valmiita vastauksia, vaan rehellinen yritys ymmärtää, mihin suuntaan olemme menossa. Mukana ovat sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen (kok.), kansanedustajat Eeva Kalli (kesk.), Jani Mäkelä (ps.) ja Tytti Tuppurainen (sd.), valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä sekä Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén.
Tämä keskustelu ei koske vain eläkkeitä. Se koskee sitä, millaisen yhteiskunnan haluamme rakentaa: kenelle ja milloin mikäkin lasku – hoiva, eläkkeet, koulutus – suomalaisten mielestä kuuluu maksettavaksi? Mitä ongelmia ratkomme milläkin keinoilla?
Luvassa tutkimustuloksia: Miten suomalaiset suhtautuvat työeläkkeiden heikennyksiin ja työeläketurvan perusperiaatteiden muuttamiseen?
Julkaisemme tilaisuuspäivänä kyselytutkimustuloksia suomalaisten eläkenäkemyksistä. Tutkimuslaitos Verianilla teetetty tutkimus selvittää, miten suomalaiset suhtautuvat työeläkejärjestelmän perusratkaisuihin, kuten yhteiseen riskinkantoon. Tutkimus kartoittaa myös, kuinka todennäköisinä vastaajat pitävät työeläkkeisiin liittyviä muutoksia tulevina vuosikymmeninä. Jaamme tulokset medialle etukäteen embargolla.
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Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta striimin välityksellä tai paikan päällä Lasipalatsin Bio Rexissä Helsingissä (Mannerheimintie 22–24). Ovet Bio Rexissä avautuvat klo 14.30 ja tilaisuus jatkuu klo 18.30 asti.
Ilmoittautumiset paikan päälle ja haastattelupyynnöt Telan viestintäpäällikkö Jenni Heinolle: p. 040 170 4656, jenni.heino@tela.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni HeinoviestintäpäällikköPuh:040 170 4656jenni.heino@tela.fi
Työeläkevakuuttajat Tela
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
https://www.tela.fi/
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
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