Henriksson: Nyt teemme Euroopan puolustusteollisuudesta nopeamman ja vahvemman
16.9.2026 14:16:23 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
– Venäjä on pitkäaikainen uhka Euroopalle. Myös sen jälkeen, kun Putinin hyökkäyssota Ukrainassa jonain päivänä päättyy. Meidän on lisättävä tukeamme Ukrainalle ja samalla vahvistettava omaa puolustuskykyämme ja pelotettamme. Meidän kaikkien on ymmärrettävä, että Eurooppaa sellaisena kuin sen tunnemme ja rakastamme, ei tulevaisuudessa ole, ellemme ole valmiita puolustamaan sitä, sanoo Anna-Maja Henriksson Strasbourgissa, jossa Euroopan parlamentti hyväksyi tänään selvällä enemmistöllä puolustusalan yksinkertaistamispaketin, niin kutsutun Defence Omnibus -paketin.
Euroopan parlamentin jäsen ja Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP) on yhdessä europarlamentaarikko Pekka Toverin (Kok., EPP) kanssa toiminut parlamentin pääneuvottelijana yhdessä paketin keskeisistä lainsäädäntöehdotuksista.
– Putinin julma hyökkäyssota jatkuu yötä päivää. Siviilit joutuvat drooni-iskujen kohteeksi. Ihmisiä kuolee ja perheet menettävät kotinsa. Eurooppa on tukenut Ukrainaa kaikkein eniten – mutta meidän on tehtävä enemmän. Ilmapuolustuksen tarve on akuutti, hän sanoo.
Puolustusalan omnibuspaketin tavoitteena on vähentää byrokratiaa sekä tehdä eurooppalaisen puolustusteollisuuden rajat ylittävästä yhteistyöstä nopeampaa ja helpompaa.
– Olen erittäin iloinen siitä, että paketti sai vahvan tuen. Tämä puolustusalan omnibuspaketti on tärkeä lähtölaukaus sisäisten puolustusmarkkinoidemme saattamiseksi vastaamaan tämän vaativaan aikaan, jota elämme. Lainsäädäntöehdotuksessa, jossa toimin esittelijänä, nelinkertaistamme nyt esimerkiksi hankintojen kynnysarvon kahteen miljoonaan euroon. Tämä vähentää tarpeetonta byrokratiaa. Luomme useita uusia yleisiä siirtolupia, jotka säästävät kuukausia aikaa, kun puolustustuotteita siirretään EU-maasta toiseen. Tämä hyödyttää myös pieniä ja keskisuuria yrityksiämme, Henriksson sanoo.
Henriksson korostaa samalla, että hyväksytty lainsäädäntö on vasta ensimmäinen askel. Euroopan parlamentti oli neuvotteluissa jäsenmaita kunnianhimoisempi, ja Henrikssonin mukaan Euroopan puolustusmarkkinoiden uudistamista on jatkettava.
– Ei ole mikään salaisuus, että me Euroopan parlamentissa olimme neuvostoa kunnianhimoisempia. Jäsenmailla on edelleen kotiläksyjä tehtävänä. Nyt ei ole oikea aika pitkittää prosesseja. Nyt ei ole oikea aika ajatella vain omaa maata. Nyt on aika toimia ja rakentaa vahva Eurooppa. Tarvitsemme enemmän keskinäistä luottamusta. Tarvitsemme vahvempia kannustimia puolustusteknologian ja innovaatioiden kehittämiseen Euroopassa – ja meidän on otettava ne nopeammin käyttöön. Esimerkiksi drooniteknologia kehittyy valtavan nopeasti, eikä meillä ole varaa jäädä jälkeen. Päinvastoin, meillä on kaikki syyt tehdä tiivistä yhteistyötä Ukrainan kanssa, jolla on korvaamatonta osaamista tällä alalla. Myös Euroopan itäinen sivusta tarvitsee vahvan droonipuolustuksen.
Henriksson haluaa nyt edetä kohti Euroopan puolustusmarkkinoiden laajempaa uudistamista.
– Puolustusalan omnibuspaketti auttaa Eurooppaa toimimaan nopeammin. Mutta tarvitaan lisää toimeenpiteitä. Meidän tehtävämme on suojella asukkaitamme. Euroopan puolustuksen vahvistaminen on yhteinen vastuumme, Henriksson sanoo.
Yhteyshenkilöt
Ted UrhoErityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 50 544 7730
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