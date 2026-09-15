Kokoomuksen Kinnari: Maatalouden kannattavuuden parantaminen vaatii toimivat markkinat, ei jatkuvia kriisipaketteja
16.9.2026 14:29:04 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Teemu Kinnari korostaa, maatalouden kannattavuuteen liittyvässä välikysymyskeskustelussa, että maatalouden vaikeuksiin on vastattava sekä välittömällä avulla että tuottajan asemaa vahvistavilla uudistuksilla. Hallitus on turvannut ruoantuotannon rahoitusta ja edistänyt alan kannattavuuden edellytyksiä vaikeasta taloustilanteesta huolimatta.
Kustannusten nousu näkyy nopeasti maatilojen laskuissa, mutta tuottajan mahdollisuudet vaikuttaa myyntihintaan ovat heikot. Hallitus on vastannut tilanteeseen muun muassa energiaveronpalautuksen korotuksella ja tukimaksatusten aikaistamisella.
– Tiedän viljelijänä, kuinka tiukalla monella tilalla ollaan. Hallitus on pitänyt ruokaa tuottavan maatalouden leikkausten ulkopuolella, vaikka muualla on jouduttu säästämään. Kotimaisen ruoan ja viljelijän toimeentulon puolustaminen on meille tärkeä valinta, Kinnari aloittaa.
Kinnarin mukaan velkaantuneen valtion mahdollisuudet uusiin tukipaketteihin ovat rajalliset. Siksi elintarvikemarkkinalain uudistamisen ja ruokaviennin edistämisen kaltaiset toimet ovat välttämättömiä Suomen ruokaturvan varmistamiseksi.
– Maataloustukia tarvitaan Suomen oloissa, mutta viljelijän tulevaisuus ei voi olla aina seuraavan kriisipaketin varassa. Ruokaketjun on toimittava niin, että tuottajalle jää reilu korvaus työstään. Samalla tarvitsemme uusia ostajia suomalaiselle ruoalle ja keinoja investoida ja kehittää omaa tuotantoaan, Kinnari jatkaa.
Keskusta on johtanut maa- ja metsätalousministeriötä yli puolet Suomen EU-jäsenyyden ajasta. Kinnari muistuttaa, että moni nykyhallituksen toteuttama uudistus oli tavoitteena jo Marinin hallituskaudella.
– Keskustalla on ollut maatalousministerin salkku noin 16,5 vuotta EU-jäsenyytemme aikana. Missä ovat tulokset ruokaketjun ongelmien korjaamisessa? Nyt kokoomusjohtoinen hallitus toteuttaa uudistuksia, joita keskusta itse tavoitteli mutta joiden toteutus jäi kesken, Kinnari sanoo.
Kinnarin mukaan sama näkyy myös maanomistajien oikeuksissa ja metsästyspolitiikassa. Hallitus on uudistanut lunastuslakia ja korottanut lunastuskorvauksia. Suden ja karhun kannanhoidollinen metsästys sekä valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys on mahdollistettu.
– Maanomistajan aseman vahvistaminen ja eläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäiseminen ovat olleet maaseudun ihmisten toiveina pitkään. Nyt kokoomuksen johdolla näitä asioita on viimein saatu vietyä eteenpäin, Kinnari päättää.
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Yhteyshenkilöt
Teemu KinnariKansanedustaja
Hämeen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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