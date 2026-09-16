SDP:n Mika Kari: Varusmiesten päivärahat kaksinkertaistettava tulevan vaalikauden aikana

SDP:n Piritta Rantanen: Maataloustukien pitää tukea tuotantoa, ei näennäisviljelyä 16.9.2026 14:39:11 EEST | Tiedote

– Kun käytämme satoja miljoonia vuosittain maataloustukeen, on järjestelmän turvattava suomalaista ruoantuotantoa, huoltovarmuutta ja elinvoimaisia tiloja, totesi kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.) eduskunnassa käydyssä välikysymyskeskustelussa tänään. – Suomella ei ole varaa järjestelmään, jossa aktiivinen viljelijä etsii peltoa ja tuottamaton pelto kerää tukia.