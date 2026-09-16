SDP EDUSKUNTA

SDP:n Mika Kari: Varusmiesten päivärahat kaksinkertaistettava tulevan vaalikauden aikana

16.9.2026 14:42:19 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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SDP:n kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Mika Kari katsoo, että varusmiesten taloudellisia etuuksia on korotettava tulevalla vaalikaudella osana puolustusmenojen kasvattamista. Kari pitää tärkeänä, että lisärahoitusta ohjataan myös sinne, missä maanpuolustuksemme perustaa luodaan.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

– Kesällä 2025 Haagissa Naton huippukokouksessa linjattiin puolustusmenojen nostamisesta viiteen prosenttiin BKT:stä vuoteen 2035 mennessä: 3,5 prosenttia varsinaiseen puolustukseen ja 1,5 prosenttia puolustusta tukeviin menoihin. Suomi on tähän määrärahatason nostamiseen sitoutunut, muistuttaa Kari.

Vuosina 2027-2030 puolustusmäärärahataso nousee 2,5 miljardilla eurolla.

Kari pitää tärkeänä, että puolustusmäärärahoja nostaessa ja puolustusmateriaalihankintojen ohella tulevissa miljardipanostuksissa on huomioitava myös varusmiesten toimeentulo. Viime vuosina varusmiesten päivärahaa on nostettu vuosittain, mutta vain indeksikorotuksen verran. Viimeisin korotus on tehty helmikuussa 2026, jolloin päivärahoja korotettiin 5-10 senttiä palvelusajasta riippuen. Karin mukaan jatkossa päivärahoihin on tehtävä selkeä tasokorotus. Kaikkien päivärahojen kaksinkertaistaminen maksaisi noin 50 miljoonaa euroa vuodessa, mikä olisi perusteltu tavoite. Tämä luettaisiin osaksi 3,5 prosentin puolustusmenoja.

Kari huomauttaa, että 50 miljoonan euron panostus varusmiehiin olisi tärkeä niin suorituskyvyn tukemisen kuin maanpuolustustahdon näkökulmasta. Samalla se olisi satsaus varusmiesten toimeentulon tukemiseen varusmiespalveluksen aikana.

– Yleinen asevelvollisuus, laaja reservi ja korkea maanpuolustustahto ovat keskeisiä Suomen kansallisen puolustuksen peruspilareita. Tähän pohjautuen on tärkeää huolehtia arvokasta tehtävää suorittavien varusmiesten taloudellisesta tukemisesta, toteaa Kari.

– Puolueet ovat laajasti sitoutuneet puolustusmäärärahojen merkittävään korottamiseen lähivuosina. Nyt on kyse siitä, miten tuo lisäraha jaetaan tavalla, joka vahvistaa laajasti Suomen maanpuolustusta sekä tukee maanpuolustustahtoa, Kari jatkaa. 

Kari huomauttaa, että on tärkeää osoittaa konkreettisesti, mitä puolustusmäärärahojen kovat tasokorotukset voivat tarkoittaa.

– SDP:n puolelta haluan näyttää toimia, millä tavoin rahoitusta tulisi kohdentaa. Myös SDP:n keväällä hyväksytyssä poliittisessa ohjelmassa on nostettu esiin varusmiesten taloudellisten etuuksien korottaminen. Tämä on konkreettinen ehdotus ja osoitus kansalaisten laajasta arvostuksesta asevelvollisuutta kohtaan. Tämän ovat meidän varusmiehemme joka päivä tällaisena aikana ansainneet, Kari päättää. 

Avainsanat

maanpuolustuspuolustuspuolustusvoimat

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