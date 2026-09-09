Amazing Race Suomi -voittaja Vilma Vähämaa ehdolle eduskuntavaaleihin Helsingissä

Vilma Vähämaa toimii Helsingin varavaltuutettuna ja sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäsenenä. Hän sai ensikertalaisena vuoden 2025 kuntavaaleissa vahvan äänimäärän. Hänellä on monipuolista kokemusta sosiaalipalveluista, niiden kehittämisestä ja poliittisesta päätöksenteosta. Vähämaa työskentelee europarlamentaarikko Maria Guzeninan avustajana, jonka kanssa hän kilpaili myös Amazing Race -televisio-ohjelmassa.

Vähämaa lähtee innolla kohti tulevia eduskuntavaaleja. Tulevalla hallituskaudella tavoitteena on varmistaa, ettei kukaan jää jälkeen.

– Oma asiantuntemukseni sosiaalipalveluista niin lastensuojelun entisenä asiakkaana kuin sosiaalipalveluiden kehittäjänä laajemmin on antanut minulle ymmärrystä palvelujärjestelmän eri tasoista ja sen merkityksestä päätöksenteossa. Tätä ymmärrystä tarvitaan erityisesti polarisaation ja leikkausten aikakaudella. Luottamustehtävät ja työskentely europarlamentaarikon avustajana ovat vahvistaneet käsitystäni siitä, että pärjätäksemme muuttuvassa maailmassa meidän täytyy pitää toisistamme huolta ja varmistaa, ettei kukaan jää jälkeen, Vähämaa kertoo.

Vähämaalle erityisen tärkeitä teemoja ovat toimivat ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi.

– Palveluista leikkaaminen tulee usein kaikkein kalleimmaksi niille ihmisille, jotka tarvitsevat tukea eniten. Hyvinvointivaltion tehtävä on varmistaa, että jokainen saa apua silloin, kun sitä tarvitsee. Meidän on rakennettava Suomea, jossa ihmisestä pidetään kiinni eikä ketään jätetä yksin, Vähämaa sanoo.

SDP Helsingin piirin puheenjohtaja Taru Reinikainen toivottaa Vähämaan mukaan eduskuntavaalijoukkueeseen.

– Vilma on rohkea, ihmisläheinen ja määrätietoinen vaikuttaja, jolla on vahvaa kokemusta sosiaalipalveluista ja niiden kehittämisestä. Hän on myös osoittanut poikkeuksellista sinnikkyyttä ja paineensietokykyä voittamalla Amazing Race Suomi -kilpailun. Voittoon tarvittavat ominaisuudet sopivat erinomaisesti myös eduskuntavaalitaisteluun! Hän tuo eduskuntavaalijoukkueeseemme tärkeää asiantuntemusta sekä kykyä puhua sellaisten ihmisten puolesta, joiden ääni ei aina kuulu päätöksenteossa, Reinikainen sanoo.

SDP Helsingin piirihallitus täydentää ehdokasasettelua pitkin syksyä.