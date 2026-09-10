Ansiopäivärahan saajien määrä kääntyi syyskuun alussa nousuun – jo yli puolet saa porrastettua ansiopäivärahaa
17.9.2026 07:30:00 EEST | Avoin työttömyyskassa, A-kassa | Tiedote
Avoimen työttömyyskassa A-kassan syyskuun puolivälin tilastoissa ansiopäivärahan saajien määrä on kääntynyt kasvuun. Syyskuun puolivälissä ansiopäivärahaa oli saanut 10 580 henkilöä, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan elokuussa. Samaan aikaan pitkittynyt työttömyys näkyy yhä useamman toimeentulossa. Elokuussa jo 54,2 prosenttia ansiopäivärahan saajista sai porrastettua päivärahaa. Elokuussa myös ansiopäivärahan enimmäisaika täyttyi yhä useammalla hakijalla.
Elokuussa ansiopäivärahaa sai 14 610 A-kassan jäsentä. Määrä oli 21,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin ja viisi prosenttia pienempi kuin heinäkuussa.
Syyskuun puolivälin luvut kertovat kuitenkin mahdollisesta suunnan muutoksesta saajamäärän laskussa. Syyskuun puoliväliin mennessä ansiopäivärahaa oli saanut 10 580 henkilöä, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin vastaavassa vaiheessa elokuuta.
– Vaikka ansiopäivärahan saajia on edelleen selvästi vähemmän kuin vuosi sitten, syyskuun ensimmäiset luvut viittaavat siihen, että laskusuunta saattaa olla taittumassa. Syksyä kohti hakemusmäärät tyypillisesti kasvavat, joten vielä on liian aikaista sanoa, kuinka pysyvästä muutoksesta on kyse, A-kassan hallintojohtaja Kaisa Tikka sanoo.
Yli puolet saa jo porrastettua ansiopäivärahaa
Samaan aikaan kun saajamäärät ovat olleet viime vuoteen verrattuna alemmalla tasolla, työttömyyden pitkittyminen näkyy A-kassan tilastoissa entistä selvemmin.
Elokuussa jo 54,2 prosenttia ansiopäivärahan saajista sai porrastettua päivärahaa. Vuoden alussa porrastuksen piirissä oli 31,7 prosenttia saajista. Osuus on siis kasvanut kahdeksassa kuukaudessa yli 20 prosenttiyksikköä ja oli elokuussa korkeimmillaan.
Porrastuksen vaikutus näkyy myös aiempaa useamman toimeentulossa voimakkaampana. Elokuussa 34,0 prosenttia ansiopäivärahan saajista sai 20 prosentilla alennettua päivärahaa ja 20,1 prosenttia 25 prosentilla alennettua päivärahaa. Tammikuussa jälkimmäiseen ryhmään kuului 6,0 prosenttia saajista.
Ansiopäivärahan porrastus tarkoittaa, että päivärahan määrä pienenee työttömyyden pitkittyessä. Ensimmäisen porrastuksen jälkeen ansiopäiväraha laskee 80 prosenttiin täydestä päivärahasta ja toisen porrastuksen jälkeen 75 prosenttiin.
– Yli puolet ansiopäivärahan saajistamme saa jo porrastettua päivärahaa. Se kertoo siitä, että monen jäsenemme työttömyys on jatkunut pitkään. Kun päiväraha pienenee työttömyyden jatkuessa, vaikutus näkyy suoraan ihmisten toimeentulossa, Tikka toteaa.
Yhä useammalla myös ansiopäivärahan enimmäisaika täyttyy
Pitkittynyt työttömyys näkyy myös ansiopäivärahan enimmäisajan täyttymisessä. Elokuussa enimmäisaika täyttyi 352 henkilöllä, kun heinäkuussa määrä oli 315. Kasvua tuli kuukaudessa noin 12 prosenttia. Elokuussa enimmäisajan saavuttaneiden osuus kaikista ansiopäivärahan saajista oli 2,4 prosenttia.
Enimmäisajan täyttyminen merkitsee eri asiaa kuin ansiopäivärahan porrastus. Porrastuksessa päivärahan määrä pienenee, mutta enimmäisajan täyttyessä oikeus ansiopäivärahaan päättyy, ellei henkilö ole täyttänyt uutta työssäoloehtoa. Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa enintään 300, 400 tai 500 etuuspäivältä.
– Porrastus pienentää päivärahaa, mutta enimmäisajan täyttyminen on vielä merkittävämpi muutos, koska silloin oikeus ansiopäivärahaan päättyy, ellei henkilö ole täyttänyt uutta työssäoloehtoa. Elokuussa enimmäisaika täyttyi jo yli 350 jäsenellämme. Pitkittyvä työttömyys näkyy tilastoissa nyt hyvin konkreettisesti, Tikka sanoo.
A-kassa seuraa syksyn kehitystä tarkasti. Suuret irtisanomiset ja lomautukset näkyvät ansiopäivärahan saajamäärissä yleensä viiveellä. A-kassa saa kuitenkin työpaikkojen luottamus- ja yhteyshenkilöiltä ennakkotietoa suuremmista irtisanomisista ja lomautuksista. Tietojen avulla kassa pystyy ennakoimaan tulevia hakemusmääriä ja varautumaan niiden muutoksiin. Lisäksi hakemusmäärät kasvavat tyypillisesti loppuvuotta kohti osana normaalia kausivaihtelua. Syyskuun puolivälin luvut eivät vielä kerro koko kuukauden tilanteesta, mutta ne viittaavat siihen, että pitkään jatkunut saajamäärien lasku saattaa olla kääntymässä kasvuun.
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Yhteyshenkilöt
Kaisa TikkaHallintojohtaja, Avoin työttömyyskassa A-kassaPuh:050 411 5769kaisa.tikka@a-kassa.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
Avoin työttömyyskassa A-kassa on kaikille palkansaajille avoin, yleinen työttömyyskassa. A-kassa on yksi Suomen suurimmista työttömyyskassoista. Yhdessä ammattiliittojen kanssa A-kassa muodostaa jäsenilleen vankan turvan työelämän eri käänteisiin. Ammattiliitot antavat turvaa työelämään, me A-kassassa työttömyyden varalta. Valtaosa jäsenistämme kuuluu kassan lisäksi myös ammattiliittoon.
Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. A-kassa tukee jäseniään myös työllisyyspalveluilla, jotka helpottavat työnhakua ja nopeuttavat uudelleentyöllistymistä.
Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä.
Olemme monialainen työttömyysturvan asiantuntija. Monta työtä, monta alaa – yksi työttömyyskassa!
A-kassa.fi
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