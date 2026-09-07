Skannaa ostokset puhelimellasi kaikissa Hämeenmaan Prismoissa
17.9.2026 09:51:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Uusi Kerää ja skannaa -palvelu mahdollistaa tuotteiden skannaamisen omalla puhelimella myymäläkierroksen aikana. Prisma Riihimäellä ja Prisma Launeella kokeilussa ollut palvelu on nyt laajentunut kaikkiin Osuuskauppa Hämeenmaan Prismoihin.
S-ostoslista-sovelluksessa toimiva Kerää ja skannaa -palvelu on otettu käyttöön kaikissa Hämeenmaan Prismoissa. Palvelu tuli aiemmin syyskuussa käyttöön Hämeenlinnan, Orimattilan, Hollolan sekä Lahden Holman ja Sykkeen Prismoissa.
Prisma Forssassa uusi palvelu otettiin käyttöön tiistaina 15. syyskuuta, minkä myötä Kerää ja skannaa -palvelu on nyt kaikissa Hämeenmaan Prismoissa.
”Uusi palvelu on saanut hyvää palautetta asiakkailtamme. Olemme iloisia, että olemme saaneet sen käyttöön kaikissa Prismoissamme”, toimialajohtaja Jouni Viljanen sanoo.
Ei enää ostosten nostelua hihnalle
Kerää ja skannaa -palvelun uusimmassa versiossa asiakkaalla ei ole ostoskierroksella mukanaan erillistä skannauslaitetta, vaan hän skannaa tuotteet omalla puhelimellaan jo myymälää kiertäessään. Ostokset kannattaa pakata heti kassiin.
Lopuksi asiakas maksaa ostoksensa pikakassalla ja nappaa bonukset talteen. Maksuvaiheessa voi vielä lisätä tuotteita.
”Kerää ja skannaa -palvelu sujuvoittaa ostoskäyntiä ja nopeuttaa asiointia. Skannaaminen ja pakkaaminen myymäläkierroksen aikana sekä maksaminen pikakassalla käyvät kätevästi, ja ostoskäynnit ovatkin palvelun vuoksi nopeita. Näin aikaa jää muulle”, kertoo kehityspäällikkö Mikko Merikivi.
Jatkossa asiakkaalla on myös mahdollisuus löytää tuotteet entistä helpommin S-ostoslista-sovelluksen uudella vilkutustoiminnolla, joka näyttää havainnollisesti tuotteen hyllypaikan. Uusi ominaisuus on käytössä valtaosassa palvelun piirissä olevista myymälöistä.
Prisman henkilökunta auttaa ja opastaa asiakkaita palvelun käytössä sekä alennettujen, ikärajavalvottavien ja hälytettyjen tuotteiden kanssa. Jokaiselle palvelua käyttävälle asiakkaalle tehdään jossain vaiheessa uusintaskannauksia, joissa henkilökunta tarkastaa skannattuja tuotteita. Uusintaskannauksista on maininta S-ostoslista-sovelluksessa.
Yli miljoona pikakassa-asiointia kuukaudessa
Lähes kaikissa Hämeenmaan marketeissa on pikakassat. Pikakassojen määrä vaihtelee marketin koon mukaan yhdestä kassasta jopa pariinkymmeneen kassaan.
”Markettiemme pikakassoilla tehdään kuukausittain reilusti yli miljoona maksutapahtumaa. Pikakassoja käyttävät kaiken ikäiset asiakkaat, ja niiden suosio on kasvanut tasaisesti", Merikivi kertoo.
Pikakassoilla asiointi on erityisen suosittua Hämeenmaan Prismoissa. S-marketeissa ja Saleissa pikakassat tukevat nopeaa asiointia pienempien ostosten kanssa. Asiakkaat valitsevat pikakassa-asioinnin useammin vilkkaissa kaupunkialueen myymälöissä kuin maaseudulla.
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Yhteyshenkilöt
Mikko MerikiviKehityspäällikköPuh:044 471 0668mikko.merikivi@sok.fi
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Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
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