Norrback: Hallitus on seissyt maatalouden rinnalla kaikissa olosuhteissa
16.9.2026 15:15:57 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Kansanedustaja Anders Norrback korosti tänään keskustan jättämästä välikysymyksestä käydyssä keskustelussa, että suomalaisen ruoantuotannon ja maaseudun tulevaisuus edellyttää pitkäjänteistä työtä, toimivia markkinoita sekä politiikkaa, joka tunnistaa kotimaisen ruoantuotannon merkityksen hallituskokoonpanosta riippumatta.
– Jaamme huolen maatalouden tulevaisuudesta. Maatalouden kannattavuuskriisi on tosiasia eikä se koske vain yksittäisiä tiloja vaan kansallista kykyämme tuottaa ruokaa. Siksi tämä hallitus on ollut tiukasti tuottajien puolella ja puolustanut heitä eduskunnassa ja EU:ssa, Norrback sanoo.
Hallitus on tukenut maataloutta myös energiakriisin aikana nostamalla maatalouden energiaveron palautuksen korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Norrback nosti esiin myös elintarvikesektorin myönteisiä uudistuksia, kuten elintarvikemarkkinalain muutoksen, joka vahvistaa tuottajien ja elintarvikealan yritysten asemaa suhteessa päivittäistavarakauppaan.
Norrback korosti lisäksi ammattikalastajien merkitystä, joka on RKP:lle tärkeä sekä huoltovarmuuden että rannikkokulttuurin näkökulmasta.
– Kannattavuuskriisi on syvä ja se on jatkunut pitkään, myös Keskustan ollessa hallituksessa. Hallitus on hyvin vaikeasta taloustilanteesta huolimatta puolustanut maataloustukia, vahvistanut tuottajien asemaa ja kohdistanut tukia kaikkein pahimpiin ongelmiin, Norrback toteaa.
Yhteyshenkilöt
Anders NorrbackKansanedustajaPuh:050 374 9955anders.norrback@riksdagen.fi
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