Norrback: Hallitus on seissyt maatalouden rinnalla kaikissa olosuhteissa

Henriksson: Nyt teemme Euroopan puolustusteollisuudesta nopeamman ja vahvemman 16.9.2026 14:16:23 EEST | Tiedote

– Venäjä on pitkäaikainen uhka Euroopalle. Myös sen jälkeen, kun Putinin hyökkäyssota Ukrainassa jonain päivänä päättyy. Meidän on lisättävä tukeamme Ukrainalle ja samalla vahvistettava omaa puolustuskykyämme ja pelotettamme. Meidän kaikkien on ymmärrettävä, että Eurooppaa sellaisena kuin sen tunnemme ja rakastamme, ei tulevaisuudessa ole, ellemme ole valmiita puolustamaan sitä, sanoo Anna-Maja Henriksson Strasbourgissa, jossa Euroopan parlamentti hyväksyi tänään selvällä enemmistöllä puolustusalan yksinkertaistamispaketin, niin kutsutun Defence Omnibus -paketin.