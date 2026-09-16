Parlamentti tukee Euroopan puolustusvalmiuden vahvistamista

Nopeutetaan puolustusvalmiushankkeiden lupaprosesseja

Yksinkertaisemmat hankintamenettelyt

Nopeutta investointeihin, puretaan tarpeettomia esteitä

Lait kuuluvat viidenteen Omnibus- eli yksinkertaistamispakettiin, ja niistä päästiin sopuun parlamentin ja neuvoston kesken kesäkuussa 2026. Tarkoituksena on nopeuttaa puolustusalan hankkeiden lupamenettelyjä ja puolustusvälineiden vientiä EU-maiden välillä. Lisäksi lait selkeyttävät turvallisuus- ja puolustussektorien hankintamenettelyjä ja sujuvoittavat EU-yhteistyötä puolustussopimusten saralla. Paketti myös varmistaa, että EU:n kemikaalisäädöksissä huomioidaan puolustussektorin tarpeet, sekä yksinkertaistaa Euroopan puolustusrahaston toimintaa.

Uudistuksen on tarkoitus johtaa jopa 800 miljardin euron puolustusinvestointeihin seuraavan neljän vuoden aikana ReArm Europe Plan / Readiness 2030 -aloitteen puitteissa.



Puolustusvalmiushankkeiden lupamenettelyjen nopeuttaminen



Puolustushankkeiden lupapäätöksille asetetaan EU:n laajuinen 42 työpäivän maksimiaika (valmiin hakemuksen vastaanottamisesta laskiessa). Tämä koskee uusien tehtaiden rakentamista tai nykyisten tilojen laajentamista. Määräaikaa voidaan pidentää enintään kaksi kertaa 60 päivällä poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi monimutkaisten hankkeiden kohdalla tai silloin, kun hankkeeseen liittyy ympäristö- tai terveysriskejä. Näissä tapauksissa lupaprosessin kokonaiskesto ei saa ylittää 102 työpäivää.

Hankkeen toteuttaja saa tiedon lisäajasta, perustelut ja arvioidun päätöspäivämäärän. Jos kansalliset viranomaiset eivät palaa asiaan mainittuun määräaikaan mennessä, katsotaan hanke hyväksytyksi (hiljaisen hyväksynnän periaate). Silloin viranomaisen on kerrottava tästä toteuttajalle kahdeksan työpäivän kuluessa määräajan päättymisestä ja mainittava myös, mitä ehtoja luvan saamiseksi on täytettävä.

Uusien sääntöjen mukaan EU-maiden on perustettava puolustushankkeiden toteuttajille keskitettyjä asiointipisteitä, jotka seuraavat hakemuksia, raportoivat vuosittain komissiolle luvista ja pk-yritysten tuesta sekä valvovat hiljaisia hyväksyntöjä EU-tasolla, jotta varmistetaan avoimuus ja sääntöjen johdonmukainen soveltaminen.



Puolustustarvikkeiden EU:n sisäiset siirrot ja yksinkertaistetut hankinnat



Lakipaketti poistaa myös sääntelyn esteitä, jotta helpotetaan ja nopeutetaan julkisia hankintoja sekä puolustustarvikkeiden siirtoja EU:n sisällä.

Jatkossa puolustustarvikkeita koskee yleinen siirtolupa, jonka on tarkoitus helpottaa puolustusalan yritysten toimintaa EU-maiden välillä. Jäsenvaltioiden on julkaistava siirtoluvat, mikä antaa teollisuudelle ennustettavammat puitteet EU:n sisäisille siirroille.

Puolustushankintojen osalta lainsäätäjät päättivät nostaa kynnystä, jonka jälkeen EU:n hankintasääntöjä sovelletaan. Samalla puitejärjestelyjen enimmäiskestoa pidentämisestä seitsemästä kymmeneen vuoteen sekä jäsenvaltioille annetaan joustavuutta ajoittaisten yhteishankintojen toteuttamiseen.

Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät myös yhteisen julkilausuman, jossa ne sitoutuvat tarkastelemaan tulevaisuudessa kaikkia aloitteita, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa puolustustarvikkeiden siirtoa ja varmistaa, että Euroopan puolustuksen teollista ja teknologista pohjaa voidaan vahvistaa puolustushankintojen EU-sääntelykehyksen kautta.



Puolustusinvestointien ja puolustusteollisuuden edellytysten helpottaminen



Uusien sääntöjen tarkoituksena on yksinkertaistaa Euroopan puolustusrahaston (EDF) hallinnointia ja toimintaa. Uudistuksessa selkeytetään EDF-rahoituksen myöntämiskriteerejä. Meppien ehdotuksesta laatukriteerit täyttävät hankkeet asetetaan etusijalle.

Rahoituskriteerien päivittämisen myötä EDF-lisätukea voidaan jatkossa antaa hankkeille, joissa on mukana pk-yrityksiä. Meppien pyynnöstä sopimus laajentaa EDF:n korotettua rahoitusta toimiin, jotka liittyvät puolustusmateriaaliohjelman rakenteeseen (SEAP - osa Euroopan puolustusteollisuusohjelmaa, EDIP). Yhteistyön vahvistamiseksi ukrainalaisten toimijoiden kanssa mepit ja jäsenvaltiot sopivat, että Ukrainassa tehdyistä testauksista aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia EDF-rahoitukselle.

Lisäksi laissa säädetään poikkeuksista EU:n ympäristö- ja kemikaalisääntelyyn puolustushankkeiden edistämiseksi perustelluissa tapauksissa.



Äänestystulokset





- Puolustusvalmiushankkeiden lupamenettelyjen nopeuttaminen: 540 puolesta, 105 vastaan ja 22 tyhjää

- Puolustustarvikkeiden siirrot EU:n sisällä ja hankintojen yksinkertaistaminen: 549 puolesta, 92 vastaan ja 27 tyhjää

- Puolustusinvestointien sujuvoittaminen ja puolustusteollisuuden edellytykset: 530 puolesta, 125 vastaan ja 12 tyhjää



Kommentit



Voit lukea valiokuntien puheenjohtajien ja esittelijöiden lausunnot äänestyksen jälkeen täältä.



Seuraavaksi



Uudet säännöt tulevat voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

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