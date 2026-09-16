Miten olla järkevä keski-ikäinen mies? Philip Teir kirjoittaa osuvasti mieheydestä ja perheestä romaanissaan Paras on vielä edessä
17.9.2026 08:35:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Philip Teirin Paras on vielä edessä on vilpitön päiväkirjaromaani, joka kuvaa hauskasti ja herkästi perhettä, avioliittoa ja kuormittunutta mieskehoa.
Kun näkökenttään ilmaantuu mustia pisteitä, 45-vuotias Philip Teir hakeutuu hoitoon. Selviää, että oireet johtuvat pienestä aivoinfarktista. Verenpaine on niin korkea, että lääkäri epäilee hänen käyttävän kokaiinia.
On pysähdyttävä. Miten olla järkevä keski-ikäinen mies? Teir suorittaa metsästäjätutkinnon vailla aikomusta tappaa ja osallistuu ryhmäterapiaan. Hän potee pikkuvelisyndroomaa mutta kokisi olevansa hyvä alfanainen, etsii tasapainoa karskin personal trainerin luota ja suunnittelee rakentavansa saunan Bromarvin mökille. Melankolia ja toivo vuorottelevat, ääniraitana soi katkeransuloinen pop.
Philip Teir on suomenruotsalainen kirjailija, toimittaja ja Helsinki Lit -kirjallisuusfestivaalin taiteellinen johtaja, joka tunnetaan älykkäistä ja epämukavuuteen asti tarkoista aikalaisromaaneistaan. Paras on vielä edessä käsittelee perustavia teemoja avioliitosta terveyteen, aikuistuviin lapsiin ja omaan lapsuudenperheeseen. Kirjan on suomentanut Jaana Nikula.
Paras on vielä edessä julkaistaan 17.9.2026.
Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Toni Kamula.
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Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kotimainen kaunokirjallisuus
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