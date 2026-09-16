Euroopan parlamentti hyväksyi uudet verkkokauppa- ja tullisäännöt

Paketteja suoraan kuluttajille lähettäviä verkkokauppoja pidetään jatkossa vastuullisina maahantuojina

Suoraan EU:n ulkopuolisista maista tilattaville paketeille tulee uusi käsittelymaksu, joka astuu voimaan viimeistään 1. marraskuuta 2026

EU:n laajuinen tullidatajärjestelmä korvaa erilliset järjestelmät, joita on nyt yli sata

Lilleen perustetaan uusi EU:n tulliviranomainen

Jatkossa jokaisesta EU:n ulkopuolisesta verkkokaupasta ostetusta, suoraan EU-kuluttajalle lähetetystä tuotteesta peritään käsittelymaksua. Tämä auttaa kattamaan jatkuvasti kasvavan pakettivirran tuomia kustannuksia. Käsittelymaksun maksaa sama taho, joka vastaa saman paketin muistakin tullimaksuista, jotta kustannukset eivät siirtyisi kuluttajille. Euroopan komissio määrittää käsittelymaksun tarkan määrän, ja sitä tarkistetaan kahden vuoden välein, jotta se pysyy suhteessa todellisiin kustannuksiin. Jäsenvaltiot alkavat kerätä maksua viimeistään 1. marraskuuta 2026.



Alustojen vastuullisuus



Jos myyjä tai alusta mahdollistaa tavaroiden etämyynnin EU:n ulkopuolisista maista suoraan EU-asiakkaille, sitä käsitellään jatkossa maahantuojana. Tämä velvoittaa toimijat antamaan tulliviranomaisille kaikki vaaditut tiedot, maksamaan tai takaamaan kaikki maksut ja varmistamaan, että Eurooppaan lähetetyt tavarat ovat EU:n lainsäädännön mukaisia. Maahantuojalla on oltava toimipaikka EU:ssa tai edustaja, jolla on joko valtuutetun taloudellisen toimijan (AEO) tai luotettavan kauppakumppanin asema. Näin halutaan estää pöytälaatikkoyritysten käyttö uusien sääntöjen kiertämiseen.

Tulliviranomaisten on helpompi tarkastaa tavarat, kun ne lähetetään suurissa erissä- Siksi uudet säännöt kannustavat EU:n ulkopuolisten maiden myyjiä ja alustoja ylläpitämään varastoja EU:ssa. Niiden EU:n sisäiset asiakaslähetykset saavat alhaisemman käsittelymaksun edellyttäen, että tavarat tuodaan yhteispakkauksissa ja riittävän suurina määrinä tullitarkastusten tehostamiseksi.

Yrityksiä, jotka toistuvasti rikkovat EU-sääntöjä, voidaan rangaista sakoilla, jotka ovat vähintään 1 % (ja enintään 6 %) EU:hun edeltävien 12 kuukauden aikana tuotujen tavaroiden kokonaisarvosta. Lisäksi tulliviranomaiset voivat keskeyttää, peruuttaa tai mitätöidä niiden luotettavan kauppakumppanin tai AEO-aseman ja merkitä ne korkean riskin toimijoiksi.



Menettelyjen ja IT-ympäristön yksinkertaistaminen



Tuonti- ja vientiyritykset, jotka noudattavat sääntöjä ja suostuvat tekemään läpinäkyvää yhteistyötä tulliviranomaisten kanssa, voivat hyötyä yksinkertaistetusta luotetun ja valvotun toimijan asemasta. Tämä edellyttää niiltä aluksi tarkastuksiin suostumista ja pääsyn myöntämistä tulliviranomaisille järjestelmiinsä. Vastineeksi niiden lähetyksiä tarkastetaan harvemmin ja ne saavat enemmän joustavuutta tullien ja maksujen maksamisessa. Nykyinen AEO-asema säilyy myös jatkossa voimassa.



Tullidatakeskus



Uudistus luo uuden eurooppalaisen tullidatakeskuksen, jota hallinnoi uusi EU:n tulliviranomainen (EUCA). Se on käytettävissä vapaaehtoisesti vuoteen 2031 mennessä ja tulee pakolliseksi vuoteen 2034 mennessä. Keskusjärjestelmä korvaa vähintään 111 IT-järjestelmää, joita tulliviranomaisilla on tällä hetkellä käytössään eri puolilla Eurooppaa. Yrityksille se tekee tavaroiden ilmoittamisesta ja tulliviranomaisten kanssa viestimisestä helpompaa ja nopeampaa. Tulliviranomaisten kannalta uudistus parantaa riskianalyysia, sillä tietojen saatavuus paranee, sekä helpottaa rajat ylittävää yhteistyötä.



Uusi EU:n tulliviranomainen



Uudistuksen myötä tulliviranomainen EUCA perustetaan Ranskan Lilleen. Sen on tarkoitus olla välittömästi valmis toimimaan vastuualueillaan, joita ovat tulevan tulliyhteistyön koordinointi, riskienhallinta ja tietojärjestelmän hallinnointi.



Seuraavaksi



Neuvosto on jo antanut uudistukselle lopullisen hyväksyntänsä, joten parlamentin vihreä valo on menettelyn viimeinen vaihe. Laki allekirjoitetaan virallisesti keskiviikkona klo 16.00 CEST ja julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä mahdollisimman pian. Se astuu voimaan päivää myöhemmin, ja jäsenvaltioiden on aloitettava uusien sääntöjen täysimääräinen soveltaminen 12 kuukauden kuluttua.



Kommentti



Esittelijä Dirk Gotink (EPP, Alankomaat) sanoi: ”Tämä on Euroopan tullisääntöjen suurin uudistus vuoden 1968 jälkeen, joka tukee kauppaa ja EU-sääntöjen toimeenpanoa. Esittelijänä olen nähnyt Kiinasta tulevien pakettien tsunamin, joka haittaa tullin toimintaa. Lisäksi paketeista ei makseta veroja eivätkä ne noudata EU-sääntöjä. Halpojen, sääntöjen vastaisten ja vaarallisten tavaroiden tuominen on toksinen liiketoimintamalli, jonka lopetamme. Sen tilalle haluamme kaupan, joka perustuu standardeillemme ja reilulle kilpailulle. Euroopan 80 000 tullivirkailijaa saavat uudistuksen myötä tarvittavat keinot kuluttajien ja yritysten suojaamiseksi vuosikymmenien ajaksi.”



Taustaa



Komissio teki aloitteen kattavasta tullisääntöjen uudistuksesta toukokuussa 2023. Tarkoituksena oli reagoida EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista tulevien yksittäisten pakettien jatkuvasti kasvavaan määrään, mikä ruuhkautti EU:n tulliviranomaisia ja tarjosi laittomille tuotteille väylän EU:hun.

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