Sana on vapaa is back! Suosittu podcast tekee paluun uudistuneena
17.9.2026 06:00:00 EEST | Podimo | Tiedote
Yksi podcast- ja äänikirjapalvelu Podimon suosituimmista podcasteista, Sointu Borgin ja Janni Hussin luotsaama, Sana on vapaa tekee tänään paluun. Podcastin toisen tulemisen myötä sen sisältöä ja rakennetta on tuunattu suuren seuraajakunnan toiveita kunnioittaen.
Sointu Borg ja Janni Hussi ovat tienraivaajia, joiden seurassa ei himmailla. Sana on vapaa on avoin, oivaltava ja viihdyttävä show, jossa ruoditaan rehellisesti niin solmussa olevat ihmissuhteet kuin tuoreimmat ilmiöt ja yhteiskunnan kummallisuudet. Puhe on suoraa, mielipiteet isoja ja tunnelma vaarallisen turvallinen – podcastin parissa saa olla juuri niin keskeneräinen kuin on.
Elokuun alussa tauolle jääneen Sana on vapaa -podcastin sisältöä on uudistettu niin, että Sointu ja Janni kertovat nyt omasta elämästään aiempaa enemmän, ja tuovat näin kuulijat lähemmäs omaa hektistä elämäänsä. Tekijät lupaavat, että podissa on jatkossa vähemmän varovaisuutta ja himmailua.
“Vaikka studiossa on kaikkea uutta ja hienoa niin ehkä suurin muutos on kuitenkin se, että me palautetaan kaikki siihen mistä me lähdettiin liikkeelle eli ei disclaimereita!” Janni ja Sointu toteavat.
Uudistuneen Sana on vapaan jaksojen lopuksi käsitellään myös kuulijoiden lähettämiä haasteita ja tarinoita, joihin he kaipaavat juuri Soinnun ja Jannin ratkaisua tai apua.
“Käsittelemme pulmia erilaisilla itseämme haastavilla tavoilla. Lupaamme antaa jokaiseen tapaukseen täysin suodattamattomat vastauksemme”, kaksikko toteaa.
Podcast on muuttunut myös visuaalisesti: podcastia tehdään nyt uudessa studiossa, ja sen logo, intro ja tunnusmusiikki on freesattu.
Sana on vapaa -tekijät
Janni Hussi on TV:stä, mediasta ja moottoriurheilukentiltä tuttu moniosaaja. Rämäpäisestä asenteestaan tunnettu Kouvolan kasvatti ei pelkää tarttua uusiin haasteisiin: tästä osoituksena on hänen nousunsa rallin MM-sarjassa kilpailevaksi kartanlukijaksi. Janni tuo podcastiin heittäytymistä, kykyä nauraa itselleen sekä pohjattoman varaston puujalkavitsejä.
Sointu Borg raivasi tiensä koko kansan tietoisuuteen Diili-voitollaan, ja on sen jälkeen noussut yhdeksi Suomen kysytyimmistä puhujista ja bestseller-kirjailijoista (Röyhkeästi rohkea). Soinnun tavaramerkki on terävä ihmistuntemus sekä kyky sanoittaa vaikeitakin tunteita ilman turhaa anteeksipyytelyä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juhani Lassila, Johnny LHaastattelupyynnöt, mediatunnukset Podimoon ja pyynnöt embargo-jaksokuunteluistaPuh:0405412365juhani@johnnyl.fi
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