Kokoomuksen Kauma: Velkajarrusta lipsuminen tulisi suomalaisille kalliiksi
16.9.2026 18:05:04 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma muistuttaa, ettei velkajarrussa ole kyse vain puolueiden välisestä sopimuksesta. Suomen kyky saada velkaantuminen hallintaan vaikuttaa myös siihen, miten sijoittajat ja luottoluokittajat arvioivat Suomen taloutta ja millä hinnalla valtio saa tulevaisuudessa lainaa. Kauman mukaan velkajarrusta lipsuminen olisi vaarallista etenkin nyt, kun Suomen julkinen talous on luottoluokittajien tarkassa seurannassa.
– Velkajarru ei ole mikään poliitikkojen keskenään keksimä säästöharjoitus. Kyse on Suomen uskottavuudesta. Jos markkinoilla lakataan uskomasta siihen, että Suomi kykenee saamaan velkaantumisensa hallintaan, me joudumme maksajiksi. Mitä suurempana riskinä Suomea pidetään, sitä kalliimmaksi velan ottaminen voi tulla, Kauma sanoo.
Kauman mukaan Suomen ei pidä antaa maailmalle pienintäkään syytä epäillä kykyään hoitaa talouttaan.
– Me elämme jo nyt tilanteessa, jossa valtio maksaa miljardeja euroja korkoja. Jokainen korkoihin kuluva euro on pois jostain muusta: palveluista, turvallisuudesta, koulutuksesta tai veronkevennyksistä. Velaksi eläminen ei ole ilmaista. Laskua siitä ei voi vierittää tuleville sukupolville, Kauma sanoo.
Valtionvelan korkokulut olivat vuonna 2025 jopa noin kolme miljardia euroa. Ensi vuonna summa kipuaa jo yli neljään miljardiin. Kauman mukaan näin järkyttävien korkolaskujen pitäisi jo yksinään herätellä vasemmistopuolueet ruususen unestaan.
Velkajarrulla on merkitystä myös Suomen kansainväliselle uskottavuudelle.
– Velkojille ja luottoluokittajille ei riitä, että suomalaiset poliitikot kertovat vuoron perään olevansa huolissaan velasta. Pitää pystyä osoittamaan, että olemme myös valmiita tekemään jotakin. Velkajarru kertoo, että Suomessa ymmärretään ongelman vakavuus ja sitoudutaan korjaamaan sitä yli yksittäisten vaalikausien, Kauma sanoo.
Kauma pitää vastuuttomana ajatusta siitä, että velkajarrun tavoitteista voitaisiin livetä heti, kun niiden saavuttaminen edellyttää vaikeita ratkaisuja.
– Luottamuksen menettää nopeasti ja rakentaa takaisin hitaasti. Suomen kaltaiselle pienelle ja avoimelle taloudelle hyvä maine vakaana ja vastuullisena maana on valtava pääoma. Sitä ei pidä vaarantaa lyhytnäköisellä politiikalla, Kauma sanoo.
– Tavoitteena pitää olla Suomi, jonka talous on niin vahva ja uskottava, että saamme rahoitusta kohtuulliseen hintaan ja veronmaksajien rahoja voidaan käyttää ihmisten palveluihin eikä kasvavaan korkolaskuun. Siksi velkajarrusta kannattaa pitää kiinni, Kauma sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia KaumaEduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja
(Uudenmaan vaalipiiri)
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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