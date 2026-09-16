Sote-valiokunnan opposition edustajat: Hallituspuolueet rikkovat eduskunnan valiokuntien välistä työnjakoa seurauksista välittämättä
16.9.2026 18:16:10 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunnassa äänestettiin tänään siitä, voidaanko hallituksen esitystä sote-tutkimuslakipaketista käsitellä sote-valiokunnan sijasta sivistysvaliokunnassa. Eduskunta päätyi tänään äänin 82–72 hyväksymään puhemiesneuvoston eilisen esityksen siitä, että sote-valiokunnan sijasta hallituksen esityksen mietintövaliokuntana toimisi sivistysvaliokunta.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta istuu jo tässä vaiheessa syksyä pidennetyillä kokousajoilla. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oma kokous oli vielä meneillään, kun eduskunnan puhemiesneuvosto päätyi yllättäen poikkeamaan virkaesityksestä kysymättä asiasta kummankaan valiokunnan puheenjohtajalta. Puhemiesneuvosto päätti virkaesityksen vastaisesti, että kyseinen esitys käsitellään sivistysvaliokunnassa. Puhemiesneuvosto päätyi siis eduskunnan valiokuntien toimialajaon vastaisesti esittämään, että sivistysvaliokunta käsittelee muutoksia sotelakeihin, esimerkiksi biopankkilakiin ja toisiolakiin.
– Johdin sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokousta vielä silloin, kun puhemiesneuvostossa päädyttiin hallituspuolueiden toimesta siirtämään sote-asioita muille valiokunnille. Pääsin osallistumaan vasta puhemiesneuvoston kokoukseen loppuun, mutta kuulin siitä huolimatta vasta eduskunnan istunnon alussa, että kyseisen esityksen muutokset tehtäisiinkin sivistysvaliokunnassa. Pidän tätä käsittämättömänä, sillä virkaesityksessä sivistysvaliokunnan ei olisi tarvinnut antaa edes lausuntoa esityksestä, sanoo sote-valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Kiuru (sd.).
– Sote-tutkimuslakipaketti on haasteellista käsitellä esitetyllä tavalla. Sääntelyssä on kyse siitä, miten potilaiden arkaluonteisia henkilötietoja voidaan käsitellä juridisesti ja eettisesti asianmukaisella tavalla, Kiuru jatkaa.
Kun sote-valiokunta käsitteli aikaisemmin toisiolain muutoksia, silloin jäätiin odottamaan hallituksen seuraavaa esitystä, jossa lisämuutoksia oli määrä tehdä pidemmällä valmisteluajalla. Siksi eduskunnan käsittelyyn juuri tullut lakipaketti on osa sote-valiokunnan toisiolain muutosten jatkumoa.
– Tässä on yksi sote-lainsäädännön vaikeimmista kokonaisuuksista. Hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi biopankkilakia sekä lakeja lääketieteellisestä tutkimuksesta ja kliinisestä lääketutkimuksesta. Lisäksi muutetaan elimien, kudosten ja solujen lääketieteellistä käyttöä koskevaa lakia, lakia lääkinnällistä laitteista ja tietenkin myös toisiolakia. Nämä ovat kaikki vaikeaa sote-lainsäädäntöä, toteaa sote-valiokunnan jäsen, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.).
– Puhemiesneuvostossa ei taidettu tietää, että tähän kokonaisuuteen on tulossa myös EU:n terveysdatan muutoksia kahdessa erässä vielä tänä syksynä. Ehdotusten on arvioitu muuttavan sekä sote-asiakastietolakia että osittain myös toisiolakia. Nämä kaikki neljä kokonaisuuden osaa liittyvät kiinteästi toisiinsa, liittyy kiinteästi toisiinsa ja niissä on osittain muutettavina samoja pykäliä. Jo yksi osa on ollut eduskunnan sote-valiokunnan käsittelyssä aikaisemmin, sanoo valiokunnan jäsen, kansanedustaja Aki Lindén (sd.).
– Tällä hallituspuolueiden ajamalla päätöksellä aiheutettiin se, että kahdessa valiokunnassa tullaan käsittelemään samoja lakeja ja tekemään molemmissa valiokunnissa samaan aikaan syksyllä muutoksia kyseisiin lakeihin. En muista, että koskaan olisi tietoisesti päätetty tehdä niin, että kahdella valiokunnalla on mietinnöllä samoihin lakeihin muutoksia. Tästä tulee todellinen sekamelska, sanoo valiokunnan jäsen, kansanedustaja Bella Forsgrén (vihr.).
– Olemme sote-valiokunnassa jo suunnitelleet seuraavien viikkojen ohjelman. Lausuntovaliokuntana aikataulut menevät nyt uusiksi. Jos aikaa tulisi säästää sote-valiokunnan ruuhkaa ajatellen, silloin pitäisi kunnioittaa valiokunnan mahdollisuuksia itse organisoida tehokkaasti valiokunnan oma työ, sanoo kansanedustaja Kiuru.
– Valiokuntaa yritettiin auttaa varmasti täysin vilpittömästi, mutta kysymättä, mitä apua tarvitsisimme lakiesitysten käsittelemiseksi. Sote-valiokunnan työskentelyä tukisi eniten, että eduskunnassa sitouduttava sen itse linjaamaan valiokuntien väliseen työnjakoon, painottaa kansanedustaja Pekonen.
– Jos toimimme valiokunnassa poikkeuksellisilla aikatauluilla, koska hallituspuolueet eivät ole saaneet ajoissa esityksiään eduskuntaan, silloin pitäisi myös pitää huolta siitä, että puhemiesneuvostossa edes tiedetään, mikä on sote-valiokunnan työkuorman helpottamisen kannalta olennaista. Nyt sitä päin vastoin vaikeutetaan, kansanedustaja Lindén päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Krista KiuruSosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Petteri Nurmi puh. 050 339 4365, petteri.nurmi@eduskunta.fi
Aki LindénKansanedustajaPuh:050 439 5553
Aino-Kaisa PekonenKansanedustajaPuh:050 512 0119aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
Bella ForsgrénKansanedustajaPuh:050 514 3361bella.forsgren@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Helena Marttila: Hyvinvointialueet tarvitsevat työrauhan – puheet alueiden yhdistämisestä tulisi haudata16.9.2026 14:49:54 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja hyvinvointialueiden tulevaisuutta pohtivan parlamentaarisen työryhmän jäsen Helena Marttila katsoo, että hyvinvointialueiden määrän vähentämisestä käytävä keskustelu uhkaa tarpeettomasti alueiden kehittämistyötä.
SDP:n Mika Kari: Varusmiesten päivärahat kaksinkertaistettava tulevan vaalikauden aikana16.9.2026 14:42:19 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Mika Kari katsoo, että varusmiesten taloudellisia etuuksia on korotettava tulevalla vaalikaudella osana puolustusmenojen kasvattamista. Kari pitää tärkeänä, että lisärahoitusta ohjataan myös sinne, missä maanpuolustuksemme perustaa luodaan.
SDP:n Piritta Rantanen: Maataloustukien pitää tukea tuotantoa, ei näennäisviljelyä16.9.2026 14:39:11 EEST | Tiedote
– Kun käytämme satoja miljoonia vuosittain maataloustukeen, on järjestelmän turvattava suomalaista ruoantuotantoa, huoltovarmuutta ja elinvoimaisia tiloja, totesi kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.) eduskunnassa käydyssä välikysymyskeskustelussa tänään. – Suomella ei ole varaa järjestelmään, jossa aktiivinen viljelijä etsii peltoa ja tuottamaton pelto kerää tukia.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallituksen kotoutumistukiesityksen perusperiaate kannatettava15.9.2026 15:34:28 EEST | Tiedote
Hallitus esittää uutta kotoutumistukea, jolloin työttömyystuki maksettaisiin yleistukea matalampana (n. 70 e/kk) kotoutumistukena alle 3 vuotta maassa asuneille, jotka eivät täytä työssäoloehtoa. Riittävän kielitaidon osoittamalla olisi kuitenkin mahdollista saada yleistuki täysimääräisenä. SDP:n kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma pitää kannatettavana lähtökohtaa, jossa sosiaaliturvaa sidotaan kielen oppimiseen.
SDP:n Koskinen ja Kari: Päätös lähteä Ranskan ydinpelotealoitteeseen on odotettu, siihen liittyvät sitoumukset on käsiteltävä aikanaan erikseen Suomen lähtökohdista14.9.2026 17:44:24 EEST | Tiedote
Suomi on tänään tiedotetun mukaisesti päättänyt liittyä Ranskan lanseeraamaan ydinpelotealoitteeseen. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme