Sote-valiokunnan opposition edustajat: Hallituspuolueet rikkovat eduskunnan valiokuntien välistä työnjakoa seurauksista välittämättä

Sosiaali- ja terveysvaliokunta istuu jo tässä vaiheessa syksyä pidennetyillä kokousajoilla. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oma kokous oli vielä meneillään, kun eduskunnan puhemiesneuvosto päätyi yllättäen poikkeamaan virkaesityksestä kysymättä asiasta kummankaan valiokunnan puheenjohtajalta. Puhemiesneuvosto päätti virkaesityksen vastaisesti, että kyseinen esitys käsitellään sivistysvaliokunnassa. Puhemiesneuvosto päätyi siis eduskunnan valiokuntien toimialajaon vastaisesti esittämään, että sivistysvaliokunta käsittelee muutoksia sotelakeihin, esimerkiksi biopankkilakiin ja toisiolakiin.

– Johdin sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokousta vielä silloin, kun puhemiesneuvostossa päädyttiin hallituspuolueiden toimesta siirtämään sote-asioita muille valiokunnille. Pääsin osallistumaan vasta puhemiesneuvoston kokoukseen loppuun, mutta kuulin siitä huolimatta vasta eduskunnan istunnon alussa, että kyseisen esityksen muutokset tehtäisiinkin sivistysvaliokunnassa. Pidän tätä käsittämättömänä, sillä virkaesityksessä sivistysvaliokunnan ei olisi tarvinnut antaa edes lausuntoa esityksestä, sanoo sote-valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Kiuru (sd.).

– Sote-tutkimuslakipaketti on haasteellista käsitellä esitetyllä tavalla. Sääntelyssä on kyse siitä, miten potilaiden arkaluonteisia henkilötietoja voidaan käsitellä juridisesti ja eettisesti asianmukaisella tavalla, Kiuru jatkaa.

Kun sote-valiokunta käsitteli aikaisemmin toisiolain muutoksia, silloin jäätiin odottamaan hallituksen seuraavaa esitystä, jossa lisämuutoksia oli määrä tehdä pidemmällä valmisteluajalla. Siksi eduskunnan käsittelyyn juuri tullut lakipaketti on osa sote-valiokunnan toisiolain muutosten jatkumoa.

– Tässä on yksi sote-lainsäädännön vaikeimmista kokonaisuuksista. Hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi biopankkilakia sekä lakeja lääketieteellisestä tutkimuksesta ja kliinisestä lääketutkimuksesta. Lisäksi muutetaan elimien, kudosten ja solujen lääketieteellistä käyttöä koskevaa lakia, lakia lääkinnällistä laitteista ja tietenkin myös toisiolakia. Nämä ovat kaikki vaikeaa sote-lainsäädäntöä, toteaa sote-valiokunnan jäsen, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.).

– Puhemiesneuvostossa ei taidettu tietää, että tähän kokonaisuuteen on tulossa myös EU:n terveysdatan muutoksia kahdessa erässä vielä tänä syksynä. Ehdotusten on arvioitu muuttavan sekä sote-asiakastietolakia että osittain myös toisiolakia. Nämä kaikki neljä kokonaisuuden osaa liittyvät kiinteästi toisiinsa, liittyy kiinteästi toisiinsa ja niissä on osittain muutettavina samoja pykäliä. Jo yksi osa on ollut eduskunnan sote-valiokunnan käsittelyssä aikaisemmin, sanoo valiokunnan jäsen, kansanedustaja Aki Lindén (sd.).

– Tällä hallituspuolueiden ajamalla päätöksellä aiheutettiin se, että kahdessa valiokunnassa tullaan käsittelemään samoja lakeja ja tekemään molemmissa valiokunnissa samaan aikaan syksyllä muutoksia kyseisiin lakeihin. En muista, että koskaan olisi tietoisesti päätetty tehdä niin, että kahdella valiokunnalla on mietinnöllä samoihin lakeihin muutoksia. Tästä tulee todellinen sekamelska, sanoo valiokunnan jäsen, kansanedustaja Bella Forsgrén (vihr.).

– Olemme sote-valiokunnassa jo suunnitelleet seuraavien viikkojen ohjelman. Lausuntovaliokuntana aikataulut menevät nyt uusiksi. Jos aikaa tulisi säästää sote-valiokunnan ruuhkaa ajatellen, silloin pitäisi kunnioittaa valiokunnan mahdollisuuksia itse organisoida tehokkaasti valiokunnan oma työ, sanoo kansanedustaja Kiuru.

– Valiokuntaa yritettiin auttaa varmasti täysin vilpittömästi, mutta kysymättä, mitä apua tarvitsisimme lakiesitysten käsittelemiseksi. Sote-valiokunnan työskentelyä tukisi eniten, että eduskunnassa sitouduttava sen itse linjaamaan valiokuntien väliseen työnjakoon, painottaa kansanedustaja Pekonen.

– Jos toimimme valiokunnassa poikkeuksellisilla aikatauluilla, koska hallituspuolueet eivät ole saaneet ajoissa esityksiään eduskuntaan, silloin pitäisi myös pitää huolta siitä, että puhemiesneuvostossa edes tiedetään, mikä on sote-valiokunnan työkuorman helpottamisen kannalta olennaista. Nyt sitä päin vastoin vaikeutetaan, kansanedustaja Lindén päättää.