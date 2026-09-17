Liikevaihto ei kerro, kestääkö yritys kasvun
17.9.2026 07:00:00 EEST | Helli Consulting Oy | Tiedote
Suomen talous on palannut kasvuun. Kasvuyritykselle seuraava haaste ei kuitenkaan välttämättä ole kysynnän löytäminen vaan kasvun vastaanottaminen. Uusi myynti voi sitoa kassaa, lisätä toimituskuormaa ja paljastaa rakenteet, jotka toimivat pienemmässä mittakaavassa mutta eivät enää kasvussa.
Tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuote oli vuoden 2026 toisella neljänneksellä 1,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin, samalla kun työllisten tekemät työtunnit vähenivät 1,1 prosenttia. Kasvun paluu nostaa yrityksissä esiin toisen kysymyksen: kestävätkö kassa, rakenteet ja ihmiset, jos kysyntä alkaa jälleen kasvaa?
Kasvuyritykselle kasvun hyödyntäminen vaatii muutakin kuin lisää myyntiä. Uuden asiakkaan
hankkiminen, rekrytoinnit, investoinnit ja toimitusten kasvattaminen voivat sitoa rahaa jo ennen kuin kasvu alkaa näkyä kassassa. Samaan aikaan suurempi volyymi koettelee yrityksen
prosesseja, päätöksentekoa ja ihmisten kapasiteettia.
– Tuottavuus on pysyvä, kestävä parannus. Venyminen on lainaa, joka erääntyy. Lukuina ne
näyttävät samalta, sanoo HELENE Advisoryn perustaja Elina Pahta-Erma.
Lokakuussa ilmestyvä HELLISI – Ajattelun voima johtamisessa tarkastelee ilmiötä muun muassa HELENE Advisoryn kautta. Kirjan seitsemästä case-tarinasta ensimmäinen rakentuu Pahta-Erman kokemuksista kasvuyritysten parissa ja nostaa esiin talousjohtamisen roolin osana yrityksen koko todellisuuden ymmärtämistä.
Myynti, kassavirta, toimituskyky, kustannukset ja henkilöstön kapasiteetti eivät ole erillisiä
keskusteluja, vaan saman liiketoiminnan eri puolia.
Kirjan casessa talous ei jää jälkilaskennaksi, vaan siitä rakennetaan ennakoiva osa johtamista.
Tarkoituksena ei ole ainoastaan nähdä, mitä on jo tapahtunut, vaan tunnistaa ajoissa, mitä voi
tapahtua seuraavaksi ja millaisia päätöksiä kasvu edellyttää.
– Kasvu voi näyttää raportissa hyvältä samaan aikaan, kun yrityksen arki alkaa maksaa siitä
hintaa. Siksi liikevaihdon kasvua kiinnostavampi kysymys on, mitä kasvu vaatii ennen kuin se
tuottaa – ja kestääkö yrityksen nykyinen tapa toimia sen, kirjan kirjoittaja Jessica Juhola sanoo.
HELLISI-ajattelussa tämä kuuluu harmonian ytimeen. Harmonia ei tarkoita rauhallista tunnelmaa tai vaikeiden asioiden välttämistä, vaan riittävää selkeyttä nähdä yrityksen todellinen tila ajoissa.
Kirjan HELENE Advisory -casessa talousjohtamisen tehtävä ei siksi pääty raportointiin: Sen
tehtävä on auttaa johtoa näkemään ensimmäiset signaalit ennen kuin henkilöstö, asiakkaat tai kassa joutuvat kantamaan niiden seurauksia.
Kolme asiaa, jotka kasvuyrityksen kannattaa tarkistaa nyt:
● Kestääkö kassa kasvun? Uusi myynti voi vaatia investointeja, rekrytointeja ja
käyttöpääomaa kauan ennen kuin sen tuotto näkyy kassassa.
● Kestävätkö nykyiset rakenteet suuremman volyymin? Se, mikä pienemmässä
yrityksessä toimii ketteryytenä, voi kasvun myötä muuttua epäselviksi vastuiksi,
poikkeuksiksi ja jatkuvaksi paikkaamiseksi.
● Näkeekö johto liikevaihdon taakse? Kasvun johtaminen vaatii yhteyden myynnin,
katteen, kassavirran, toimituskyvyn, kustannusten ja ihmisten kapasiteetin välille. Numerot
tukevat johtamista vasta, kun ymmärretään mistä ne syntyvät ja mitä ne tarkoittavat
yrityksen arjessa.
Kirjasta
HELLISI – Ajattelun voima johtamisessa on kerronnallinen ja käytännönläheinen tietokirja
johtamisesta, työstä ja kannattavasta kasvusta. Kirjan seitsemän teemaa – harmonia, empatia,
johtajuus, oppiminen, inspiraatio, strategia ja innovaatio – muodostavat ajatuskehikon, jonka avulla organisaatio voi tunnistaa, missä ajattelu, toiminta tai kasvu katkeaa.
Jessica Juhola on yrittäjä, johtaja ja HELLISI-ajatuskehikon kehittäjä, jolla on yli 20 vuoden
kokemus johtamisesta ja kasvun rakentamisesta.
HELENE Advisory lyhyesti
HELENE Advisory työskentelee kasvuyhtiöiden kanssa tilanteissa, joissa liiketoiminnan vaatimukset ovat kasvaneet nykyisiä rakenteita nopeammin. Yhtiö tuo yrityksiin osa-aikaista CFO- ja COO-osaamista ja yhdistää talouden, operatiivisen toiminnan ja päätöksenteon yhdeksi kokonaisuudeksi.
Teos: HELLISI – Ajattelun voima johtamisessa
Kirjoittaja: Jessica Juhola
Julkaisija: HELLISI Books
Painettu kirja ilmestyy: 22.10.2026
ISBN, pehmeäkantinen: 9789526599601
Kirjan verkkosivu: hellisi.fi/books
Lisätiedot, kuvat ja sähköiset arvostelukappaleet ennen julkaisua:
Jessica Juhola, HELLISI Books
jessica@hellisi.fi
050 464 8895
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jessica JuholaHELLISI BooksPuh:050 464 8895jessica@hellisi.fihellisi.fi
Elina Pahta-ErmaHELENE AdvisoryPuh:050 585 5337elina@heleneadvisory.fiwww.heleneadvisory.fi
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HELLISI - ihmisten ansiosta, ei kustannuksella
HELLISI® on suomalainen johtamisen ja kasvun yhtiö, joka auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä, poistamaan kasvun esteitä arjesta ja rakentamaan kannattavaa kasvua ihmisten ansiosta – ei heidän kustannuksellaan.
HELLISI yhdistää liikkeenjohdon neuvonannon, käytännön kehittämisen, oppimisen, julkaisut ja teknologian. Työn ytimessä ovat erityisesti johtaminen, päätöksenteko, strategia, kannattava kasvu sekä se, miten yrityksen rakenteet, toimintatavat ja ihmisten työ näkyvät lopulta asiakkaalle ja liiketoiminnan tuloksessa.
HELLISIn perustaja Jessica Juhola on kokenut liiketoimintajohtaja, neuvonantaja, interim-johtaja ja kirjailija. HELLISI tuo keskusteluun käytännön näkökulmia mikro- ja pk-yritysten kasvuun, johtamiseen ja johtoryhmätyöhön, työn murrokseen, asiakaskokemuksen johtamiseen, yrittäjyyteen, strategiseen päätöksentekoon sekä tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa.
HELLISI® – Parempia päätöksiä. Kestävämpää kasvua.
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