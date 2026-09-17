Liikevaihto ei kerro, kestääkö yritys kasvun

Tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuote oli vuoden 2026 toisella neljänneksellä 1,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin, samalla kun työllisten tekemät työtunnit vähenivät 1,1 prosenttia. Kasvun paluu nostaa yrityksissä esiin toisen kysymyksen: kestävätkö kassa, rakenteet ja ihmiset, jos kysyntä alkaa jälleen kasvaa?

Kasvuyritykselle kasvun hyödyntäminen vaatii muutakin kuin lisää myyntiä. Uuden asiakkaan

hankkiminen, rekrytoinnit, investoinnit ja toimitusten kasvattaminen voivat sitoa rahaa jo ennen kuin kasvu alkaa näkyä kassassa. Samaan aikaan suurempi volyymi koettelee yrityksen

prosesseja, päätöksentekoa ja ihmisten kapasiteettia.

– Tuottavuus on pysyvä, kestävä parannus. Venyminen on lainaa, joka erääntyy. Lukuina ne

näyttävät samalta, sanoo HELENE Advisoryn perustaja Elina Pahta-Erma.

Lokakuussa ilmestyvä HELLISI – Ajattelun voima johtamisessa tarkastelee ilmiötä muun muassa HELENE Advisoryn kautta. Kirjan seitsemästä case-tarinasta ensimmäinen rakentuu Pahta-Erman kokemuksista kasvuyritysten parissa ja nostaa esiin talousjohtamisen roolin osana yrityksen koko todellisuuden ymmärtämistä.

Myynti, kassavirta, toimituskyky, kustannukset ja henkilöstön kapasiteetti eivät ole erillisiä

keskusteluja, vaan saman liiketoiminnan eri puolia.

Kirjan casessa talous ei jää jälkilaskennaksi, vaan siitä rakennetaan ennakoiva osa johtamista.

Tarkoituksena ei ole ainoastaan nähdä, mitä on jo tapahtunut, vaan tunnistaa ajoissa, mitä voi

tapahtua seuraavaksi ja millaisia päätöksiä kasvu edellyttää.

– Kasvu voi näyttää raportissa hyvältä samaan aikaan, kun yrityksen arki alkaa maksaa siitä

hintaa. Siksi liikevaihdon kasvua kiinnostavampi kysymys on, mitä kasvu vaatii ennen kuin se

tuottaa – ja kestääkö yrityksen nykyinen tapa toimia sen, kirjan kirjoittaja Jessica Juhola sanoo.

HELLISI-ajattelussa tämä kuuluu harmonian ytimeen. Harmonia ei tarkoita rauhallista tunnelmaa tai vaikeiden asioiden välttämistä, vaan riittävää selkeyttä nähdä yrityksen todellinen tila ajoissa.

Kirjan HELENE Advisory -casessa talousjohtamisen tehtävä ei siksi pääty raportointiin: Sen

tehtävä on auttaa johtoa näkemään ensimmäiset signaalit ennen kuin henkilöstö, asiakkaat tai kassa joutuvat kantamaan niiden seurauksia.





Kolme asiaa, jotka kasvuyrityksen kannattaa tarkistaa nyt:





● Kestääkö kassa kasvun? Uusi myynti voi vaatia investointeja, rekrytointeja ja

käyttöpääomaa kauan ennen kuin sen tuotto näkyy kassassa.

● Kestävätkö nykyiset rakenteet suuremman volyymin? Se, mikä pienemmässä

yrityksessä toimii ketteryytenä, voi kasvun myötä muuttua epäselviksi vastuiksi,

poikkeuksiksi ja jatkuvaksi paikkaamiseksi.

● Näkeekö johto liikevaihdon taakse? Kasvun johtaminen vaatii yhteyden myynnin,

katteen, kassavirran, toimituskyvyn, kustannusten ja ihmisten kapasiteetin välille. Numerot

tukevat johtamista vasta, kun ymmärretään mistä ne syntyvät ja mitä ne tarkoittavat

yrityksen arjessa.





Kirjasta

HELLISI – Ajattelun voima johtamisessa on kerronnallinen ja käytännönläheinen tietokirja

johtamisesta, työstä ja kannattavasta kasvusta. Kirjan seitsemän teemaa – harmonia, empatia,

johtajuus, oppiminen, inspiraatio, strategia ja innovaatio – muodostavat ajatuskehikon, jonka avulla organisaatio voi tunnistaa, missä ajattelu, toiminta tai kasvu katkeaa.

Jessica Juhola on yrittäjä, johtaja ja HELLISI-ajatuskehikon kehittäjä, jolla on yli 20 vuoden

kokemus johtamisesta ja kasvun rakentamisesta.

HELENE Advisory lyhyesti

HELENE Advisory työskentelee kasvuyhtiöiden kanssa tilanteissa, joissa liiketoiminnan vaatimukset ovat kasvaneet nykyisiä rakenteita nopeammin. Yhtiö tuo yrityksiin osa-aikaista CFO- ja COO-osaamista ja yhdistää talouden, operatiivisen toiminnan ja päätöksenteon yhdeksi kokonaisuudeksi.



Teos: HELLISI – Ajattelun voima johtamisessa

Kirjoittaja: Jessica Juhola

Julkaisija: HELLISI Books

Painettu kirja ilmestyy: 22.10.2026

ISBN, pehmeäkantinen: 9789526599601

Kirjan verkkosivu: hellisi.fi/books

Lisätiedot, kuvat ja sähköiset arvostelukappaleet ennen julkaisua:

Jessica Juhola, HELLISI Books

jessica@hellisi.fi

050 464 8895



