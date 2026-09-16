Kokoomuksen Kopra: Velkajarru on tie pois ikuisesta leikkauskierteestä – lipeäminen olisi selkärangattomuuden huippu
16.9.2026 18:53:57 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vaatii puolueita pitämään kiinni yhdessä sovitusta velkajarrusta. Hänen mukaansa olisi selkärangattomuuden huippu luvata vastuullista taloudenpitoa ja perääntyä heti, kun eteen tulee vaikeita päätöksiä. Kopra korostaa, ettei velkajarrun tavoitteena ole jatkuva leikkaaminen vaan päinvastoin Suomi, jonka talous kasvaa niin vahvaksi, ettei uusia sopeutuspaketteja tarvitse tehdä hallitus toisensa jälkeen.
– Minä uskon Suomeen. Meillä on kaikki mahdollisuudet kääntää suunta, kasvattaa taloutta ja rakentaa maa, jossa ihmisillä on työtä, yritykset uskaltavat investoida ja laadukkaisiin palveluihin riittää rahaa myös tulevaisuudessa. Se kuitenkin edellyttää, että pidämme huolta yhteisistä rahoistamme, Kopra sanoo.
Kopran mukaan velkajarrusta käytävässä keskustelussa syntyy helposti kuva vuosien loputtomasta kurjistamisesta ja leikkaamisesta. Hän pitää asetelmaa vääränä.
– Velkajarru ei todellakaan tarkoita hyvinvointiyhteiskunnan alasajoa. Päinvastoin. Se on tie siihen, että meillä on tulevaisuudessakin hyvinvointiyhteiskunta, jonka palveluihin Suomella on oikeasti varaa. Vastuullinen taloudenpito ei ole vastakohta hyvinvoinnille, vaan sen edellytys. Pidän selkärangattomuuden huippuna sitä, jos puolueet ja poliitikot lipeävät yhdessä sovitusta ja ulkoistavat vastuun Suomen tulevaisuudesta ja veronmaksajien rahoista hyvän tuurin varaan, Kopra tylyttää.
Kopran mukaan velkajarrun tarkoituksena on pakottaa puolueet katsomaan yhtä vaalikautta pidemmälle.
– Politiikassa on liian pitkään ollut helpompaa kertoa, mihin käytetään lisää rahaa, kuin mistä rahat tulevat. Sen kulttuurin pitää yksinkertaisesti muuttua. Suomalaiset ansaitsevat päättäjät, jotka pitävät yhteisistä rahoista yhtä tarkasti huolta kuin omistaan, Kopra jyrähtää.
Kopra pitää kyselyn tulosta ennen kaikkea osoituksena puolueille siitä, että yhdessä sovituista tavoitteesta pidetään kiinni.
– Ymmärrän hyvin, miksi ihmiset epäilevät. Politiikassa on vuosien aikana asetettu tavoitteita, joista on myöhemmin tingitty. Se ei voi jatkua. Kokoomus haluaa palauttaa suomalaisten luottamuksen siihen, että sovittu pitää, me pidämme sanamme ja teemme tarvittavat päätökset myös silloin, kun ne eivät ole helppoja, Kopra sanoo.
Kopran mukaan kokoomuksen tavoitteena ei ole pelkästään julkisten menojen sopeuttaminen. Suomen pitää samaan aikaan kasvattaa talouttaan, lisätä työntekoa ja yrittämistä sekä saada Suomeen uusia investointeja.
Kopra katsoo, että juuri tässä kokoomuksen vaihtoehto erottuu muista puolueista.
– Kokoomuksella on Suomen puolueista uskottavin kokonaisuus tähän tehtävään. Me emme tarjoa suomalaisille joko kasvua tai vastuullista taloudenpitoa. Tarvitsemme molemmat. Me emme halua Suomelle sellaista kohtaloa, jossa leikataan ikuisesti, ja jossa tulevien hallitusten aika kuluu jatkuvasti uusien sopeutuspakettien tekemiseen, Kopra sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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