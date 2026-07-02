SuomiAreenan vuoden 2027 teema on rohkeus
17.9.2026 07:00:00 EEST | SuomiAreena | Tiedote
Rohkeus-teemalla SuomiAreena haluaa herättää keskustelua ja puheenvuoroja siitä, missä Suomi, suomalaiset ja suomalainen yhteiskunta tarvitsevat juuri nyt enemmän uskallusta toimia epävarmuudesta huolimatta. SuomiAreena järjestetään 29.6.– 2.7.2027 Porissa. Haku ohjelmaan alkaa tänään.
Haku mukaan järjestämään ohjelmaa SuomiAreenaan kesällä 2027 käynnistyy tänään. Suomen suurimman yhteiskunnallisen festivaalin vuoden pääteema on rohkeus.
Rohkeus voi tarkoittaa esimerkiksi yrittämistä, investointeja, kansainvälistymistä, tutkimusta tai uuden kokeilemista. Rohkeutta voi olla tehdä kauaskantoisia ja vaikeitakin päätöksiä niin turvallisuudesta, hyvinvoinnista kuin ympäristöstä, tai rakentaa yhteistyötä yli puolue-, toimiala-, organisaatio- ja valtiorajojen. Yksilölle rohkeus saattaa tarkoittaa esimerkiksi uskallusta olla oma itsensä, puolustaa näkemyksiään, muuttaa tarvittaessa mieltään tai pitää niiden puolta, joiden ääni ei muuten kuulu.
”Suomi on historiassaan osoittanut poikkeuksellista sisua selviytyä vaikeistakin ajoista. Tässä ajassa pelkkä selviytyminen ei kuitenkaan riitä. Tarvitsemme rohkeutta tehdä päätöksiä, ottaa harkittuja riskejä, kehittää ja rakentaa parempaa tulevaisuutta, vaikka lopputuloksesta ei aina olisi täyttä varmuutta. Siksi haluamme kysyä, mihin Suomi tarvitsee juuri nyt enemmän rohkeutta?”, SuomiAreena Oy:n toimitusjohtaja Antti Lehtinen avaa teemaa.
SuomiAreenaan voivat hakea mukaan yritykset, yhteisöt, järjestöt ja julkiset organisaatiot, jotka haluavat järjestää oman ohjelmansa osana Suomen suurinta yhteiskunnallista festivaalia. Haku on auki 3.12.2026 saakka ja valinnoista ilmoitetaan joulukuun aikana.
SuomiAreenan tämän vuoden teema oli luottamus. Se toi paikalle Poriin yli 250 järjestäjää ja noin 300 organisaatiota keskustelemaan neljän päivän ajaksi laaja-alaisesti luottamuksesta yhteiskunnassa. Ensi kesänä SuomiAreena järjestetään Porissa 29.6.–2.7.2027.
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Yhteyshenkilöt
Antti LehtinenToimitusjohtajaSuomiAreena OyPuh:0505727991antti.lehtinen@suomiareena.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
SuomiAreena, Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, järjestetään Porissa kesäisin. SuomiAreenan järjestää SuomiAreena Oy – yhtiön taustalla vaikuttavat MTV Oy ja Porin kaupunki. suomiareena.fi
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