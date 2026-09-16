Kokoomuksen Vikman: Jälki-istunto ei voi olla vapaaehtoinen

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on nostanut esiin epäkohdan koulujen kurinpitokeinoissa. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa oppilaan määräämisen jälki-istuntoon, mutta käytännössä oppilas voi jättää jälki-istunnon suorittamatta.

– Jälki-istunto ei voi olla vapaaehtoinen. Jos oppilas rikkoo koulun sääntöjä ja hänelle määrätään siitä jälki-istunto, seuraamusta ei pidä voida väistää yksinkertaisesti lähtemällä kotiin. Tämä epäkohta on korjattava säätämällä jälki-istunto velvoittavaksi, Vikman sanoo.

Vikmanin mukaan kyse on laajemmin siitä, onko kouluilla riittävät keinot turvata työrauha.

– Opettajilta ei voida vaatia vastuuta luokan työrauhasta, jos heille ei samalla anneta toimivia keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen. Oppilailla on oikeus turvalliseen koulupäivään, jota jatkuva häiriköinti ei pilaa, Vikman sanoo.

Vikman korostaa, että koulussa oikeuksien rinnalla on oltava myös velvollisuuksia.

– Koulun sääntöjä noudatetaan, opettajan ohjeiden mukaan toimitaan ja toisille annetaan työrauha. Nämä eivät ole kohtuuttomia vaatimuksia vaan aivan tavallisen koulunkäynnin perusta. Jos nykyinen lainsäädäntö ei anna kouluille riittäviä keinoja pitää tästä kiinni, lakia pitää korjata, Vikman vaatii.

Vikman katsoo, että jälki-istunnon velvoittavuus on selkeä lakimuutos, joka pitää tehdä opettajien aseman ja koulurauhan vahvistamiseksi.

– Kasvatuksen päävastuu kuuluu kodeille, mutta opettajalla pitää olla koulupäivän aikana auktoriteetti ja keinot ylläpitää järjestystä. Koulussa opettajan pitää voida opettaa ja oppilaan oppia. Siitä ei pidä tinkiä, Vikman sanoo.

Vikman on tehnyt lakialoitteen, jonka tarkoituksena on muuttaa perusopetuslain (628/1998) 36 a §:n 1 momenttia, siten että oppilaille säädettäisiin velvollisuus suorittaa heille määrätyt jälki-istunnot. Lakialoite on parhaillaan kansanedustajien allekirjoitettavana.