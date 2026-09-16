VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Kasvavat määrärahat puolustukseen käytettävä huolellisesti ja valtionhallinnon säästötoimia ohjattava kokonaisuuksina

18.9.2026 10:30:00 EEST | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto | Tiedote

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Varautuminen, hyvinvointipalvelujen järjestäminen sekä hallinnon tehostaminen vaikuttavat merkittävästi valtiontalouteen ja julkisiin palveluihin. VTV on koonnut vuoden sisällä tekemiensä tarkastusten tulokset vuosiraporttiin.

Kuva: Jessika Laakkonen
Kuva: Jessika Laakkonen

Varautumiseen ja puolustukseen ohjataan tulevina vuosina kasvavasti määrärahoja. VTV on kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, että käytettävistä varoista on vaikea saada kokonaiskuvaa ja että huoltovarmuuden rahoituspohjan ennustettavuutta tulisi vahvistaa.

”Lisäpanostukset puolustukseen ja varautumiseen vaativat erityistä huolellisuutta varojen tehokkaassa käytössä”, pääjohtaja Sami Yläoutinen sanoo. 

Puolustusvoimien kyvystä hankkia puolustusmateriaalia ja pitää se toimintavalmiina on huolehdittava. Virastojen tulisi varmistaa kriittisten toimintojen rahoitus, ja huoltovarmuusnäkökohdat voitaisiin nykyistä vahvemmin huomioida myös normaaliaikoja koskevassa päätöksenteossa, muun muassa valtionavustuksia kohdennettaessa.

Heikko tietopohja haittaa hyvinvointipalvelujen arviointia

Hyvinvointi- ja terveyspalveluiden rahoituksessa ja rahoitusmallin tietopohjassa on VTV:n tarkastuksissa havaittu ongelmia. Puutteelliset tiedot haittaavat myös hyvinvointipalvelujen ja tavoiteltujen säästöjen arviointia.

Hyvinvointialueiden käynnistyminen on saattanut heikentää ammattiryhmien yhteistyötä tai palvelujen yhdenmukaisuutta eri alueilla. Kansalaisen näkökulma saattaa heikentyä myös silloin, kun säästöjä haettaessa huomio kiinnitetään yksittäisen organisaation toiminnan hiomiseen mahdollisimman tehokkaaksi.

Hallinnon tehostamisessa kokonaiskuva on tärkeä

Eduskunnan ja ministeriöiden tulisi ohjata valtionhallinnon tehostamista läpinäkyvän tiedon pohjalta ja ristiriidattomasti. Turvallisuuteen liittyvien toimitilojen investointitarpeet ovat kasvussa, mikä lisää painetta säästää toimistotiloista. Samaan aikaan virastoja kannustetaan lisäämään läsnätyön määrää.

Virastot tarvitsisivat tukea myös yhteistyöhön ja toimivien ratkaisujen levittämiseen esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisessä. Merkittävien hyötyjen aikaansaamiseksi prosesseja pitäisi tarkastella yli organisaatiorajojen ja uudistaa niitä kokonaisvaltaisesti.

VTV:n vuosikertomus on tänään luovutettu eduskunnan puhemiehelle. Eduskunnan tarkastusvaliokunta voi sen pohjalta esittää havaintoja valtiontalouden hoidosta eduskunnan kannanottoa varten.

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Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti sekä lakeja ja sääntöjä noudattaen. Toiminnallaan VTV tukee läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa. VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja hallinnon toimintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta, avoimuusrekisterin käyttöä ja poliittista mainontaa.

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