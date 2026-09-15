Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tutkimus: Pientuottajien juomat maistuvat, mutta valmistaja ei jää mieleen

17.9.2026 10:23:58 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote

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Lähes joka kolmas uusimaalainen on nauttinut maakuntansa pienpanimoiden ja -valmistajien juomia viimeisen vuoden aikana, mutta yrityksiä ei muisteta jälkeenpäin. Samaan aikaan kiinnostus alaa kohtaan on huomattavaa: 38 prosenttia uusmaalaisista haluaisi vierailla pienpanimoissa, -tislaamoissa tai viini- ja siideriyrityksissä.

Oluttuoppeja.

Tuoreen Juomien Uusimaa -hankkeen kuluttajatutkimuksen mukaan paikalliset juomatuotteet löytävät tiensä kuluttajien ostoskoriin Uudellamaalla, mutta yksikään juomayritys ei tule heidän mieleensä selvästi muita useammin.

Spontaanisti Olarin panimo ja Fat Lizard muistettiin parhaiten: noin 15 prosenttia kaikista vastaajista muisti ne.

– Tämä kertoo siitä, että tuotteille on kysyntää, mutta paikallisten yritysten näkyvyyttä ja tunnistettavuutta voidaan edelleen vahvistaa. Kuluttajat toivovat saavansa tietoa juoma-alan yritysten tuotteista ja vierailukohteista erityisesti sosiaalisesta mediasta, summaa Petteri Ohtonen, Haaga-Helian tutkimuspäällikkö.

Paikallisuus merkitsee enemmän kuin ympäristövaikutukset

Tutkimustulokset osoittavat, että kuluttajille paikallisuus on paljon muutakin kuin tuotteen valmistuspaikka. Yli puolet vastaajista pitää paikallisen työn ja yrittäjyyden tukemista tärkeänä vastuullisuustekijänä, kun taas ympäristökuormituksen vähentäminen jää selvästi pienemmän joukon mainitsemaksi.

– Seuraava askel on tehdä yrityksistä, tuotteista ja vierailumahdollisuuksista nykyistä näkyvämpiä. Kun kuluttaja löytää tuotteen lisäksi myös sen taustalla olevan tarinan ja paikan, syntyy uusia mahdollisuuksia sekä yrityksille että alueen matkailulle, sanoo Marja Immonen, Juomien Uusimaa -hankkeen projektipäällikkö.

Juoma-alan yrityksiltä uusia vetonauloja kotimaan matkailuun?

Tutkimuksessa näkyy myös merkittävä matkailupotentiaali. Vaikka vain noin joka viides uusimaalainen on vieraillut alan yrityksessä viime vuosina, lähes kaksi kertaa suurempi joukko, 38 prosenttia, olisi kiinnostunut vierailusta.

Vierailuissa kiinnostavat erityisesti paikalliset elämykset: juomien maistaminen ja ostaminen kotiin, valmistukseen tutustuminen sekä rento ruokailu.

Yhteyshenkilöt

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Logot: Juomien Uusimaa, Haaga-Helia, Uudenmaan liitto, Euroopan unioni.
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Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

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