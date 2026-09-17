EU KIDS Act suojelee lapsia sosiaalisen median riskeiltä EU:ssa
17.9.2026 11:31:47 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio on tänään hyväksynyt EU KIDS Act -säädöksen, jolla parannetaan lasten turvallisuutta verkossa.
Ehdotuksessa kielletään sosiaalisen median toimijoita päästämästä alle 13-vuotiaita lapsia alustoilleen. Lisäksi siinä ehdotetaan koko EU:n laajuista sääntöä, jonka mukaan vasta 15-vuotiaat voivat luoda henkilökohtaisen sosiaalisen median tilin. Säädöksellä käännetään myös todistustaakka sosiaalisen median alustoille: tästedes palveluntarjoajien on osoitettava, että heidän palvelunsa ovat kullekin ikätasolle sopivia ja turvallisia.
”Lapsemme ovat tekemisissä uusimpien ja kehittyneimpien teknologioiden kanssa. Näitä teknologioita ei ole luotu heidän hyvinvointiaan ajatellen. EU KIDS Act kääntää todistustaakan: tästedes alustojen on osoitettava, että ne ovat oletusarvoisesti turvallisia. Annamme ohjat jälleen vanhemmille, jotta he voivat opastaa lapsiaan toimimaan turvallisemmassa verkkomaailmassa”, totesi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.
”EU KIDS Actin avulla varmistamme, että lapsemme voivat käyttää verkkoa omaksi hyödykseen oppimiseen, yhteyden pitämiseen ja asioiden tutkimiseen. Annamme myös vanhemmille keinoja auttaa lapsia toimimaan turvallisesti digimaailmassa. Tämä onnistuu vaatimalla alustoilta vastuullisuutta. Niiden on pystyttävä osoittamaan, etteivät niiden palvelut vahingoita nuoria”, kertoi Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1890
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