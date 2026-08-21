Korkein oikeus / Högsta domstolen

Pienpetojen ruokintapaikan hyödyntäminen karhunmetsästyksessä toi tuomion törkeästä metsästysrikoksesta

18.9.2026 09:00:00 EEST | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote

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Korkein oikeus (KKO) linjaa tuoreessa ennakkopäätöksessään, minkälainen toiminta katsotaan kielletyksi ”karhun houkuttimen” käytöksi karhun metsästyksessä. Korkein oikeus katsoi, että metsästäjä oli käyttänyt lainvastaisesti karhun houkutinta, kun hän oli ryhtynyt jäljittämään karhua pienpetojen ruokintapaikalta saadun riistakamerakuvan perusteella.

Metsästäjä oli syksyllä 2022 havainnut riistakamerassa karhun pienriistan ruokintapaikalla ja lähtenyt jäljittämään sitä koiriensa kanssa. Hän oli myös ilmoittanut karhusta metsästyksenjohtajalle, jotta seurueen muut metsästäjät voivat liittyä jahtiin. Toinen seurueeseen kuulunut metsästäjä oli ampunut karhun. 

Lain mukaan karhun metsästyksessä ei saa käyttää haaskaa eikä ihmisen perustamaa ravintoon tai hajuun perustuvaa karhun houkutinta. Korkein oikeus katsoi, että vaikka ruokintapaikkaa ei ollut perustettu nimenomaisesti karhun houkuttelemiseksi, metsästäjä oli hyödyntänyt sitä tietoisesti karhun houkuttimena. Vaikka henkilö ei itse ampunut karhua, hän oli jo karhua jäljittäessään ryhtynyt metsästämään. Lisäksi hänen toimintansa oli metsästyksen alullepanijana ja kielletyn pyyntimenetelmän hyödyntäjänä keskeinen. 

Korkein oikeus tuomitsi henkilön törkeästä metsästysrikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja lähes viiden vuoden metsästyskieltoon.

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Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.

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