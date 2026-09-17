Roope Rantala Kokoomuksen eduskuntaryhmän lainsäädäntöasiantuntijaksi
17.9.2026 14:50:33 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi lainsäädäntoasiantuntijaksi Roope Rantalan. Lainsäädäntöasiantuntijan seurantavastuulla ovat ainakin perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan asiat.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi lainsäädäntoasiantuntijaksi Roope Rantalan. Rantala siirtyy tehtävään Euroopan parlamentissa toimivan EPP-ryhmän palveluksesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti valinnasta 17.9.
Lainsäädäntöasiantuntija toimii eduskuntaryhmän kansliassa poliittisena sihteerinä sekä ryhmän oikeudellisena neuvonantajana. Lainsäädäntöasiantuntijan seurantavastuulla ovat muun muassa perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan asiat.
Rantala on valmistunut oikeusnotaariksi Lapin yliopistosta ja suorittaa parhaillaan maisterivaiheen opintojaan loppuun. Rantala on työskennellyt aiemmin muun muassa Teknologiateollisuus ry:ssä ja Rovaniemen kaupungilla.
Kunnallispolitiikassa Rantala vaikuttaa Ulvilassa valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Rantala toimii jäsenenä myös Satakunnan maakuntavaltuustossa, Satakunnan hyvinvointialueella perhe- ja sosiaalipalveluiden lautakunnassa sekä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa. Kokoomuksessa Rantala on toiminut aiemmin Satakunnan Kokoomusnuorten puheenjohtajana.
Rantala aloittaa tehtävässä mahdollisimman pian.
Samassa yhteydessä eduskuntaryhmän kansliassa järjestellään uudelleen muita tehtäviä. Nykyisen viestinnän asiantuntijan Joni Määtän tehtävä laajenee veropolitiikan ja viestinnän asiantuntijaksi. Hänen seurantavastuulleen kuuluvat jatkossa tulevaisuusvaliokunta, liikenne- ja viestintävaliokunta sekä valtiovarainvaliokunta veroasioiden osalta.
Lisätiedot:
Roope Rantala
Puh. 044 209 4485
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko KortelainenPääsihteeri
Eduskuntaryhmän hallinto ja ryhmäkanslian johtaminen
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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