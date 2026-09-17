Roope Rantala Kokoomuksen eduskuntaryhmän lainsäädäntöasiantuntijaksi

Kokoomuksen Jukkola oppositiolle: Älkää vetäkö mattoa pk-yritysten jalkojen alta 16.9.2026 15:25:14 EEST | Tiedote

Pk-yritysten näkymät ovat kääntyneet selvästi parempaan, mutta investointihalukkuus on yhä heikkoa. Kokoomuksen talous- ja elinkeinopolitiikan verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Janne Jukkola haastaa oppositiopuolueita kertomaan suoraan, kiristäisivätkö ne yritysten verotusta ja peruisivatko yhteisöveron kevennyksen. Jukkolan mukaan yritykset tarvitsevat nyt ennen kaikkea ennakoitavuutta ja kasvurauhaa, eivät epävarmuutta tulevan vaalikauden veroratkaisuista.