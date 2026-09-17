Mikä on Suomen paras ruokamatkailuelämys 2026 – voittaja selviää 24. syyskuuta
18.9.2026 09:50:18 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote
Suomen kiinnostavimmat ruokaelämykset, matkailutuotteet ja makumatkat kilpailevat jälleen ruokamatkailun arvostetuimmasta tunnustuksesta.
Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailun 2026 voittajat julkistetaan torstaina 24.9.2026 klo 8.45 Helsingin kaupungintalolla (juhlasali, Pohjoisesplanadi 11–13).
Palkinnot jakaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, Helsingin pormestari Daniel Sazonov, Haaga-Helian rehtori, toimitusjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta ja Business Finlandin Director International Marketing Heli Jimenez.
Kilpailuun osallistui tänä vuonna ennätysmäinen joukko ruokamatkailutuotteita eri puolilta Suomea. Finaaliin nousseet elämykset edustavat suomalaisen ruokamatkailun tämän hetken kärkeä: mukana on paikallisia makuja, vahvoja tarinoita, elämyksellisyyttä, vastuullisuutta ja erilaisia tapoja kokea Suomi ruoan kautta.
Tilaisuudessa julkistetaan vuoden 2026 paras ruokamatkailutuote, kilpailun muut kärkisijoitukset ja kunniamaininnan saajat. Samalla kuullaan tuoreet näkymät suomalaisesta ruokamatkailusta.
Suomalainen ruokamatkailu on voimakkaassa kasvussa, ja kilpailu nostaa esiin vastuullisia ruokamatkailutuotteita, jotka muuttavat paikalliset raaka-aineet, kulttuurin, ihmiset ja ympäristön matkailuelämyksiksi, joiden vuoksi matkailija on valmis matkustamaan. Katso tilaisuuden ohjelma täältä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristiina AdamssonRuokamatkailukilpailun 2026 kilpailupäällikkö, lehtoriHaaga-Helia ammattikorkeakouluPuh:040 488 7595kristiina.adamsson@haaga-helia.fi
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Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Koulutamme liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkimme ja kehitämme näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietojenkäsittely, majoitus-, ravintola- ja matkailuala, journalismin koulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.
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